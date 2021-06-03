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3 мифа про грыжу позвоночника: так ли это страшно и как предотвратить

Сегодня, 18:20

Треть здоровых молодых людей живут с грыжей межпозвоночного диска и операция им не нужна. Всегда ли при этом болит спина и как избежать проблемы – в статье

Сидячая работа - одна из причин развития межпозвоночных грыж и протрузий
Сидячая работа - одна из причин развития межпозвоночных грыж и протрузий
Фото: freepik.com

Некоторые люди при малейшей боли в спине сами себе диагностируют грыжу межпозвоночного диска. И боясь того, что непременно придется делать операцию, начинают самолечение весьма сомнительными методами. Правда ли, что при грыже обязательно болит спина, грыжа позвоночника настолько опасна и требует операции, кто может заработать грыжу и как избежать этой проблемы – рассказал врач физической и реабилитационной медицины, остеопат Игорь Сомов.

Игорь Сомов
Игорь Сомов
Фото: пресс-служба

Грыжа и протрузия позвоночного диска – это разве не возрастная проблема?

Грыжа межпозвоночного диска – это состояние, при котором тело позвоночного диска прорывает оболочку (фиброзное кольцо) и выпячивается наружу. А при протрузии тело межпозвоночного диска лишь смещается или немного выпячивается.

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Миф № 1 – что грыжи и протрузии позвоночника бывают только у пожилых людей. Почти у трети 20-летних здоровых людей ест грыж. А в основном протрузии межпозвоночных дисков. И с возрастом количество таких людей растет: то есть к 80-летнему возрасту протрузии и грыжи позвоночника уже наживают около 43% людей. Такое состояние может как сопровождаться болями в спине, так и нет. Причем, боль и проблемы со спиной могут возникать из-за множества причин, даже от чрезмерного пользования смартфонами.

Медицинская статистика показывает, что почти у каждого второго человека с грыжей межпозвоночного диска болей в спине нет. Миф № 2 – что при грыже или протрузии позвоночника обязательно будет болеть спина. Не обязательно, хотя во многих случаях спина действительно болит и боль отдает в ноги. Но если вас ничего не беспокоило, и грыжа или протрузия позвоночника была случайно обнаружена при обследовании у врача, например при прохождении МРТ (магнитно-резонансной томографии), не впадайте в отчаяние.

А правда ли, что грыжу позвоночника можно убрать без операции?

Грыжу межпозвонкового диска не обязательно оперировать. Миф № 3 – в любом случае придется делать операцию межпозвоночной грыжи, чтобы был результат. Но медицинская практика доказывает обратное: как операция, так и консервативное лечение одинаково эффективны, если сравнить их результаты спустя пару лет. Единственное преимущество хирургического метода – это более быстрое облегчение боли.

Боли в спине при протрузии или грыже позвоночника можно убрать без операции
Боли в спине при протрузии или грыже позвоночника можно убрать без операции
Фото: Depositphotos

Поэтому если у вас межпозвоночная грыжа сопровождается болью в спине, то для начала врач подскажет, как правильно обезболить состояние. А еще придется изменить свои привычки, освоить движение, которое не будет причинять боль. Плюс преодолеть психологическую боязнь делать те или иные движения, связанные с болью в спине. В этом поможет врач физической и реабилитационной медицины. Медикаментозное лечение, мягкая ортопедическая мануальная терапия, терапевтические упражнения, аппаратная физиотерапия – все эти методы без операции помогут решить проблему.

А иногда грыжа может рассосаться самостоятельно: кстати, быстрее рассасываются именно большие межпозвоночные грыжи.

Это еще раз доказывает, что вы можете избавиться от дискомфортных ощущений и забыть про боль. Хотя на МРТ у вас все еще будет заметна грыжа, которая не вызывает боли и не мешает жить. Но лечить следует не МРТ, а человека.

А почему же возникает грыжа позвоночника в любом возрасте и как ее избежать?

Часто этому способствует генетическая предрасположенность, когда у близких родственников были межпозвоночные грыжи и протрузии. А еще высокий рост: если человек выше 190 см, риск развития грыжи повышается.

К выпячиванию межпозвоночных дисков могут привести чрезмерные физические нагрузки, поэтому занятия в спортзале, тренировки, пробежки и так далее должны быть адекватными.

Особенно если человек никогда не дружил со спортом и вдруг решил пойти "потягать железо". Ведь сидячая работа и пассивный образ жизни тоже приводят к образованию межпозвоночных грыж и протрузий. Поэтому важно регулярно нагружать себя, но не перестараться.

Избавиться от грыжи позвоночника поможет комплексный подход
Избавиться от грыжи позвоночника поможет комплексный подход
Фото: Pixabay

Лишни вес тоже способствует образованию грыж и протрузий позвоночника, поэтому следите за питанием. И если курите – то подумайте, как бросить: курение приводит к образованию межпозвоночных грыж.

Напомним, что ранее мы также писали, почему болит шея и что делать.

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