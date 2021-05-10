Лишився шашлик після пікніка? От 5 способів дати йому друге життя

Наприклад, приготувати м'ясну піцу, шаурму або суп з копченнями

Так трапляється через його тривалу відсутність під час зимового періоду. У сезон всілякого шашлику з різного м'яса готується багато, а от з'їдається він повністю не завжди. Але є 5 способів, щоби дати шашлику друге життя, яке нічим не гірше.

Макарони з м'ясом

Фото: instagram.com/mingaleevagulha_oficial/

Інгредієнти

600 г – шашлик

500 г – макарони

2 шт. – копчені ковбаски

по 1 шт. – морква, цибуля, червоний перець

2 зуб. – часник

3 ст. л. – томатна паста

Сіль, перець, лаврове листя, паприка, сухий базилік, орегано – за смаком

Спосіб приготування

Нарізати м'ясо на середні шматочки, обсмажити, додати нарізану цибулю і моркву. Тушкувати 5 хвилин. Залити гарячою водою і тушкувати 30 хвилин. Додати всі спеції, нарізані ковбаски, тушкувати 20 хвилин. Додати макарони, залити водою, щоб вона покривала макарони повністю. Тушкувати до готовності, прикрасити зеленню.

Рагу

Фото: instagram.com/diana_di_recipes/

Інгредієнти

300 г – шашлик

2 шт. – кабачок

по 1 шт. – баклажан, цибуля, перець болгарський

3 зуб. – часник

2 шт. – помідор

200 г – томатна паста

100 г – заморожений горошок

кінза, лаврове листя; сіль, перець – за смаком

1 ч. л. – хмелі-сунелі

Спосіб приготування

М'ясо і овочі нарізати кубиками, часник кільцями, з кінзи зрізати стебла з корінням (вони знадобляться). Обсмажити на олії цибулю і часник кілька хвилин. Додати нарізані м'ясо і овочі, крім помідорів. Обсмажити 5 хвилин. Влити пасту, додати помідори, стебла кінзи та всі спеції. Тушкувати 25 хвилин на повільному вогні під кришкою. За 5-7 хвилин до готовності додати заморожений горошок. Стебла кінзи, лаврове листя прибрати, прикрасити зеленню.

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Шаурма (з курячим м'ясом або свининою)

Фото: instagram.com/lavash_rulit/

Інгредієнти

1 шт. – лаваш

100 г – шашлик

1 шт. – свіжий огірок

20 г – сир

30 г – морква

Для соусу

100 г – сметана

1 ст. л. – гірчиця

2 зуб. – часник

спеції – за смаком

Спосіб приготування

М'ясо порізати, сир і огірок натерти. Для соусу змішати сметану, гірчицю, подрібнений часник і спеції. Змастити лаваш. Порізати на кубики овочі. Сир натерти на крупній тертці. Сформувати шаурму. Підсмажити на сухій сковороді.

Суп з м'ясом

Фото: instagram.com/nsa.larson/

Інгредієнти

500 г – шашлик

100 г – бекон

50 г – маслини

1 шт. – цибуля

2 ст. л. – томатна паста

2 шт. – мариновані огірки

сметана, перець, лимон і сіль – за смаком

Спосіб приготування

Нарізати шашлик, цибулю і бекон. Злегка обсмажити і додати томатну пасту. Тушкувати на повільному вогні 5 хвилин. Огірки і маслини дрібно нарізати. Усе скласти в каструлю, залити водою, додати спеції. Варити до готовності. Подавати зі сметаною і лимоном.

Піца із м'ясом, кукурудзою і грибами

Фото: піца з м'ясом

Інгредієнти

Для тіста

1 1/2 ск. – хлібної борошна

1/4 ч. л. – солі

1 ч. л. – сухих дріжджів

1/2 ск. – теплої води

1 ст. л. – оливкової олії

Для начинки

кілька ложок томатного соусу

оливкова олія

щіпка сушеного базиліка

1 шт. – помідор

6 шт. – печериць

100 г – шашлику

моцарелла – за смаком

твердий сир – за смаком

консервована кукурудза – жменя

свіжий базилік – кілька листочків

Спосіб приготування

Просіяти борошно в велику миску. Додати сіль і дріжджі, перемішати. Зробити поглиблення в центрі, налити воду та оливкову олію. Замісити тісто і накрити рушником. Залишити в теплі на 1 годину, щоб тісто збільшилося в об'ємі. Розкачати тісто в пласт завтовшки 5-6 мм, перекласти на деко, застелене пергаментним папером. Збризнути тісто оливковою олією, намазати томатним соусом, змішаним із сушеним базиліком. Додати тонко нарізані й обсмажені шампіньйони. Зверху викласти кружальцяи помідора і нарізане м'ясо. Посипте кукурудзою і сиром. Випікати в розігрітій до 220 градусів духовці 15-20 хвилин.

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