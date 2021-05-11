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Найсирніший пиріг. Дізнаємося, що таке ачма і в чому його особливість

Сьогодні, 18:58

Це багатошаровий пиріг із сулугуні з Аджарії, готується на бездріжджовому тісті

Аджарський пиріг ачма
Аджарський пиріг ачма
Фото: Инстаграм

Якщо ви любите все, що пов'язано із сиром і у вашому особистому меню є цікаві рецепти з ним, то ачма може стати одним з них. Ачма – це багатошаровий пиріг з Аджарії з великою кількістю сулугуні, готують його на свята в дуже великій кількості. Дізнаємося, в чому особливість ачми і запишемо його рецепт.

Особливість ачми

  • Сулугуні для пирога не труть, а ріжуть на кубики. Так ачма буде пишніше, а сир не розтечеться
  • Готується ачма з листкового дріжджового тіста
  • За консистенцією тісто має бути, як м'який пластилін

Ачма: покроковий рецепт

Інгредієнти

  • Борошно пшеничне, сулугуні – по 1 кг
  • Вода – 300 г
  • Яйця – 4 шт.
  • Сіль – 2 ст. л.
  • Вершкове масло – 300 г

Спосіб приготування

  1. Збити вінчиком яйця із сіллю, влити воду. Поступово додати борошно. Ретельно вимісити, щоб тісто не прилипало до рук. Залишити тісто на пів години за кімнатної температури
  2. Нарізати сулугуні на великі кубики приблизно два на два сантиметри і розтопити на сковороді вершкове масло.
  3. Розділити тісто на 8-9 частин, спочатку зліпити з них кульки, а потім тонко розкачати. Відварити по черзі всі шари, крім двох, у киплячій підсоленій воді впродовж 4 хвилин. Остудити в холодній воді.
  4. Змастити форму вершковим маслом, викласти на нього шар сирого тіста, ще раз змастити маслом, накрити шаром вареного тіста, знову змастити маслом і накрити вареним тістом. Повторити ще раз.
  5. Викласти на нього сулугуні й повторити так двічі-тричі: шар вареного тіста, вершкове масло, сулугуні.
  6. Зверху закрити сирим тістом і змастити вершковим маслом.
  7. Розрізати на рівні частини, випікати в духовці 30-35 хвилин за температури 180 градусів.

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