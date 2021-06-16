10 дачных рецептов для гриля и мангала, о которых вы не догадывались

Все, что готовится на открытом огне априори получается вкусным и ароматным. Это может быть мясо или куриные крылышки, скумбрия или баклажаны с грибами. Важно знать, чем замариновать это все, рецепты маринадов здесь тоже есть

Рецепты блюд бля мангала и гриля Фото: freepik.com

Это самая вкусная еда, потому что приготовлена на открытом воздухе и огне. В преддверии длинных выходных планируйте меню. Приготовить можно все, что вы любите – от мяса до баклажанов и рыбы. В этой подборке 10 идеальных и простых рецептов блюд для мангала и гриля и маринадов к ним.

Говяжьи стейки на гриле в пикантном маринаде

Стейк из говядины на гриле Фото: freepik.com

Ингредиенты:

1/2 чашки соуса барбекю

3 ст. л. вустерского соуса

3 ст. л. оливкового масла

2 ст. л. соуса для стейка

1 ст. л. красного винного уксуса

1 ст. л. соевого соуса с пониженным содержанием натрия

2 ч. л. приправы для стейка

1 ч. л. соуса с острым перцем

1 зубчик чеснока, нарезанный

4 говяжьих стейка "Рибай" (по 225 г каждый)

Способ приготовления:

Возьмите большой пластиковый пакет с застежкой. Смешайте первые девять ингредиентов. Добавьте говяжьи стейки, закройте пакет и хорошо встряхните. Поставьте в холодильник на 4 часа или на ночь. Достаньте стейки из маринада. Готовьте на гриле, на среднем огне, пока мясо не достигнет желаемой степени готовности. Обжаривание займет примерно по 5-7 минут с каждой стороны.

Скумбрия с лимоном и зеленью

Скумбрия на гриле Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 скумбрия (450 г)

Половина лимона или лайма

1 зубчик чеснока

1/3-1/2 ч. л. молотого кориандра

Несколько веточек свежего розмарина или укропа

Оливковое масло

Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления

Вымыть скумбрию, обсушить, сделать разрез вдоль брюшка, удалить внутренности и хребет с ребрами. Подрезать мясо ножом, чтобы измельчить оставшиеся кости. Посолить и поперчить рыбу со стороны мякоти. Натереть измельченным чесноком. Натереть скумбрию изнутри молотым кориандром, оставив немного пряности. Сбрызнуть соком лимона. Положить внутрь веточки розмарина или укропа, закрыть брюшко. Сбрызнуть тушку соком лимона, посыпать оставшимся кориандром. Смазать оливковым маслом. Выложить на решетку, жарить 10-15 минут на умеренно горячих углях.

Рецепт лепешек с зеленью и сыром на гриле

Лепешки с зеленью и сыром Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

250 мл кефира

1 ч. л. сахара

300 г муки

50 г сливочного масла

0,5 ч. л. соли

0,5 ч. л. соды

Для начинки:

300 г твердого сыра

200 г рассольного сыра

Зеленый лук

Петрушка

Соль

Способ приготовления:

Приготовьте тесто. Смешайте муку, сахар, соль и соду. В конце влейте кефир и замесите мягкое тесто. Сделайте начинку. Натрите сыр на терке, зелень помойте и мелко порубите. Посолите по вкусу. Отделите часть теста и тонко раскатайте. В центр положите начинку и заверните ее внутрь. Переверните и раскатайте. Повторите с оставшимся тестом и начинкой. Запеките лепешки на мангале с двух сторон до золотистого цвета. Смажьте готовые лепешки растопленным сливочным маслом.

Куриные крылышки на гриле

Крылышки на гриле с салатом Фото: freepik.com

Ингредиенты:

1 кг куриных крылышек

300 г бекона

4 стебля зеленого лука

3 ст. л. оливкового масла

3 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. сиропа агавы

2 ст. л. рисового уксуса

1 щепотка молотого перца чили

1 щепотка морской соли

Для сервировки:

5 помидоров

3 веточки петрушки

2 ст. л. оливкового масла

1 щепотка морской соли

Способ приготовления:

Зеленый лук тонко нарезать наискосок и посыпать крылышки. Полить кусочки курицы оливковым маслом, соевым соусом, сиропом агавы и уксусом, слегка посолить, поперчить и оставить на некоторое время мариноваться. Каждое крылышко завернуть в полоску бекона и скрепить зубочисткой. Маринад сохранить, он пригодится при жарке. Уложить крылышки на решетку, поместить на разогретый гриль, полить оставшимся маринадом и жарить до готовности. Петрушку мелко порубить. Помидоры нарезать кружками, выложить на тарелку, посыпать частью петрушки, слегка полить оливковым маслом и посолить. Готовые крылышки выложить на помидоры, посыпать зеленью, полить оставшимся оливковым маслом.

Фаршированные цукини на гриле

Фаршированные цукини Фото: freepik.com

Ингредиенты:

4 больших цукини

400 г мясного фарша

1 луковица

2 помидора

150 г твердого сыра

50 г маслин

150 мл растительного масла

Соль, перец

Зелень

Способ приготовления:

Лук порубите. Разогрейте растительное масло в чугунной сковороде на мангале. Обжарьте до прозрачности. Добавьте фарш и готовьте, разбивая комочки лопаткой. Порубите помидоры и добавьте их к фаршу. Посолите и поперчите. Сделайте лодочки из цукини, наполните их фаршем. Посыпьте маслинами и тертым сыром. Отправьте на мангал и накройте фольгой. Через 10 минут снимите с огня.

Картошка с салом на шампурах

Картофель на мангале Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

Молодой картофель

Соленое сало

Зелень

Молотый перец

Способ приготовления:

Молодой картофель среднего размера тщательно помойте и нарежьте кружочками толщиной 1 см. Соленое сало нарежьте на квадратики – они должны быть тоньше, чем картофельные кружочки, и меньше, чем диаметр картошки. Чередуя, нанизайте картофель вместе с салом на шампуры. Плотно заверните в фольгу и закрепите концы. Это поможет картофелю лучше пропечься. Готовьте над разогретыми углями в течение 20-25 минут, время от времени переворачивая. Затем снимите фольгу и дайте картофелю подрумяниться со всех сторон. Подавайте запеченный картофель, посыпав его свежемолотым перцем и рубленой зеленью.

Свиные ребрышки в пиве

Свиные ребра на решетке Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1,5 кг свиных ребер

150 мл светлого пива

50 г коричневого сахара

30 г лимонного сока

5 г чеснока

20 г корня имбиря

5 г перца чили

100 г кетчупа

15 г кинзы

Способ приготовления:

Вначале приготовить маринад. Для этого мелко покрошить очищенный чеснок и имбирь, а также кинзу и перец чили. В отдельной посуде смешать пиво, лимонный сок, соевый соус, кетчуп, сахар и перец. После этого добавить в пиво чеснок, имбирь, чили и кинзу. Замариновать в этой смеси свиные ребрышки, поставить на ночь в холодильник. После этого обжарить их на огне с двух сторон в течение 30-40 минут.

Куриные крылышки на мангале с паприкой и медом

Фото: скриншот

Ингредиенты

4 куриных крылышка

1 ст. л. горчицы

1 ст. л. паприки

3 ст. л меда

Щепотка соли

Способ приготовления:

Куриные крылышки замариновать в соли с горчицей. Паприку и мед смешать отдельно. В конце, когда крылышки на мангале будут почти готовы, смазать их пряным медом и дать закарамелизироваться.

Скумбрия с томатной пастой и сметаной

Фото: скриншот

Ингредиенты:

1 тушка

1 ст. л. горчицы

2 ст. л. сметаны

1 ст. л. оливкового масла

2 ст. л томатной пасты

2 зубчика чеснока

Способ приготовления:

Смешайте сметану с томатной пастой, оливковым маслом и горчицей. Добавьте измельченный чеснок. Замаринуйте скумбрию и обжарьте ее на решетке.

Баклажаны с салом на мангале

Фото: скриншот из видео

Ингредиенты:

2 баклажана

250 г сала

1 луковица

3 зубчика чеснока

Соль, перец

Способ приготовления:

Баклажаны помойте и нарежьте "гармошкой", не дорезая до конца. Тонкое нарежьте очищенный лук и копченое сало, измельчите чеснок. Натрите баклажан солью и перцем, вложите сало в каждое отверстие вместе с луком и чесноком. Насадите каждый баклажан на шампур. Отправьте на мангал, обжарьте с одной стороны, затем переверните.

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