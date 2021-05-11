Найсирніший пиріг. Дізнаємося, що таке ачма і в чому його особливість
Це багатошаровий пиріг із сулугуні з Аджарії, готується на бездріжджовому тісті
Якщо ви любите все, що пов'язано із сиром і у вашому особистому меню є цікаві рецепти з ним, то ачма може стати одним з них. Ачма – це багатошаровий пиріг з Аджарії з великою кількістю сулугуні, готують його на свята в дуже великій кількості. Дізнаємося, в чому особливість ачми і запишемо його рецепт.
Особливість ачми
- Сулугуні для пирога не труть, а ріжуть на кубики. Так ачма буде пишніше, а сир не розтечеться
- Готується ачма з листкового дріжджового тіста
- За консистенцією тісто має бути, як м'який пластилін
Ачма: покроковий рецепт
Інгредієнти
- Борошно пшеничне, сулугуні – по 1 кг
- Вода – 300 г
- Яйця – 4 шт.
- Сіль – 2 ст. л.
- Вершкове масло – 300 г
Спосіб приготування
- Збити вінчиком яйця із сіллю, влити воду. Поступово додати борошно. Ретельно вимісити, щоб тісто не прилипало до рук. Залишити тісто на пів години за кімнатної температури
- Нарізати сулугуні на великі кубики приблизно два на два сантиметри і розтопити на сковороді вершкове масло.
- Розділити тісто на 8-9 частин, спочатку зліпити з них кульки, а потім тонко розкачати. Відварити по черзі всі шари, крім двох, у киплячій підсоленій воді впродовж 4 хвилин. Остудити в холодній воді.
- Змастити форму вершковим маслом, викласти на нього шар сирого тіста, ще раз змастити маслом, накрити шаром вареного тіста, знову змастити маслом і накрити вареним тістом. Повторити ще раз.
- Викласти на нього сулугуні й повторити так двічі-тричі: шар вареного тіста, вершкове масло, сулугуні.
- Зверху закрити сирим тістом і змастити вершковим маслом.
- Розрізати на рівні частини, випікати в духовці 30-35 хвилин за температури 180 градусів.
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