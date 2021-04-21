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Збираємося на пікнік: 10 оригінальних закусок, які треба взяти із собою

Сьогодні, 14:40

Наприклад, рибні та курячі паштети, закусочний "Наполеон" і жульєн у булці

Без них на пікніку не можна. Тобто поки м'ясо в процесі смаження, можна підбадьоритися смачними і легкими закусками. У цій добірці знайдете 10 рецептів оригінальних закусок. Їх легко приготувати вдома, компактно скласти і вони не втратять свого презентабельного вигляду до того, як ви принесете їх на природу. На пікнік можна приготувати і овочеві запіканки – мало того, що смачно, так ще й корисно.

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Печериці із сулугуні та беконом

Фото: instagram.com/alenakogotkovacom/

Інгредієнти

  • Печериці великі – 20 шт.
  • Сулугуні – 350 г
  • Бекон – 20 скибочок

Спосіб приготування

  1. Печериці промити, акуратно вийняти ніжки, капелюшки просушити на паперовому рушнику.
  2. Сулугуні нарізати великим кубиком. У капелюшок печериці покласти кубик сиру і обернути скибочкою бекону.
  3. Перекласти підготовлені капелюшки на деко і запікати під грилем 10 хвилин.

Закусочний "Наполеон"

Фото: instagram.com/vkusnue_receptiki/

Інгредієнти

  • Листкове бездріжджове тісто – 1 упаковка
  • Картопля – 4 шт.
  • Вершки – 150 мл
  • Цибуля – 1 шт.
  • Сир – 100 г
  • Гриби – 300 г
  • Зелень – пучок
  • Сіль, перець – за смаком
  • Олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Картоплю відварити. Цибулю нарізати півкільцями і обсмажити 2-3 хвилини на олії. Додати гриби і смажити, доки вся вода не випарується.
  2. Картоплю зім'яти в пюре з додаванням гарячих вершків.
  3. Змішати грибну і картопляну маси. Додати зелень, дрібно нарубану, посолити, поперчити. Перемішати.
  4. Тісто розкачати в тонкий пласт і нарізати на 3 або 4 прямокутники. Випікати за 200 градусів 12 хвилин, вони мають трохи підрум'янитися.
  5. На деко покласти 1 корж, промазати кремом. Посипати тертим сиром. Чергувати шари. Зверху натерти сир.
  6. Випікати ще 5 хвилин за тієї ж температури.

Жюльєн у булочках

Фото: instagram.com/kylinariay/

Інгредієнти

  • Булочки – 2 шт.
  • Печериці – 200 г
  • Куряча грудка – 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Сметана – 2 ст. л.
  • Сир твердий – 70 г
  • Сіль – за смаком
  • Перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Печериці помити, нарізати дрібними кубиками. Курячі грудки відварити. Цибулю дрібно порубати.
  2. Викласти гриби разом з цибулею в сковороду, додати трохи олії. Смажити до випаровування рідини.
  3. Дрібно нарізати відварну курячу грудку. Відправити до грибів, додати 2 ст. л. сметани. Посолити, поперчити.
  4. Готувати 5-7 хвилин.
  5. З булочок вийняти м'якуш. Наповнити начинкою. Зверху рясно присипати тертим сиром.
  6. Запікати 10 хвилин за температури 180 градусів.

Рибний паштет

Фото: instagram.com/recepti.edadoma/

Інгредієнти

  • Риба – 200 г (запечена або консерви горбуші)
  • М'який сир -150 г
  • Сіль, перець, кріп – за смаком

Спосіб приготування

  1. Кріп дрібно порізати, всі інгредієнти з'єднати і перемішати.

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Зaпeчені печериці в олійно-чеснoчному соусі

Фото: instagram.com/recepti.edadoma/

Інгpeдіенти

  • Печериці – 450 г
  • Олія – 1 cт. л.
  • Сіль, пеpeц – по вкуcy
  • Вершкове масло – 55 г
  • Часник – 2 зyб.
  • Чебрець – 1 ч. л.
  • Лимoнний сік – 1 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Гриби полити сумішшю олію, cолі та перцю, добре перемішати. Викласти на деко і запікати у розігріту дo 200 градусів дyховку, доки вони не поснуть карамелізуватися, близько 20 хвилин.
  2. Hа серендньому вогні розтопити вершкове мacло, готувати дo ззалотавого кольору.
  3. Прибрати з вогню і змішати з подрібненим чансиком чecнoкoм, чебрецем і лимонним cоком.
  4. Полити гриби гарячою сумішшю вершкового масла.

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Домашній паштет з курячої грудки з горіхами

Фото: instagram.com/svet_lana_cook/

Інгредієнти

  • Куряча грудка – 1 шт.
  • Волоські горіхи – 100 г
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Часник – 2 зуб.
  • Олія – 2 ст. л.
  • Масло вершкове – 2 ст. л.
  • Перець чорний мелений, сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Відварити курячу грудку. Нарізати цибулю і часник, обсмажити на суміші вершкового масла та олії.
  2. Усі продукти подрібнити в блендері, додати сіль, перець, кріп – за смаком.
  3. Подавати як закуску або намазати на бутерброди.

Сендвічі для пікніка з куркою і редискою

Сендвічі для пікніка
Сендвічі для пікніка
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 8 скибочок цільнозернового хліба
  • 1 пучок редиски
  • 2 свіжі огірки
  • 100 г бринзи або твердого сиру
  • 100 г вершкового сиру
  • 200 г запеченого курячого філе
  • 1 червона цибулина
  • Кілька пір'я зеленої цибулі
  • Сіль, перець за смаком

Спосіб приготування

  1. Редиску і огірки вимити і нарізати кружельцями.
  2. Куряче філе порізати тонкими скибочками.
  3. Цибулю очистити і нарізати кільцями.
  4. Бринзу або твердий сир нарізати тонкими пластинками.
  5. Кожеу скибочку хліба намазати вершковим сиром. На чотири шматочки хліба викласти редис. На дві скибочки хліба розкласти пластини бринзи і шматочки огірка. Потім ще на два шматочки хліба викласти кільця цибулі і шматочки курки.
  6. Злегка посолити і поперчити. На скибочки хліба з редискою помістити пір'я цибулі.
  7. Зробити сендвічі, склавши попарно.
  8. За бажанням розрізати сендвічі на трикутники дуже гострим ножем.

Мафіни із сиром і болгарським перцем

Кекси для пікніка
Кекси для пікніка
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 чашки борошна (можна цільнозернового)
  • 1 ч. л. розпушувача тесту
  • По 1/2 ч. л. соди і солі
  • 3/4 чашки сиру або сиру фети
  • 1/2 чашки дрібно порізаного запеченого червоного перцю
  • 3 ст. л. рубленого свіжого базиліка
  • 1 ск. молока
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • 1/4 чашки оливкової олії
  • 1 яйце

Спосіб приготування

  1. Змішати сухі інгредієнти в одній мисці. В окремій ємності з'єднати фету або сир, запечений перець і рубаний базилік.
  2. Збити яйце з оливковою олією і молоком. Влити цю суміш у посуд з борошном, перемішати.
  3. Додати до отриманого тіста суміш з фетою і розкласти по формах.
  4. Випікати за 190 градусів 20 хвилин.

Салат для пікніка з редису з овочами та салямі

Салат з ковбасою та овочами
Салат з ковбасою та овочами
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • пучок салатного листя
  • 2-3 огірки
  • 1-2 помідори
  • маленька бляшанка консервованої кукурудзи
  • 50 г салямі
  • 2-3 варених яйця
  • невеликий пучок редиски
  • оливкова олія
  • сіль, мелений перець

Спосбі приготування

  1. Салатне листя помити, обсушити і порвати руками.
  2. Огірки і редис нарізати кружельцями, помідори – шматочками.
  3. Варені яйця почистити і розрізати на шматочки.
  4. Викласти в миску салатне листя, зверху розкласти нарізані овочі, шматочки ковбаси і варених яєць. Додати консервовану кукурудзу.
  5. Перед подачею салат посолити, поперчити і заправити оливковою олією.

Фарширований багет з перцем, сиром і оливками

Багет з начинкою
Багет з начинкою
Фото: Pinterest

Інгредієнти

  • 1 багет завдовжки 18 см і діаметром близько 7 см
  • 115 г вершкового сиру кімнатної температури
  • 1/2 чашки червоного перцю, нарізаного дрібними кубиками
  • 1 1/2 столові ложки маринованих оливок Каламата, дрібно нарізаних
  • 2 столові ложки свіжої петрушки, нарізаною
  • 1 чайна ложка сушеного листя чебрецю
  • 1/2 чашки суміші моцарели, проволоне і пармезану, подрібнених

Спосіб приготування

  1. Відріжте кінчики багета і акуратно дістаньте м'якоть, залишаючи кірку завтовшки близько 1 сантиметра.
  2. У маленькій мисці з'єднайте вершковий сир, перець, маслини, петрушку і чебрець.
  3. Додайте суміш італійських сирів, ще раз перемішайте.
  4. За допомогою ложки щільно наповніть багет начинкою.
  5. Перед подачею розріжте його на порційні шматочки за допомогою хлібного ножа.

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