10 дачних рецептів для гриля і мангала, про які ви не здогадувалися
Усе, що готується на відкритому вогню апріорі виходить смачним і ароматним. Це може бути м'ясо або курячі крильця, скумбрія або баклажани з грибами. Важливо знати, чим замаринувати це все, рецепти маринадів тут теж є
Це найсмачніша їжа, бо приготовлена просто неба і на відкритому вогню. Напередодні тривалих вихідних плануйте меню. Приготувати можна все, що ви любите – від м'яса до баклажанів і риби. У цій добірці 10 ідеальних і простих рецептів страв для мангала і гриля і маринадів до них.
Яловичі стейки на грилі в пікантному маринаді
Інгредієнти:
- 1/2 чашки соусу барбекю
- 3 ст. л. вустерського соусу
- 3 ст. л. оливкової олії
- 2 ст. л. соусу для стейка
- 1 ст. л. червоного винного оцту
- 1 ст. л. соєвого соусу зі зниженим вмістом натрію
- 2 ч. л. приправи для стейка
- 1 ч. л. соусу з гострим перцем
- 1 зубчик часнику, нарізаний
- 4 яловичих стейка "Рибай" (по 225 г кожен)
Спосіб приготування:
- Візьміть великий пластиковий пакет із застібкою. Змішайте перші дев'ять інгредієнтів.
- Додайте яловичі стейки, закрийте пакет і добре струсіть. Поставте в холодильник на 4 години або на ніч.
- Дістаньте стейки з маринаду. Готуйте на грилі, на середньому вогні, доки м'ясо не досягне бажаного ступеня готовності. Обсмажування займе приблизно по 5-7 хвилин з кожного боку.
Скумбрія з лимоном і зеленню
Інгредієнти
- 1 скумбрія (450 г)
- Половина лимона або лайма
- 1 зубчик часнику
- 2 ч. л. меленого коріандру
- Кілька гілочок свіжого розмарину або кропу
- Оливкова олія
- Сіль, мелений чорний перець – за смаком
Спосіб приготування
- Вимити скумбрію, обсушити, зробити розріз вздовж черевця, видалити нутрощі і хребет з ребрами.
- Підрізати м'ясо ножем, щоб подрібнити залишилися кістки.
- Посолити і поперчити рибу з боку м'якоті. Натерти подрібненим часником.
- Натерти скумбрію зсередини меленим коріандром, залишивши трохи прянощі.
- Скропити соком лимона. Покласти всередину гілочки розмарину або кропу, закрити черевце.
- Скропити тушку соком лимона, посипати коріандром. Змастити оливковою олією.
- Викласти на решітку, смажити 10-15 хвилин на помірно гарячому вугіллі.
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Рецепт коржів із зеленню та сиром на грилі
Інгредієнти:
- 250 мл кефіру
- 1 ч. л. цукру
- 300 г борошна
- 50 г вершкового масла
- 0,5 ч. л. солі
- 0,5 ч. л. соди
Для начинки:
- 300 г твердого сиру
- 200 г розсолу сиру
- Зелена цибуля, петрушка, сіль
Спосіб приготування:
- Приготуйте тісто. Змішайте борошно, цукор, сіль і соду. Влийте кефір і замісіть м'яке тісто.
- Зробіть начинку. Натріть сир на тертці, зелень помийте і дрібно порубати. Посоліть за смаком.
- Відокремте частину тіста і тонко розкачайте. У центр покладіть начинку і загорніть її всередину. Переверніть і розкачайте.
- Повторіть з рештою тіста і начинкою.
- Запечіть коржі на мангалі з двох боків до золотистого кольору.
- Змастіть готові коржі розтопленим вершковим маслом.
Курячі крильця на грилі
Інгредієнти:
- 1 кг курячих крилець
- 300 г бекону
- 4 стебла зеленої цибулі
- 3 ст. л. оливкового масла
- 3 ст. л. соєвого соусу
- 2 ст. л. сиропу агави
- 2 ст. л. рисового оцту
- 1 щіпка меленого перцю чилі
- 1 щіпка морської солі
Для сервування:
- 5 помідорів
- 3 гілочки петрушки
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 щіпка морської солі
Спосіб приготування:
- Зелену цибулю тонко нарізати і посипати крильця.
- Полити шматочки курки оливковою олією, соєвим соусом, сиропом агави і оцтом, злегка посолити, поперчити і залишити на деякий час маринуватися.
- Кожне крильце загорнути в смужку бекону і скріпити зубочисткою. Маринад зберегти, він стане в нагоді при смаженні.
- Укласти крильця на решітку, помістити на розігрітий гриль, полити маринадом і смажити до готовності.
- Петрушку дрібно порубати.
- Помідори нарізати кружальцями, викласти на тарілку, посипати частиною петрушки, злегка полити оливковою олією і посолити.
- Готові крильця викласти на помідори, посипати зеленню, полити оливковою олією.
Фаршировані цукіні на грилі
Інгредієнти:
- 4 великих цукіні
- 400 г м'ясного фаршу
- 1 цибулина
- 2 помідори
- 150 г твердого сиру
- 50 г маслин
- 150 мл олії
- Сіль, перець
- Зелень
Спосіб приготування:
- Цибулю подрібніть. Розігрійте олію в чавунній сковороді на мангалі. Обсмажте до прозорості.
- Додайте фарш і готуйте, розбиваючи грудочки лопаткою.
- Порубати помідори і додайте їх до фаршу. Посоліть і поперчіть.
- Зробіть човники з цукіні, наповніть їх фаршем. Посипте маслинами і тертим сиром.
- Відправте на мангал і накрийте фольгою.
- За 10 хвилин зніміть з вогню.
Картопля із салом на шампурах
Інгредієнти:
- Молода картопля
- Солоне сало
- Зелень
- Мелений перець
Спосіб приготування:
- Молоду картоплю середнього розміру ретельно помийте і наріжте кружальцями завтовшки 1 см.
- Солоне сало наріжте на квадратики – вони мають бути тонше, ніж картопляні кружальця, і менше, ніж діаметр картоплі.
- Чергуючи, нанизати картоплю разом із салом на шампури. Щільно загорніть у фольгу і закріпіть кінці. Це допоможе картоплі краще пропектися.
- Готуйте над розігрітими вугіллям 20-25 хвилин, час від часу перевертаючи.
- Потім зніміть фольгу і дайте картоплі підрум'янитися з усіх боків.
- Подавайте запечену картоплю, посипавши її свіжомеленим перцем і рубаною зеленню.
Свинячі реберця в пиві
Інгредієнти:
- 1,5 кг свинячих ребер
- 150 мл світлого пива
- 50 г коричневого цукру
- 30 г лимонного соку
- 5 г часнику
- 20 г кореня імбиру
- 5 г перцю чилі
- 100 г кетчупу
- 15 г кінзи
Спосіб приготування:
- Спочатку приготувати маринад. Для цього дрібно покришити очищений часник і імбир, а також кінзу і перець чилі.
- В окремому посуді змішати пиво, лимонний сік, соєвий соус, кетчуп, цукор і перець.
- Після цього додати в пиво часник, імбир, чилі і кинзу. Замаринувати в цій суміші свинячі реберця, поставити на ніч у холодильник.
- Після цього обсмажити їх на вогню з двох боків 30-40 хвилин.
Курячі крильця на мангалі з паприкою і медом
Інгредієнти
- 4 курячих крильця
- 1 ст. л. гірчиці
- 1 ст. л. паприки
- 3 ст. л меду
- Дрібка солі
Спосіб приготування:
- Курячі крильця замаринувати в солі з гірчицею.
- Паприку і мед змішати окремо.
- Наприкінці, коли крильця на мангалі будуть майже готові, змастити їх пряним медом і дати закарамелізуватися.
Скумбрія з томатною пастою і сметаною
Інгредієнти:
- 1 тушка
- 1 ст. л. гірчиці
- 2 ст. л. сметани
- 1 ст. л. оливкової олії
- 2 ст. л томатної пасти
- 2 зубчики часнику
Спосіб приготування:
- Змішайте сметану з томатною пастою, оливковою олією і гірчицею.
- Додайте подрібнений часник.
- Замаринуйте скумбрію і обсмажте її на решітці.
Баклажани із салом на мангалі
Інгредієнти:
- 2 баклажани
- 250 г сала
- 1 цибулина
- 3 зубчики часнику
- Сіль перець
Спосіб приготування:
- Баклажани помийте і наріжте "гармошкою", не дорізаючи до кінця.
- Тонке наріжте очищену цибулю і копчене сало, подрібніть часник.
- Натріть баклажан сіллю і перцем, вкладіть сало в кожен отвір разом з цибулею і часником.
- Насадіть кожен баклажан на шампур.
- Відправте на мангал, обсмажте з одного боку, потім переверніть.
І ще один рецепт – курчати на грилі від Григорія Германа – дізнаєтеся з цього відео.
А що приготувати на пікнік із закусок – дізнаєтеся з цієї добірки.
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