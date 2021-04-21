Збираємося на пікнік: 10 оригінальних закусок, які треба взяти із собою
Наприклад, рибні та курячі паштети, закусочний "Наполеон" і жульєн у булці
Без них на пікніку не можна. Тобто поки м'ясо в процесі смаження, можна підбадьоритися смачними і легкими закусками. У цій добірці знайдете 10 рецептів оригінальних закусок. Їх легко приготувати вдома, компактно скласти і вони не втратять свого презентабельного вигляду до того, як ви принесете їх на природу. На пікнік можна приготувати і овочеві запіканки – мало того, що смачно, так ще й корисно.
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Печериці із сулугуні та беконом
Інгредієнти
- Печериці великі – 20 шт.
- Сулугуні – 350 г
- Бекон – 20 скибочок
Спосіб приготування
- Печериці промити, акуратно вийняти ніжки, капелюшки просушити на паперовому рушнику.
- Сулугуні нарізати великим кубиком. У капелюшок печериці покласти кубик сиру і обернути скибочкою бекону.
- Перекласти підготовлені капелюшки на деко і запікати під грилем 10 хвилин.
Закусочний "Наполеон"
Інгредієнти
- Листкове бездріжджове тісто – 1 упаковка
- Картопля – 4 шт.
- Вершки – 150 мл
- Цибуля – 1 шт.
- Сир – 100 г
- Гриби – 300 г
- Зелень – пучок
- Сіль, перець – за смаком
- Олія – 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Картоплю відварити. Цибулю нарізати півкільцями і обсмажити 2-3 хвилини на олії. Додати гриби і смажити, доки вся вода не випарується.
- Картоплю зім'яти в пюре з додаванням гарячих вершків.
- Змішати грибну і картопляну маси. Додати зелень, дрібно нарубану, посолити, поперчити. Перемішати.
- Тісто розкачати в тонкий пласт і нарізати на 3 або 4 прямокутники. Випікати за 200 градусів 12 хвилин, вони мають трохи підрум'янитися.
- На деко покласти 1 корж, промазати кремом. Посипати тертим сиром. Чергувати шари. Зверху натерти сир.
- Випікати ще 5 хвилин за тієї ж температури.
Жюльєн у булочках
Інгредієнти
- Булочки – 2 шт.
- Печериці – 200 г
- Куряча грудка – 1 шт.
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Сметана – 2 ст. л.
- Сир твердий – 70 г
- Сіль – за смаком
- Перець – за смаком
Спосіб приготування
- Печериці помити, нарізати дрібними кубиками. Курячі грудки відварити. Цибулю дрібно порубати.
- Викласти гриби разом з цибулею в сковороду, додати трохи олії. Смажити до випаровування рідини.
- Дрібно нарізати відварну курячу грудку. Відправити до грибів, додати 2 ст. л. сметани. Посолити, поперчити.
- Готувати 5-7 хвилин.
- З булочок вийняти м'якуш. Наповнити начинкою. Зверху рясно присипати тертим сиром.
- Запікати 10 хвилин за температури 180 градусів.
Рибний паштет
Інгредієнти
- Риба – 200 г (запечена або консерви горбуші)
- М'який сир -150 г
- Сіль, перець, кріп – за смаком
Спосіб приготування
- Кріп дрібно порізати, всі інгредієнти з'єднати і перемішати.
Зaпeчені печериці в олійно-чеснoчному соусі
Інгpeдіенти
- Печериці – 450 г
- Олія – 1 cт. л.
- Сіль, пеpeц – по вкуcy
- Вершкове масло – 55 г
- Часник – 2 зyб.
- Чебрець – 1 ч. л.
- Лимoнний сік – 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Гриби полити сумішшю олію, cолі та перцю, добре перемішати. Викласти на деко і запікати у розігріту дo 200 градусів дyховку, доки вони не поснуть карамелізуватися, близько 20 хвилин.
- Hа серендньому вогні розтопити вершкове мacло, готувати дo ззалотавого кольору.
- Прибрати з вогню і змішати з подрібненим чансиком чecнoкoм, чебрецем і лимонним cоком.
- Полити гриби гарячою сумішшю вершкового масла.
Домашній паштет з курячої грудки з горіхами
Інгредієнти
- Куряча грудка – 1 шт.
- Волоські горіхи – 100 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Часник – 2 зуб.
- Олія – 2 ст. л.
- Масло вершкове – 2 ст. л.
- Перець чорний мелений, сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Відварити курячу грудку. Нарізати цибулю і часник, обсмажити на суміші вершкового масла та олії.
- Усі продукти подрібнити в блендері, додати сіль, перець, кріп – за смаком.
- Подавати як закуску або намазати на бутерброди.
Сендвічі для пікніка з куркою і редискою
Інгредієнти
- 8 скибочок цільнозернового хліба
- 1 пучок редиски
- 2 свіжі огірки
- 100 г бринзи або твердого сиру
- 100 г вершкового сиру
- 200 г запеченого курячого філе
- 1 червона цибулина
- Кілька пір'я зеленої цибулі
- Сіль, перець за смаком
Спосіб приготування
- Редиску і огірки вимити і нарізати кружельцями.
- Куряче філе порізати тонкими скибочками.
- Цибулю очистити і нарізати кільцями.
- Бринзу або твердий сир нарізати тонкими пластинками.
- Кожеу скибочку хліба намазати вершковим сиром. На чотири шматочки хліба викласти редис. На дві скибочки хліба розкласти пластини бринзи і шматочки огірка. Потім ще на два шматочки хліба викласти кільця цибулі і шматочки курки.
- Злегка посолити і поперчити. На скибочки хліба з редискою помістити пір'я цибулі.
- Зробити сендвічі, склавши попарно.
- За бажанням розрізати сендвічі на трикутники дуже гострим ножем.
Мафіни із сиром і болгарським перцем
Інгредієнти
- 2 чашки борошна (можна цільнозернового)
- 1 ч. л. розпушувача тесту
- По 1/2 ч. л. соди і солі
- 3/4 чашки сиру або сиру фети
- 1/2 чашки дрібно порізаного запеченого червоного перцю
- 3 ст. л. рубленого свіжого базиліка
- 1 ск. молока
- 1 ст. л. лимонного соку
- 1/4 чашки оливкової олії
- 1 яйце
Спосіб приготування
- Змішати сухі інгредієнти в одній мисці. В окремій ємності з'єднати фету або сир, запечений перець і рубаний базилік.
- Збити яйце з оливковою олією і молоком. Влити цю суміш у посуд з борошном, перемішати.
- Додати до отриманого тіста суміш з фетою і розкласти по формах.
- Випікати за 190 градусів 20 хвилин.
Салат для пікніка з редису з овочами та салямі
Інгредієнти
- пучок салатного листя
- 2-3 огірки
- 1-2 помідори
- маленька бляшанка консервованої кукурудзи
- 50 г салямі
- 2-3 варених яйця
- невеликий пучок редиски
- оливкова олія
- сіль, мелений перець
Спосбі приготування
- Салатне листя помити, обсушити і порвати руками.
- Огірки і редис нарізати кружельцями, помідори – шматочками.
- Варені яйця почистити і розрізати на шматочки.
- Викласти в миску салатне листя, зверху розкласти нарізані овочі, шматочки ковбаси і варених яєць. Додати консервовану кукурудзу.
- Перед подачею салат посолити, поперчити і заправити оливковою олією.
Фарширований багет з перцем, сиром і оливками
Інгредієнти
- 1 багет завдовжки 18 см і діаметром близько 7 см
- 115 г вершкового сиру кімнатної температури
- 1/2 чашки червоного перцю, нарізаного дрібними кубиками
- 1 1/2 столові ложки маринованих оливок Каламата, дрібно нарізаних
- 2 столові ложки свіжої петрушки, нарізаною
- 1 чайна ложка сушеного листя чебрецю
- 1/2 чашки суміші моцарели, проволоне і пармезану, подрібнених
Спосіб приготування
- Відріжте кінчики багета і акуратно дістаньте м'якоть, залишаючи кірку завтовшки близько 1 сантиметра.
- У маленькій мисці з'єднайте вершковий сир, перець, маслини, петрушку і чебрець.
- Додайте суміш італійських сирів, ще раз перемішайте.
- За допомогою ложки щільно наповніть багет начинкою.
- Перед подачею розріжте його на порційні шматочки за допомогою хлібного ножа.
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