5 рецептів на грилі, якщо збираєтеся на пікнік

Така їжа по-особливому смачна, важливо пам'ятати про правильні маринади

Усе, що приготовлено на грилі, – завжди безпрограшний варіант. Аромат і текстура їжі після такого способу приготування кажуть багато про що. Соковиті печериці та інші овочі, м'ясо, риба і курка на грилі – це те, без чого не буває повноцінного пікніка. Ознайомте з варіантами гриль-меню.

М'ясо на грилі: рецепт свинини в ароматному маринаді

Свинина на грилі Фото: freepik.com

Складові

750 г свинячої вирізки

50 мл соєвого соусу

100 мл томатного соусу

50 мл оливкової олії

Сіль, мелений перець

Сік половини лимона

2-3 гілочки розмарину

Спосіб приготування

М'ясо помити і нарізати скибочками завтовшки 1,5 см. Приготувати маринад із соєвого соусу, томатного соусу, оливкової олії, солі, перцю, гілочок розмарину і лимонного соку. Додати м'ясо і маринувати мінімум 2 години. Вийняти свинину з рідини і обсушити. Обсмажити з двох сторін на решітці, встановленій над вугіллям, або на сковороді гриль. Готове м'ясо накрити фольгою, щоб зберегти тепло. Подавати свинячі стейки разом з запеченою картоплею або салатом зі свіжих овочів.

Риба на грилі: рецепт скумбрії з лимоном і зеленню

Скумбрія на грилі Фото: Depositphotos

Складові

1 скумбрія (450 г)

Половина лимона або лайма

1 зубчик часнику

1/3-1/2 ч. л. меленого коріандру

Кілька гілочок свіжого розмарину або кропу

Оливкова олія

Сіль, мелений чорний перець – за смаком

Спосіб приготування

Вимити скумбрію, обсушити, зробити розріз вздовж черевця, видалити нутрощі і хребет з ребрами. Підрізати м'ясо ножем, щоб подрібнити кістки, що залишилися. Посолити і поперчити рибу з боку м'якоті. Натерти подрібненим часником. Натерти скумбрію зсередини меленим коріандром, залишивши трохи прянощі. Скропити соком лимона. Покласти всередину гілочки розмарину або кропу, закрити черевце. Скропити тушку соком лимона, посипати коріандром. Змастити оливковою олією. Викласти на решітку, смажити 10-15 хвилин на помірно гарячому вугіллі.

Курка на грилі в медовому маринаді

Курка на грилі шматочками Фото: freepik.com

Складові:

1 тушка курки

1 апельсин

2 ст. л. меду

1 ст. л. розмарину

1/2 ч. л. солі

1/2 ч. л. меленого перцю

Спосіб приготування

Для маринаду змішати рідкий мед, вичавлений з апельсина сік, сушену або свіжу подрібнену зелень розмарину, сіль і мелений чорний перець. Курку порізати порційними шматками, покласти в підходящий пластиковий або скляний контейнер і залити маринадом. Закрити кришкою і прибрати на ніч у холодильник. Смажити над вугіллям на решітці, часто повертаючи і поливаючи маринадом, до готовності, близько 20 хвилин. Подавати з картоплею, салатом з овочів і улюбленими соусами.

Овочі на грилі: рецепт із соєвим соусом і часником

Фото: freepik.com

Складові

1 кг овочів на ваш смак (баклажани, кабачки, солодкий перець, печериці)

2 ст. л. соєвого соусу

100 мл оливкової олії

2 зубчики часнику

1 ст. л. білого винного оцту

1 ст. л. сушеного чебрецю або орегано

Спосіб приготування:

Змішати всі інгредієнти для маринаду. Баклажани і кабачки розрізати вздовж і зробити на м'якоті насічки хрест-навхрест, щоб вийшов малюнок з ромбів. Перці нарізати уздовж, смужками завширшки 1,5-2 см. У печериць відокремити капелюшок від ніжки. Залити овочі маринадом і залишити на дві години. Готувати на решітці доти, доки вони не стануть м'якими (10-20 хвилин), при необхідності змащуючи маринадом. У процесі приготування овочі перевернути. Перед подачею овочі також можна змастити маринадом.

Печериці на грилі в гірчичному маринаді

Гриби на грилі Фото: Depositphotos

Складові

500 г свіжих печериць

50 г сметани

2 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. гірчиці

1/2 ч. л. меленого коріандру

1/2 ч. л. базиліка сушеного

Сіль, чорний мелений перець – за смаком

Спосіб приготування

Гриби помити і обсушити. Можна просто очистити їх від залишків землі вологою серветкою. Змішати всі інгредієнти для маринаду. Залити гриби маринадом, добре перемішати і поставити в холодильник на годину. Нанизати гриби на шампури або покласти на решітку і відправити на мангал. Запікати на середньому вогні до готовності, близько 10-12 хвилин. Подавати гриби на грилі можна як гарнір до шашлику, як закуску або як основну страву.

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