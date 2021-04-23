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Час шашлику: 5 найкращих рецептів для кожного виду м'яса

Сьогодні, 16:29

Серед них – варіанти страви, приготованої в духовці та мультиварці

Почнемо з того, що для шашлику потрібно хороше м'ясо, і важливо знати, як вибрати якісне, незалежно від того, свинина це буде або курятина. Друге – це місце, де ви його смажитимете. Тепер це можна зробити в домашніх умовах – в духовці або мультиварці. Хіба що не буде запаху диму. У цій збірці знайдете 5 рецептів шашлику зі свинини, яловичини, баранини, курятини з різними маринадами. Якщо у вас є свій особливий рецепт дріжджової випічки, беріть участь у нашому конкурсі та вигравайте призи.

Шашлик з баранини у вині по-грузинськи

Шашлик з баранини
Шашлик з баранини
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 700 г баранини
  • 1 склянка червоного вина
  • 1 головка ріпчастої цибулі
  • Сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Нарізати цибулю і м'ясо, скласти в миску.
  2. Зверху залити вином і маринувати не менше години.
  3. За годину до смаження м'ясо дістати з холодильника і нанизати на шампури.

Шашлик в банці, приготовлений у духовці

Шашлик в банці з рисом
Шашлик в банці з рисом
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 кг свинини
  • 4 шт. ріпчастої цибулі
  • 230 г рису
  • 200 г копченого сала
  • 1 ст. л. гірчиці
  • Сіль, перець – за смаком
  • 1 ст. л. соку лимона
  • 1 ст. л. яблучного оцту
  • Приправи для шашлику – за смаком

Спосіб приготування

  1. Нарізати м'ясо на кубики розміром приблизно 4х4 см.
  2. Цибулю нарізати кільцями.
  3. До половини м'яса додати половину нарізаної цибулі і замаринувати в суміші соку лимона, чорного перцю і гірчиці.
  4. До другої половини м'яса додати, решту цибулі та замаринувати в суміші приправи для шашлику, чорного перцю і яблучного оцту. Залишити замариноване м'ясо на годину.
  5. Копчене сало розрізати на пластинки.
  6. Замариноване м'ясо посолити за смаком і дати постояти 15 хвилин, потім нанизати на дерев'яні шпажки по чотири шматочки м'яса на кожну, чергуючи з копченим салом.
  7. На дно двох трилітрових банок насипати по 1/2 склянки рису. Зверху рису викласти цибулю з маринаду.
  8. Поставити шпажки з м'ясом в банки вістрям вгору.
  9. Шийки банок із шашликом на шпажках обмотати двома шарами фольги і зробити кілька отворів у фользі.
  10. Поставити банки в холодну духовку і запікати шашлик на шпажках при температурі 220 градусів упродовж години.

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Шашлик у мультиварці з ківі

Шашлик з ківі в мультиварці
Шашлик з ківі в мультиварці
Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • 1 кг м'яса (телятини, свинини, філе курки або індички)

Для маринаду

  • 2 ківі
  • 2 болгарських перці
  • 4 ріпчасті цибулі
  • Сіль, перець – за смаком
  • Мелений коріандр – за смаком

Спосіб приготування

  1. Для початку зняти шкірку з ківі й очистити дві цибулини. Скласти все в блендер і добре збити, доки не вийде однорідний соус.
  2. Нарізати болгарський червоний солодкий перець великими півкільцями, а дві залишилися цибулини – кільцями.
  3. М'ясо помити і розрізати на середні шматки. Посолити і поперчити, натерти його меленим коріандром. Потім додати соус, а також нарізані болгарський перець і цибулю. Все добре перемішати і поставити в холодильник маринуватися, приблизно на 2-3 години.
  4. Викласти м'ясо в мультиварку разом з маринадом і виставити режим "Випічка" (час приготування – 45-60 хвилин).

Шашлик з яловичини в гірчичному соусі

Шашлик з яловичини з гірчицею
Шашлик з яловичини з гірчицею
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 кг м'якоті яловичини
  • 250 мл олії
  • 3 ст. л. порошку гірчиці
  • 2 ст. л. 3% оцту
  • 3-5 зубчики часнику
  • 1 ч. л. чорного меленого перцю
  • сіль, зелень – за смаком

Спосіб приготування:

  1. Часник пропустити через прес, змішати із сухою гірчицею, оцтом, олією, перцем і сіллю.
  2. Додати зелень за смаком і натерти отриманою сумішшю шматки м'яса.
  3. Маринувати кілька годин, потім нанизати на шампури і посмажити на мангалі.

Шашлик зі свинини в гранатовому соку

Шашлик зі свинини
Шашлик зі свинини
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Свинина або баранина – 2 кг
  • Біла ріпчаста цибуля – 5 шт.
  • Гранатовий сік – 700 мл
  • Розмарин – 30 г
  • Приправи до м'яса – за смаком
  • Сіль, перець – за смаком

Для соусу

  • Кінза – 1 пучок
  • Помідори у власному соку – 300 г
  • Часник – 5 зубчиків
  • Цибуля солодка – 1/2 шт.
  • Перець чилі – 1 шт.
  • Цукор, сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. М'ясо помити і нарізати великими кубиками.
  2. Цибулю нарізати великими півкільцями. М'ясо і цибулю покласти в каструлю і ретельно перемішати.
  3. Зверху посипати майбутній шашлик перцем, сіллю, спеціями і розмарином. Поверх залити гранатовим соком, всі інгредієнти перемішати, накрити м'ясо тарілкою, зверху поставити вантаж. Маринад повністю має покрити м'ясо.
  4. Залишити маринуватися мінімум на 3 години, максимум на 5 годин. Готовий шашлик нанизати на шампури і посмажити на гарячому вугіллі до готовності.
  5. Соус приготувати заздалегідь у домашніх умовах. Для нього всі інгредієнти перебити в блендері в однорідну масу.

Тут знайдете 7 важливих лайфхаків для приготування смачного шашлику.

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