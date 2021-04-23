Час шашлику: 5 найкращих рецептів для кожного виду м'яса

Серед них – варіанти страви, приготованої в духовці та мультиварці

Почнемо з того, що для шашлику потрібно хороше м'ясо, і важливо знати, як вибрати якісне, незалежно від того, свинина це буде або курятина. Друге – це місце, де ви його смажитимете. Тепер це можна зробити в домашніх умовах – в духовці або мультиварці. Хіба що не буде запаху диму. У цій збірці знайдете 5 рецептів шашлику зі свинини, яловичини, баранини, курятини з різними маринадами. Якщо у вас є свій особливий рецепт дріжджової випічки, беріть участь у нашому конкурсі та вигравайте призи.

Шашлик з баранини у вині по-грузинськи

Шашлик з баранини Фото: Depositphotos

Інгредієнти

700 г баранини

1 склянка червоного вина

1 головка ріпчастої цибулі

Сіль, перець

Спосіб приготування

Нарізати цибулю і м'ясо, скласти в миску. Зверху залити вином і маринувати не менше години. За годину до смаження м'ясо дістати з холодильника і нанизати на шампури.

Шашлик в банці, приготовлений у духовці

Шашлик в банці з рисом Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 кг свинини

4 шт. ріпчастої цибулі

230 г рису

200 г копченого сала

1 ст. л. гірчиці

Сіль, перець – за смаком

1 ст. л. соку лимона

1 ст. л. яблучного оцту

Приправи для шашлику – за смаком

Спосіб приготування

Нарізати м'ясо на кубики розміром приблизно 4х4 см. Цибулю нарізати кільцями. До половини м'яса додати половину нарізаної цибулі і замаринувати в суміші соку лимона, чорного перцю і гірчиці. До другої половини м'яса додати, решту цибулі та замаринувати в суміші приправи для шашлику, чорного перцю і яблучного оцту. Залишити замариноване м'ясо на годину. Копчене сало розрізати на пластинки. Замариноване м'ясо посолити за смаком і дати постояти 15 хвилин, потім нанизати на дерев'яні шпажки по чотири шматочки м'яса на кожну, чергуючи з копченим салом. На дно двох трилітрових банок насипати по 1/2 склянки рису. Зверху рису викласти цибулю з маринаду. Поставити шпажки з м'ясом в банки вістрям вгору. Шийки банок із шашликом на шпажках обмотати двома шарами фольги і зробити кілька отворів у фользі. Поставити банки в холодну духовку і запікати шашлик на шпажках при температурі 220 градусів упродовж години.

Шашлик у мультиварці з ківі

Шашлик з ківі в мультиварці Фото: freepik.com

Інгредієнти

1 кг м'яса (телятини, свинини, філе курки або індички)

Для маринаду

2 ківі

2 болгарських перці

4 ріпчасті цибулі

Сіль, перець – за смаком

Мелений коріандр – за смаком

Спосіб приготування

Для початку зняти шкірку з ківі й очистити дві цибулини. Скласти все в блендер і добре збити, доки не вийде однорідний соус. Нарізати болгарський червоний солодкий перець великими півкільцями, а дві залишилися цибулини – кільцями. М'ясо помити і розрізати на середні шматки. Посолити і поперчити, натерти його меленим коріандром. Потім додати соус, а також нарізані болгарський перець і цибулю. Все добре перемішати і поставити в холодильник маринуватися, приблизно на 2-3 години. Викласти м'ясо в мультиварку разом з маринадом і виставити режим "Випічка" (час приготування – 45-60 хвилин).

Шашлик з яловичини в гірчичному соусі

Шашлик з яловичини з гірчицею Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1 кг м'якоті яловичини

250 мл олії

3 ст. л. порошку гірчиці

2 ст. л. 3% оцту

3-5 зубчики часнику

1 ч. л. чорного меленого перцю

сіль, зелень – за смаком

Спосіб приготування:

Часник пропустити через прес, змішати із сухою гірчицею, оцтом, олією, перцем і сіллю. Додати зелень за смаком і натерти отриманою сумішшю шматки м'яса. Маринувати кілька годин, потім нанизати на шампури і посмажити на мангалі.

Шашлик зі свинини в гранатовому соку

Шашлик зі свинини Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Свинина або баранина – 2 кг

Біла ріпчаста цибуля – 5 шт.

Гранатовий сік – 700 мл

Розмарин – 30 г

Приправи до м'яса – за смаком

Сіль, перець – за смаком

Для соусу

Кінза – 1 пучок

Помідори у власному соку – 300 г

Часник – 5 зубчиків

Цибуля солодка – 1/2 шт.

Перець чилі – 1 шт.

Цукор, сіль – за смаком

Спосіб приготування

М'ясо помити і нарізати великими кубиками. Цибулю нарізати великими півкільцями. М'ясо і цибулю покласти в каструлю і ретельно перемішати. Зверху посипати майбутній шашлик перцем, сіллю, спеціями і розмарином. Поверх залити гранатовим соком, всі інгредієнти перемішати, накрити м'ясо тарілкою, зверху поставити вантаж. Маринад повністю має покрити м'ясо. Залишити маринуватися мінімум на 3 години, максимум на 5 годин. Готовий шашлик нанизати на шампури і посмажити на гарячому вугіллі до готовності. Соус приготувати заздалегідь у домашніх умовах. Для нього всі інгредієнти перебити в блендері в однорідну масу.

Тут знайдете 7 важливих лайфхаків для приготування смачного шашлику.

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