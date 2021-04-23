Час шашлику: 5 найкращих рецептів для кожного виду м'яса
Серед них – варіанти страви, приготованої в духовці та мультиварці
Почнемо з того, що для шашлику потрібно хороше м'ясо, і важливо знати, як вибрати якісне, незалежно від того, свинина це буде або курятина. Друге – це місце, де ви його смажитимете. Тепер це можна зробити в домашніх умовах – в духовці або мультиварці. Хіба що не буде запаху диму. У цій збірці знайдете 5 рецептів шашлику зі свинини, яловичини, баранини, курятини з різними маринадами. Якщо у вас є свій особливий рецепт дріжджової випічки, беріть участь у нашому конкурсі та вигравайте призи.
Шашлик з баранини у вині по-грузинськи
Інгредієнти
- 700 г баранини
- 1 склянка червоного вина
- 1 головка ріпчастої цибулі
- Сіль, перець
Спосіб приготування
- Нарізати цибулю і м'ясо, скласти в миску.
- Зверху залити вином і маринувати не менше години.
- За годину до смаження м'ясо дістати з холодильника і нанизати на шампури.
Шашлик в банці, приготовлений у духовці
Інгредієнти
- 1 кг свинини
- 4 шт. ріпчастої цибулі
- 230 г рису
- 200 г копченого сала
- 1 ст. л. гірчиці
- Сіль, перець – за смаком
- 1 ст. л. соку лимона
- 1 ст. л. яблучного оцту
- Приправи для шашлику – за смаком
Спосіб приготування
- Нарізати м'ясо на кубики розміром приблизно 4х4 см.
- Цибулю нарізати кільцями.
- До половини м'яса додати половину нарізаної цибулі і замаринувати в суміші соку лимона, чорного перцю і гірчиці.
- До другої половини м'яса додати, решту цибулі та замаринувати в суміші приправи для шашлику, чорного перцю і яблучного оцту. Залишити замариноване м'ясо на годину.
- Копчене сало розрізати на пластинки.
- Замариноване м'ясо посолити за смаком і дати постояти 15 хвилин, потім нанизати на дерев'яні шпажки по чотири шматочки м'яса на кожну, чергуючи з копченим салом.
- На дно двох трилітрових банок насипати по 1/2 склянки рису. Зверху рису викласти цибулю з маринаду.
- Поставити шпажки з м'ясом в банки вістрям вгору.
- Шийки банок із шашликом на шпажках обмотати двома шарами фольги і зробити кілька отворів у фользі.
- Поставити банки в холодну духовку і запікати шашлик на шпажках при температурі 220 градусів упродовж години.
Читайте також:Ідеальна пара: 5 варіантів маринадів для шашлику
Шашлик у мультиварці з ківі
Інгредієнти
- 1 кг м'яса (телятини, свинини, філе курки або індички)
Для маринаду
- 2 ківі
- 2 болгарських перці
- 4 ріпчасті цибулі
- Сіль, перець – за смаком
- Мелений коріандр – за смаком
Спосіб приготування
- Для початку зняти шкірку з ківі й очистити дві цибулини. Скласти все в блендер і добре збити, доки не вийде однорідний соус.
- Нарізати болгарський червоний солодкий перець великими півкільцями, а дві залишилися цибулини – кільцями.
- М'ясо помити і розрізати на середні шматки. Посолити і поперчити, натерти його меленим коріандром. Потім додати соус, а також нарізані болгарський перець і цибулю. Все добре перемішати і поставити в холодильник маринуватися, приблизно на 2-3 години.
- Викласти м'ясо в мультиварку разом з маринадом і виставити режим "Випічка" (час приготування – 45-60 хвилин).
Шашлик з яловичини в гірчичному соусі
Інгредієнти
- 1 кг м'якоті яловичини
- 250 мл олії
- 3 ст. л. порошку гірчиці
- 2 ст. л. 3% оцту
- 3-5 зубчики часнику
- 1 ч. л. чорного меленого перцю
- сіль, зелень – за смаком
Спосіб приготування:
- Часник пропустити через прес, змішати із сухою гірчицею, оцтом, олією, перцем і сіллю.
- Додати зелень за смаком і натерти отриманою сумішшю шматки м'яса.
- Маринувати кілька годин, потім нанизати на шампури і посмажити на мангалі.
Шашлик зі свинини в гранатовому соку
Інгредієнти
- Свинина або баранина – 2 кг
- Біла ріпчаста цибуля – 5 шт.
- Гранатовий сік – 700 мл
- Розмарин – 30 г
- Приправи до м'яса – за смаком
- Сіль, перець – за смаком
Для соусу
- Кінза – 1 пучок
- Помідори у власному соку – 300 г
- Часник – 5 зубчиків
- Цибуля солодка – 1/2 шт.
- Перець чилі – 1 шт.
- Цукор, сіль – за смаком
Спосіб приготування
- М'ясо помити і нарізати великими кубиками.
- Цибулю нарізати великими півкільцями. М'ясо і цибулю покласти в каструлю і ретельно перемішати.
- Зверху посипати майбутній шашлик перцем, сіллю, спеціями і розмарином. Поверх залити гранатовим соком, всі інгредієнти перемішати, накрити м'ясо тарілкою, зверху поставити вантаж. Маринад повністю має покрити м'ясо.
- Залишити маринуватися мінімум на 3 години, максимум на 5 годин. Готовий шашлик нанизати на шампури і посмажити на гарячому вугіллі до готовності.
- Соус приготувати заздалегідь у домашніх умовах. Для нього всі інгредієнти перебити в блендері в однорідну масу.
Тут знайдете 7 важливих лайфхаків для приготування смачного шашлику.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше