Збираємося на пікнік: 10 оригінальних закусок, які треба взяти із собою

Наприклад, рибні та курячі паштети, закусочний "Наполеон" і жульєн у булці

Без них на пікніку не можна. Тобто поки м'ясо в процесі смаження, можна підбадьоритися смачними і легкими закусками. У цій добірці знайдете 10 рецептів оригінальних закусок. Їх легко приготувати вдома, компактно скласти і вони не втратять свого презентабельного вигляду до того, як ви принесете їх на природу. На пікнік можна приготувати і овочеві запіканки – мало того, що смачно, так ще й корисно.

А якщо ви хочете поділитися своїм рецептом дріжджової випічки, беріть участь в нашому конкурсі і вигравайте призи.

Печериці із сулугуні та беконом

Фото: instagram.com/alenakogotkovacom/

Інгредієнти

Печериці великі – 20 шт.

Сулугуні – 350 г

Бекон – 20 скибочок

Спосіб приготування

Печериці промити, акуратно вийняти ніжки, капелюшки просушити на паперовому рушнику. Сулугуні нарізати великим кубиком. У капелюшок печериці покласти кубик сиру і обернути скибочкою бекону. Перекласти підготовлені капелюшки на деко і запікати під грилем 10 хвилин.

Закусочний "Наполеон"

Фото: instagram.com/vkusnue_receptiki/

Інгредієнти

Листкове бездріжджове тісто – 1 упаковка

Картопля – 4 шт.

Вершки – 150 мл

Цибуля – 1 шт.

Сир – 100 г

Гриби – 300 г

Зелень – пучок

Сіль, перець – за смаком

Олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування

Картоплю відварити. Цибулю нарізати півкільцями і обсмажити 2-3 хвилини на олії. Додати гриби і смажити, доки вся вода не випарується. Картоплю зім'яти в пюре з додаванням гарячих вершків. Змішати грибну і картопляну маси. Додати зелень, дрібно нарубану, посолити, поперчити. Перемішати. Тісто розкачати в тонкий пласт і нарізати на 3 або 4 прямокутники. Випікати за 200 градусів 12 хвилин, вони мають трохи підрум'янитися. На деко покласти 1 корж, промазати кремом. Посипати тертим сиром. Чергувати шари. Зверху натерти сир. Випікати ще 5 хвилин за тієї ж температури.

Жюльєн у булочках

Фото: instagram.com/kylinariay/

Інгредієнти

Булочки – 2 шт.

Печериці – 200 г

Куряча грудка – 1 шт.

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Сметана – 2 ст. л.

Сир твердий – 70 г

Сіль – за смаком

Перець – за смаком

Спосіб приготування

Печериці помити, нарізати дрібними кубиками. Курячі грудки відварити. Цибулю дрібно порубати. Викласти гриби разом з цибулею в сковороду, додати трохи олії. Смажити до випаровування рідини. Дрібно нарізати відварну курячу грудку. Відправити до грибів, додати 2 ст. л. сметани. Посолити, поперчити. Готувати 5-7 хвилин. З булочок вийняти м'якуш. Наповнити начинкою. Зверху рясно присипати тертим сиром. Запікати 10 хвилин за температури 180 градусів.

Рибний паштет

Фото: instagram.com/recepti.edadoma/

Інгредієнти

Риба – 200 г (запечена або консерви горбуші)

М'який сир -150 г

Сіль, перець, кріп – за смаком

Спосіб приготування

Кріп дрібно порізати, всі інгредієнти з'єднати і перемішати.

Зaпeчені печериці в олійно-чеснoчному соусі

Фото: instagram.com/recepti.edadoma/

Інгpeдіенти

Печериці – 450 г

Олія – 1 cт. л.

Сіль, пеpeц – по вкуcy

Вершкове масло – 55 г

Часник – 2 зyб.

Чебрець – 1 ч. л.

Лимoнний сік – 1 ст. л.

Спосіб приготування

Гриби полити сумішшю олію, cолі та перцю, добре перемішати. Викласти на деко і запікати у розігріту дo 200 градусів дyховку, доки вони не поснуть карамелізуватися, близько 20 хвилин. Hа серендньому вогні розтопити вершкове мacло, готувати дo ззалотавого кольору. Прибрати з вогню і змішати з подрібненим чансиком чecнoкoм, чебрецем і лимонним cоком. Полити гриби гарячою сумішшю вершкового масла.

Домашній паштет з курячої грудки з горіхами

Фото: instagram.com/svet_lana_cook/

Інгредієнти

Куряча грудка – 1 шт.

Волоські горіхи – 100 г

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Часник – 2 зуб.

Олія – 2 ст. л.

Масло вершкове – 2 ст. л.

Перець чорний мелений, сіль – за смаком

Спосіб приготування

Відварити курячу грудку. Нарізати цибулю і часник, обсмажити на суміші вершкового масла та олії. Усі продукти подрібнити в блендері, додати сіль, перець, кріп – за смаком. Подавати як закуску або намазати на бутерброди.

Сендвічі для пікніка з куркою і редискою

Сендвічі для пікніка Фото: Depositphotos

Інгредієнти

8 скибочок цільнозернового хліба

1 пучок редиски

2 свіжі огірки

100 г бринзи або твердого сиру

100 г вершкового сиру

200 г запеченого курячого філе

1 червона цибулина

Кілька пір'я зеленої цибулі

Сіль, перець за смаком

Спосіб приготування

Редиску і огірки вимити і нарізати кружельцями. Куряче філе порізати тонкими скибочками. Цибулю очистити і нарізати кільцями. Бринзу або твердий сир нарізати тонкими пластинками. Кожеу скибочку хліба намазати вершковим сиром. На чотири шматочки хліба викласти редис. На дві скибочки хліба розкласти пластини бринзи і шматочки огірка. Потім ще на два шматочки хліба викласти кільця цибулі і шматочки курки. Злегка посолити і поперчити. На скибочки хліба з редискою помістити пір'я цибулі. Зробити сендвічі, склавши попарно. За бажанням розрізати сендвічі на трикутники дуже гострим ножем.

Мафіни із сиром і болгарським перцем

Кекси для пікніка Фото: Depositphotos

Інгредієнти

2 чашки борошна (можна цільнозернового)

1 ч. л. розпушувача тесту

По 1/2 ч. л. соди і солі

3/4 чашки сиру або сиру фети

1/2 чашки дрібно порізаного запеченого червоного перцю

3 ст. л. рубленого свіжого базиліка

1 ск. молока

1 ст. л. лимонного соку

1/4 чашки оливкової олії

1 яйце

Спосіб приготування

Змішати сухі інгредієнти в одній мисці. В окремій ємності з'єднати фету або сир, запечений перець і рубаний базилік. Збити яйце з оливковою олією і молоком. Влити цю суміш у посуд з борошном, перемішати. Додати до отриманого тіста суміш з фетою і розкласти по формах. Випікати за 190 градусів 20 хвилин.

Салат для пікніка з редису з овочами та салямі

Салат з ковбасою та овочами Фото: Depositphotos

Інгредієнти

пучок салатного листя

2-3 огірки

1-2 помідори

маленька бляшанка консервованої кукурудзи

50 г салямі

2-3 варених яйця

невеликий пучок редиски

оливкова олія

сіль, мелений перець

Спосбі приготування

Салатне листя помити, обсушити і порвати руками. Огірки і редис нарізати кружельцями, помідори – шматочками. Варені яйця почистити і розрізати на шматочки. Викласти в миску салатне листя, зверху розкласти нарізані овочі, шматочки ковбаси і варених яєць. Додати консервовану кукурудзу. Перед подачею салат посолити, поперчити і заправити оливковою олією.

Фарширований багет з перцем, сиром і оливками

Багет з начинкою Фото: Pinterest

Інгредієнти

1 багет завдовжки 18 см і діаметром близько 7 см

115 г вершкового сиру кімнатної температури

1/2 чашки червоного перцю, нарізаного дрібними кубиками

1 1/2 столові ложки маринованих оливок Каламата, дрібно нарізаних

2 столові ложки свіжої петрушки, нарізаною

1 чайна ложка сушеного листя чебрецю

1/2 чашки суміші моцарели, проволоне і пармезану, подрібнених

Спосіб приготування

Відріжте кінчики багета і акуратно дістаньте м'якоть, залишаючи кірку завтовшки близько 1 сантиметра. У маленькій мисці з'єднайте вершковий сир, перець, маслини, петрушку і чебрець. Додайте суміш італійських сирів, ще раз перемішайте. За допомогою ложки щільно наповніть багет начинкою. Перед подачею розріжте його на порційні шматочки за допомогою хлібного ножа.

Тут знайдете рецепт шашлику з риби в м'ятно-лимонному соусі.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися