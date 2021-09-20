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Как самому снять боль в спине и шее – 4 расслабляющих упражнения

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
20 сентября, 16:25
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Если вы плохо спите, а также часто болит шея, спина, область между лопатками – то помогут простые упражнения. Какие именно – рассказал физический терапевт
Снять боль в спине и расслабить шею самостоятельно можно, делая упражнения
Снять боль в спине и расслабить шею самостоятельно можно, делая упражнения / Фото: freepik.com

Сидячая работа, неудобные подушка и матрац, неправильное положение во время сна могут вызывать постоянные боли в спине и шее. Какие еще факторы вызывают боль в спине и шее, что делать и как избавиться избавиться от болей в домашних условиях – рассказал физический терапевт Даниил Якубовский.

Даниил Якубовский
Даниил Якубовский / Фото: пресс-служба

Почему может болеть спина у здоровых людей?

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Даже если у вас нет заболеваний опорно-двигательного аппарата, то скованность и ограничение в движении может появляться после длительного нахождения в положении сидя. Это, в свою очередь, приводит к дискомфорту и вызывает мышечно-скелетную боль.

Поэтому так часто болит спина и шея у офисных работников.Конечно же немаловажно пользоваться удобной мебелью, а также спать на удобной кровати, матраце и подушке: иначе можно проснуться уже с болью в спине.

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Имеет значение и положение, в котором человек спит: так, сильно запрокинутая назад голова может быть причиной боли в шее с утра. А привычка спать на животе с ровными ногами может приводить к болям в пояснице. Облегчить такой дискомфорт помогут несложные упражнения.

Когда лучше делать упражнения для спины и шеи?

Все больше научных исследований подтверждают эффективность йоги, тай-чи, медитаций, стретчинга перед сном, особенно рекомендованы такие упражнения людям, задействованным на сидячей работе. Например, стретчинг поможет сохранить подвижность суставов и не дать "застояться" мышцам.

Стретчинг, йога и другие упражнения не только снимут боль, но и помогут заснуть
Стретчинг, йога и другие упражнения не только снимут боль, но и помогут заснуть / Фото: freepik.com

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Если правильно нагружать мышцы с помощью упражнений, то напряжение в них снимется, снизится болезненность, человек почувствует легкость и тепло. Все больше медицинской информации говорит о том, что именно вечерние упражнения помогут расслабить мышцы, снизить уровень бытового стресса и помочь заснуть.

Какие упражнения облегчат боль в спине и шее

Делать упражнения, особенно интенсивные, не рекомендуется, если до вашего сна остается менее часа. Иначе качество сна может пострадать. Также никто не отменял утреннюю разминку или можно использовать возможность размяться в обеденный перерыв, если позволяют условия.

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Даниил Якубовский подготовил комплекс таких упражнений, который лично демонстрирует. Так, расслабить шею и снять болевые ощущения можно с помощью упражнения с полотенцем:

Повороты туловища помогут снять боль в спине и пояснице, выполнять упражнение следует в каждую сторону несколько раз.

Лежа на спине и делая поочередно повороты с согнутой в колене левой, затем правой ногой, можно помочь пояснице.

И упражнение на выгибание спины поможет расслабить мышцы и снять болезненность в разных отделах спины, а также в шее.

Если же боль в спине мешает вам уснуть довольно долго, то важно обратиться к специалисту: он поможет найти причину и подсказать правильный путь для ее устранения.

Когда нужно срочно обращаться к врачу?

О том, что сидячий образ жизни негативно действует на спину и здоровье в целом, говорят и исследования.

Если болезненность не зависит от движения шеи или туловища, вы чувствуете скованность дольше, чем полчаса – то не затягивайте с визитом к врачу. Также срочного обращения за медицинской помощью требуют:

  • онемение ног (одной ноги),
  • пальцев на руках и ногах,
  • области промежности,
  • заметная мышечная слабость в обеих (или одной) руках или ногах.

Напомним, что ранее мы писали, как всегда ли боль в спине - это симптом межпозвоночной грыжи. .

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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