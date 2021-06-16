10 дачних рецептів для гриля і мангала, про які ви не здогадувалися

Усе, що готується на відкритому вогню апріорі виходить смачним і ароматним. Це може бути м'ясо або курячі крильця, скумбрія або баклажани з грибами. Важливо знати, чим замаринувати це все, рецепти маринадів тут теж є

Рецепти страв для мангала і гриля Фото: freepik.com

Це найсмачніша їжа, бо приготовлена просто неба і на відкритому вогню. Напередодні тривалих вихідних плануйте меню. Приготувати можна все, що ви любите – від м'яса до баклажанів і риби. У цій добірці 10 ідеальних і простих рецептів страв для мангала і гриля і маринадів до них.

Яловичі стейки на грилі в пікантному маринаді

Фото: freepik.com

Інгредієнти:

1/2 чашки соусу барбекю

3 ст. л. вустерського соусу

3 ст. л. оливкової олії

2 ст. л. соусу для стейка

1 ст. л. червоного винного оцту

1 ст. л. соєвого соусу зі зниженим вмістом натрію

2 ч. л. приправи для стейка

1 ч. л. соусу з гострим перцем

1 зубчик часнику, нарізаний

4 яловичих стейка "Рибай" (по 225 г кожен)

Спосіб приготування:

Візьміть великий пластиковий пакет із застібкою. Змішайте перші дев'ять інгредієнтів. Додайте яловичі стейки, закрийте пакет і добре струсіть. Поставте в холодильник на 4 години або на ніч. Дістаньте стейки з маринаду. Готуйте на грилі, на середньому вогні, доки м'ясо не досягне бажаного ступеня готовності. Обсмажування займе приблизно по 5-7 хвилин з кожного боку.

Скумбрія з лимоном і зеленню

Скумбрія на грилі Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 скумбрія (450 г)

Половина лимона або лайма

1 зубчик часнику

2 ч. л. меленого коріандру

Кілька гілочок свіжого розмарину або кропу

Оливкова олія

Сіль, мелений чорний перець – за смаком

Спосіб приготування

Вимити скумбрію, обсушити, зробити розріз вздовж черевця, видалити нутрощі і хребет з ребрами. Підрізати м'ясо ножем, щоб подрібнити залишилися кістки. Посолити і поперчити рибу з боку м'якоті. Натерти подрібненим часником. Натерти скумбрію зсередини меленим коріандром, залишивши трохи прянощі. Скропити соком лимона. Покласти всередину гілочки розмарину або кропу, закрити черевце. Скропити тушку соком лимона, посипати коріандром. Змастити оливковою олією. Викласти на решітку, смажити 10-15 хвилин на помірно гарячому вугіллі.

Рецепт коржів із зеленню та сиром на грилі

Коржики з сиром та зеленню Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

250 мл кефіру

1 ч. л. цукру

300 г борошна

50 г вершкового масла

0,5 ч. л. солі

0,5 ч. л. соди

Для начинки:

300 г твердого сиру

200 г розсолу сиру

Зелена цибуля, петрушка, сіль

Спосіб приготування:

Приготуйте тісто. Змішайте борошно, цукор, сіль і соду. Влийте кефір і замісіть м'яке тісто. Зробіть начинку. Натріть сир на тертці, зелень помийте і дрібно порубати. Посоліть за смаком. Відокремте частину тіста і тонко розкачайте. У центр покладіть начинку і загорніть її всередину. Переверніть і розкачайте. Повторіть з рештою тіста і начинкою. Запечіть коржі на мангалі з двох боків до золотистого кольору. Змастіть готові коржі розтопленим вершковим маслом.

Курячі крильця на грилі

Крильця на грилі з салатом Фото: freepik.com

Інгредієнти:

1 кг курячих крилець

300 г бекону

4 стебла зеленої цибулі

3 ст. л. оливкового масла

3 ст. л. соєвого соусу

2 ст. л. сиропу агави

2 ст. л. рисового оцту

1 щіпка меленого перцю чилі

1 щіпка морської солі

Для сервування:

5 помідорів

3 гілочки петрушки

2 ст. л. оливкової олії

1 щіпка морської солі

Спосіб приготування:

Зелену цибулю тонко нарізати і посипати крильця. Полити шматочки курки оливковою олією, соєвим соусом, сиропом агави і оцтом, злегка посолити, поперчити і залишити на деякий час маринуватися. Кожне крильце загорнути в смужку бекону і скріпити зубочисткою. Маринад зберегти, він стане в нагоді при смаженні. Укласти крильця на решітку, помістити на розігрітий гриль, полити маринадом і смажити до готовності. Петрушку дрібно порубати. Помідори нарізати кружальцями, викласти на тарілку, посипати частиною петрушки, злегка полити оливковою олією і посолити. Готові крильця викласти на помідори, посипати зеленню, полити оливковою олією.

Фаршировані цукіні на грилі

Фаршировані цукіні Фото: freepik.com

Інгредієнти:

4 великих цукіні

400 г м'ясного фаршу

1 цибулина

2 помідори

150 г твердого сиру

50 г маслин

150 мл олії

Сіль, перець

Зелень

Спосіб приготування:

Цибулю подрібніть. Розігрійте олію в чавунній сковороді на мангалі. Обсмажте до прозорості. Додайте фарш і готуйте, розбиваючи грудочки лопаткою. Порубати помідори і додайте їх до фаршу. Посоліть і поперчіть. Зробіть човники з цукіні, наповніть їх фаршем. Посипте маслинами і тертим сиром. Відправте на мангал і накрийте фольгою. За 10 хвилин зніміть з вогню.

Картопля із салом на шампурах

Картопля на мангалі Фото: Инстаграм

Інгредієнти:

Молода картопля

Солоне сало

Зелень

Мелений перець

Спосіб приготування:

Молоду картоплю середнього розміру ретельно помийте і наріжте кружальцями завтовшки 1 см. Солоне сало наріжте на квадратики – вони мають бути тонше, ніж картопляні кружальця, і менше, ніж діаметр картоплі. Чергуючи, нанизати картоплю разом із салом на шампури. Щільно загорніть у фольгу і закріпіть кінці. Це допоможе картоплі краще пропектися. Готуйте над розігрітими вугіллям 20-25 хвилин, час від часу перевертаючи. Потім зніміть фольгу і дайте картоплі підрум'янитися з усіх боків. Подавайте запечену картоплю, посипавши її свіжомеленим перцем і рубаною зеленню.

Свинячі реберця в пиві

Свинячі реберця на мангалі Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

1,5 кг свинячих ребер

150 мл світлого пива

50 г коричневого цукру

30 г лимонного соку

5 г часнику

20 г кореня імбиру

5 г перцю чилі

100 г кетчупу

15 г кінзи

Спосіб приготування:

Спочатку приготувати маринад. Для цього дрібно покришити очищений часник і імбир, а також кінзу і перець чилі. В окремому посуді змішати пиво, лимонний сік, соєвий соус, кетчуп, цукор і перець. Після цього додати в пиво часник, імбир, чилі і кинзу. Замаринувати в цій суміші свинячі реберця, поставити на ніч у холодильник. Після цього обсмажити їх на вогню з двох боків 30-40 хвилин.

Курячі крильця на мангалі з паприкою і медом

Фото: скріншот

Інгредієнти

4 курячих крильця

1 ст. л. гірчиці

1 ст. л. паприки

3 ст. л меду

Дрібка солі

Спосіб приготування:

Курячі крильця замаринувати в солі з гірчицею. Паприку і мед змішати окремо. Наприкінці, коли крильця на мангалі будуть майже готові, змастити їх пряним медом і дати закарамелізуватися.

Скумбрія з томатною пастою і сметаною

Фото: скріншот

Інгредієнти:

1 тушка

1 ст. л. гірчиці

2 ст. л. сметани

1 ст. л. оливкової олії

2 ст. л томатної пасти

2 зубчики часнику

Спосіб приготування:

Змішайте сметану з томатною пастою, оливковою олією і гірчицею. Додайте подрібнений часник. Замаринуйте скумбрію і обсмажте її на решітці.

Баклажани із салом на мангалі

Фото: скріншот з відео

Інгредієнти:

2 баклажани

250 г сала

1 цибулина

3 зубчики часнику

Сіль перець

Спосіб приготування:

Баклажани помийте і наріжте "гармошкою", не дорізаючи до кінця. Тонке наріжте очищену цибулю і копчене сало, подрібніть часник. Натріть баклажан сіллю і перцем, вкладіть сало в кожен отвір разом з цибулею і часником. Насадіть кожен баклажан на шампур. Відправте на мангал, обсмажте з одного боку, потім переверніть.

І ще один рецепт – курчати на грилі від Григорія Германа – дізнаєтеся з цього відео.

А що приготувати на пікнік із закусок – дізнаєтеся з цієї добірки.

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