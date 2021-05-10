Лишився шашлик після пікніка? От 5 способів дати йому друге життя
Наприклад, приготувати м'ясну піцу, шаурму або суп з копченнями
Так трапляється через його тривалу відсутність під час зимового періоду. У сезон всілякого шашлику з різного м'яса готується багато, а от з'їдається він повністю не завжди. Але є 5 способів, щоби дати шашлику друге життя, яке нічим не гірше.
Макарони з м'ясом
Інгредієнти
- 600 г – шашлик
- 500 г – макарони
- 2 шт. – копчені ковбаски
- по 1 шт. – морква, цибуля, червоний перець
- 2 зуб. – часник
- 3 ст. л. – томатна паста
- Сіль, перець, лаврове листя, паприка, сухий базилік, орегано – за смаком
Спосіб приготування
- Нарізати м'ясо на середні шматочки, обсмажити, додати нарізану цибулю і моркву. Тушкувати 5 хвилин.
- Залити гарячою водою і тушкувати 30 хвилин.
- Додати всі спеції, нарізані ковбаски, тушкувати 20 хвилин.
- Додати макарони, залити водою, щоб вона покривала макарони повністю.
- Тушкувати до готовності, прикрасити зеленню.
Рагу
Інгредієнти
- 300 г – шашлик
- 2 шт. – кабачок
- по 1 шт. – баклажан, цибуля, перець болгарський
- 3 зуб. – часник
- 2 шт. – помідор
- 200 г – томатна паста
- 100 г – заморожений горошок
- кінза, лаврове листя; сіль, перець – за смаком
- 1 ч. л. – хмелі-сунелі
Спосіб приготування
- М'ясо і овочі нарізати кубиками, часник кільцями, з кінзи зрізати стебла з корінням (вони знадобляться).
- Обсмажити на олії цибулю і часник кілька хвилин. Додати нарізані м'ясо і овочі, крім помідорів. Обсмажити 5 хвилин.
- Влити пасту, додати помідори, стебла кінзи та всі спеції. Тушкувати 25 хвилин на повільному вогні під кришкою.
- За 5-7 хвилин до готовності додати заморожений горошок.
- Стебла кінзи, лаврове листя прибрати, прикрасити зеленню.
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Шаурма (з курячим м'ясом або свининою)
Інгредієнти
- 1 шт. – лаваш
- 100 г – шашлик
- 1 шт. – свіжий огірок
- 20 г – сир
- 30 г – морква
Для соусу
- 100 г – сметана
- 1 ст. л. – гірчиця
- 2 зуб. – часник
- спеції – за смаком
Спосіб приготування
- М'ясо порізати, сир і огірок натерти.
- Для соусу змішати сметану, гірчицю, подрібнений часник і спеції. Змастити лаваш.
- Порізати на кубики овочі. Сир натерти на крупній тертці.
- Сформувати шаурму.
- Підсмажити на сухій сковороді.
Суп з м'ясом
Інгредієнти
- 500 г – шашлик
- 100 г – бекон
- 50 г – маслини
- 1 шт. – цибуля
- 2 ст. л. – томатна паста
- 2 шт. – мариновані огірки
- сметана, перець, лимон і сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Нарізати шашлик, цибулю і бекон. Злегка обсмажити і додати томатну пасту. Тушкувати на повільному вогні 5 хвилин.
- Огірки і маслини дрібно нарізати. Усе скласти в каструлю, залити водою, додати спеції.
- Варити до готовності. Подавати зі сметаною і лимоном.
Піца із м'ясом, кукурудзою і грибами
Інгредієнти
Для тіста
- 1 1/2 ск. – хлібної борошна
- 1/4 ч. л. – солі
- 1 ч. л. – сухих дріжджів
- 1/2 ск. – теплої води
- 1 ст. л. – оливкової олії
Для начинки
- кілька ложок томатного соусу
- оливкова олія
- щіпка сушеного базиліка
- 1 шт. – помідор
- 6 шт. – печериць
- 100 г – шашлику
- моцарелла – за смаком
- твердий сир – за смаком
- консервована кукурудза – жменя
- свіжий базилік – кілька листочків
Спосіб приготування
- Просіяти борошно в велику миску. Додати сіль і дріжджі, перемішати.
- Зробити поглиблення в центрі, налити воду та оливкову олію. Замісити тісто і накрити рушником. Залишити в теплі на 1 годину, щоб тісто збільшилося в об'ємі.
- Розкачати тісто в пласт завтовшки 5-6 мм, перекласти на деко, застелене пергаментним папером.
- Збризнути тісто оливковою олією, намазати томатним соусом, змішаним із сушеним базиліком.
- Додати тонко нарізані й обсмажені шампіньйони. Зверху викласти кружальцяи помідора і нарізане м'ясо. Посипте кукурудзою і сиром.
- Випікати в розігрітій до 220 градусів духовці 15-20 хвилин.
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