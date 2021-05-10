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Лишився шашлик після пікніка? От 5 способів дати йому друге життя

Сьогодні, 08:00

Наприклад, приготувати м'ясну піцу, шаурму або суп з копченнями

Так трапляється через його тривалу відсутність під час зимового періоду. У сезон всілякого шашлику з різного м'яса готується багато, а от з'їдається він повністю не завжди. Але є 5 способів, щоби дати шашлику друге життя, яке нічим не гірше.

Макарони з м'ясом

Фото: instagram.com/mingaleevagulha_oficial/

Інгредієнти

  • 600 г – шашлик
  • 500 г – макарони
  • 2 шт. – копчені ковбаски
  • по 1 шт. – морква, цибуля, червоний перець
  • 2 зуб. – часник
  • 3 ст. л. – томатна паста
  • Сіль, перець, лаврове листя, паприка, сухий базилік, орегано – за смаком

Спосіб приготування

  1. Нарізати м'ясо на середні шматочки, обсмажити, додати нарізану цибулю і моркву. Тушкувати 5 хвилин.
  2. Залити гарячою водою і тушкувати 30 хвилин.
  3. Додати всі спеції, нарізані ковбаски, тушкувати 20 хвилин.
  4. Додати макарони, залити водою, щоб вона покривала макарони повністю.
  5. Тушкувати до готовності, прикрасити зеленню.

Рагу

Фото: instagram.com/diana_di_recipes/

Інгредієнти

  • 300 г – шашлик
  • 2 шт. – кабачок
  • по 1 шт. – баклажан, цибуля, перець болгарський
  • 3 зуб. – часник
  • 2 шт. – помідор
  • 200 г – томатна паста
  • 100 г – заморожений горошок
  • кінза, лаврове листя; сіль, перець – за смаком
  • 1 ч. л. – хмелі-сунелі

Спосіб приготування

  1. М'ясо і овочі нарізати кубиками, часник кільцями, з кінзи зрізати стебла з корінням (вони знадобляться).
  2. Обсмажити на олії цибулю і часник кілька хвилин. Додати нарізані м'ясо і овочі, крім помідорів. Обсмажити 5 хвилин.
  3. Влити пасту, додати помідори, стебла кінзи та всі спеції. Тушкувати 25 хвилин на повільному вогні під кришкою.
  4. За 5-7 хвилин до готовності додати заморожений горошок.
  5. Стебла кінзи, лаврове листя прибрати, прикрасити зеленню.

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Шаурма (з курячим м'ясом або свининою)

Фото: instagram.com/lavash_rulit/

Інгредієнти

  • 1 шт. – лаваш
  • 100 г – шашлик
  • 1 шт. – свіжий огірок
  • 20 г – сир
  • 30 г – морква

Для соусу

  • 100 г – сметана
  • 1 ст. л. – гірчиця
  • 2 зуб. – часник
  • спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. М'ясо порізати, сир і огірок натерти.
  2. Для соусу змішати сметану, гірчицю, подрібнений часник і спеції. Змастити лаваш.
  3. Порізати на кубики овочі. Сир натерти на крупній тертці.
  4. Сформувати шаурму.
  5. Підсмажити на сухій сковороді.

Суп з м'ясом

Фото: instagram.com/nsa.larson/

Інгредієнти

  • 500 г – шашлик
  • 100 г – бекон
  • 50 г – маслини
  • 1 шт. – цибуля
  • 2 ст. л. – томатна паста
  • 2 шт. – мариновані огірки
  • сметана, перець, лимон і сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Нарізати шашлик, цибулю і бекон. Злегка обсмажити і додати томатну пасту. Тушкувати на повільному вогні 5 хвилин.
  2. Огірки і маслини дрібно нарізати. Усе скласти в каструлю, залити водою, додати спеції.
  3. Варити до готовності. Подавати зі сметаною і лимоном.

Піца із м'ясом, кукурудзою і грибами

Фото: піца з м'ясом

Інгредієнти

Для тіста

  • 1 1/2 ск. – хлібної борошна
  • 1/4 ч. л. – солі
  • 1 ч. л. – сухих дріжджів
  • 1/2 ск. – теплої води
  • 1 ст. л. – оливкової олії

Для начинки

  • кілька ложок томатного соусу
  • оливкова олія
  • щіпка сушеного базиліка
  • 1 шт. – помідор
  • 6 шт. – печериць
  • 100 г – шашлику
  • моцарелла – за смаком
  • твердий сир – за смаком
  • консервована кукурудза – жменя
  • свіжий базилік – кілька листочків

Спосіб приготування

  1. Просіяти борошно в велику миску. Додати сіль і дріжджі, перемішати.
  2. Зробити поглиблення в центрі, налити воду та оливкову олію. Замісити тісто і накрити рушником. Залишити в теплі на 1 годину, щоб тісто збільшилося в об'ємі.
  3. Розкачати тісто в пласт завтовшки 5-6 мм, перекласти на деко, застелене пергаментним папером.
  4. Збризнути тісто оливковою олією, намазати томатним соусом, змішаним із сушеним базиліком.
  5. Додати тонко нарізані й обсмажені шампіньйони. Зверху викласти кружальцяи помідора і нарізане м'ясо. Посипте кукурудзою і сиром.
  6. Випікати в розігрітій до 220 градусів духовці 15-20 хвилин.

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