5 рецептів на грилі, якщо збираєтеся на пікнік
Така їжа по-особливому смачна, важливо пам'ятати про правильні маринади
Усе, що приготовлено на грилі, – завжди безпрограшний варіант. Аромат і текстура їжі після такого способу приготування кажуть багато про що. Соковиті печериці та інші овочі, м'ясо, риба і курка на грилі – це те, без чого не буває повноцінного пікніка. Ознайомте з варіантами гриль-меню.
М'ясо на грилі: рецепт свинини в ароматному маринаді
Складові
- 750 г свинячої вирізки
- 50 мл соєвого соусу
- 100 мл томатного соусу
- 50 мл оливкової олії
- Сіль, мелений перець
- Сік половини лимона
- 2-3 гілочки розмарину
Спосіб приготування
- М'ясо помити і нарізати скибочками завтовшки 1,5 см.
- Приготувати маринад із соєвого соусу, томатного соусу, оливкової олії, солі, перцю, гілочок розмарину і лимонного соку. Додати м'ясо і маринувати мінімум 2 години.
- Вийняти свинину з рідини і обсушити. Обсмажити з двох сторін на решітці, встановленій над вугіллям, або на сковороді гриль. Готове м'ясо накрити фольгою, щоб зберегти тепло.
- Подавати свинячі стейки разом з запеченою картоплею або салатом зі свіжих овочів.
Риба на грилі: рецепт скумбрії з лимоном і зеленню
Складові
- 1 скумбрія (450 г)
- Половина лимона або лайма
- 1 зубчик часнику
- 1/3-1/2 ч. л. меленого коріандру
- Кілька гілочок свіжого розмарину або кропу
- Оливкова олія
- Сіль, мелений чорний перець – за смаком
Спосіб приготування
- Вимити скумбрію, обсушити, зробити розріз вздовж черевця, видалити нутрощі і хребет з ребрами.
- Підрізати м'ясо ножем, щоб подрібнити кістки, що залишилися.
- Посолити і поперчити рибу з боку м'якоті. Натерти подрібненим часником.
- Натерти скумбрію зсередини меленим коріандром, залишивши трохи прянощі.
- Скропити соком лимона. Покласти всередину гілочки розмарину або кропу, закрити черевце.
- Скропити тушку соком лимона, посипати коріандром. Змастити оливковою олією.
- Викласти на решітку, смажити 10-15 хвилин на помірно гарячому вугіллі.
Курка на грилі в медовому маринаді
Складові:
- 1 тушка курки
- 1 апельсин
- 2 ст. л. меду
- 1 ст. л. розмарину
- 1/2 ч. л. солі
- 1/2 ч. л. меленого перцю
Спосіб приготування
- Для маринаду змішати рідкий мед, вичавлений з апельсина сік, сушену або свіжу подрібнену зелень розмарину, сіль і мелений чорний перець.
- Курку порізати порційними шматками, покласти в підходящий пластиковий або скляний контейнер і залити маринадом.
- Закрити кришкою і прибрати на ніч у холодильник. Смажити над вугіллям на решітці, часто повертаючи і поливаючи маринадом, до готовності, близько 20 хвилин.
- Подавати з картоплею, салатом з овочів і улюбленими соусами.
Овочі на грилі: рецепт із соєвим соусом і часником
Складові
- 1 кг овочів на ваш смак (баклажани, кабачки, солодкий перець, печериці)
- 2 ст. л. соєвого соусу
- 100 мл оливкової олії
- 2 зубчики часнику
- 1 ст. л. білого винного оцту
- 1 ст. л. сушеного чебрецю або орегано
Спосіб приготування:
- Змішати всі інгредієнти для маринаду.
- Баклажани і кабачки розрізати вздовж і зробити на м'якоті насічки хрест-навхрест, щоб вийшов малюнок з ромбів.
- Перці нарізати уздовж, смужками завширшки 1,5-2 см.
- У печериць відокремити капелюшок від ніжки.
- Залити овочі маринадом і залишити на дві години.
- Готувати на решітці доти, доки вони не стануть м'якими (10-20 хвилин), при необхідності змащуючи маринадом. У процесі приготування овочі перевернути.
- Перед подачею овочі також можна змастити маринадом.
Печериці на грилі в гірчичному маринаді
Складові
- 500 г свіжих печериць
- 50 г сметани
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. гірчиці
- 1/2 ч. л. меленого коріандру
- 1/2 ч. л. базиліка сушеного
- Сіль, чорний мелений перець – за смаком
Спосіб приготування
- Гриби помити і обсушити. Можна просто очистити їх від залишків землі вологою серветкою.
- Змішати всі інгредієнти для маринаду.
- Залити гриби маринадом, добре перемішати і поставити в холодильник на годину.
- Нанизати гриби на шампури або покласти на решітку і відправити на мангал. Запікати на середньому вогні до готовності, близько 10-12 хвилин.
- Подавати гриби на грилі можна як гарнір до шашлику, як закуску або як основну страву.
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