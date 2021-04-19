Ідеальна пара: 5 варіантів маринадів для шашлику

Вони на основі кефіру, соєвого соусу, меду, гірчиці та інших інгредієнтів

Настав цей довгоочікуваний час, коли можна вийти на природу і посмажити шашлик. Для початку треба вибрати хороше м'ясо, потім його замаринувати. Це не менш важливо, адже від маринаду залежить кінцевий результат. Нижче знайдете рецепти маринадів із соєвим соусом, майонезом, на кефірі та для тих, хто любить гостріше. Вони підходять як для свинини і яловичини, так і для курки.

Фото: Depositphotos

Маринад для курки (на 1 кг м'яса)

Інгредієнти

Томатна паста – 50 г

Олія або оливкова олія – 100 мл

Сіль – 10-12 г

Перець чорний мелений – 2 г

Часник сушений – 1 г

Паприка мелена – 5 г

Чебрець свіжий – 5-6 гілочок

Спосіб приготування

Змішати олію з томатною пастою до однорідної маси. Курку окремо посолити, поперчити і натерти паприкою з часником, потім скласти її в ємність з маринадом, додати листя чебрецю і залишити на годину за кімнатної температури.

Маринад для шашлику на кефірі (на 1 кг м'яса)

Інгредієнти

Молоко -1 л

Майонез -3 ст. л.

Сметана – 300 г

Цибуля ріпчаста – 3 шт.

Спосіб приготування

Залити м'ясо молоком, прибрати на ніч у холодильник. Вранці злити молоко. 2,5 цибулини нарізати півкільцями, а 0,5 цибулини – на тертці. Додати в м'ясо. Додати сметану, майонез (за бажанням), сіль і суміш перців. Перемішати, дати промаринуватися не менше 2-х годин.

Маринад для шашлику на соєвому соусі (на 1 кг м'яса)

Інгредієнти

Гірчиця – 3 ст. л.

Соєвий соус – 100 г

Сіль, перець – за смаком

Часник – 3 зуб.

Спосіб приготування

Часник подрібнити і змішати з іншими інгредієнтами. Замаринувати м'ясо на 30 хвилин.

Медово-гірчичний маринад (на 500 г м'яса)

Інгредієнти

Мед – 150 г

Французька зернова гірчиця – 100 г

Лимон – 1 шт.

Оливкова олія – 2 ст. л.

Часник – 5 зуб.

Петрушка, кріп, сіль – за смаком

Спосіб приготування

Зняти цедру з лимона і нарізати її тонкими смужками. Вичавити сік лимона і змішати його з гірчицею, медом, олією, дрібно посічений часником, зеленню і цедрою. Ретельно перемішати. Замаринувати на 3-6 годин. Під час приготування періодично змащуйте м'ясо залишками маринаду.

Вогняний маринад

Інгредієнти

Соєвий соус – 150 мл

Зелена цибуля – 1 пучок

Червоний мелений перець – 2 ч. л.

Часник – 5 зуб.

Корінь імбиру – 5 см

Спосіб приготування

Зелену цибулю дрібно порубати. Часник та імбир натерти на дрібній тертці. З'єднати соєвий соус, зелену цибулю, червоний перець, часник та імбир. Перемішати всі інгредієнти. Замаринувати м'ясо і щільно утрамбувати в каструлі. Залишити в холодильнику на ніч.

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