Как сохранить фигуру стройной: ТОП-5 упражнений от Тины Кароль

Короткие тренировки полезнее, чем отсутствие спорта в вашей жизни: говорит народная артистка Украины Тина Кароль. Оставаться всегда подтянутой и стройной помогут 5 упражнений, которыми селебрити поделилась со своими фанами: полное видео опубликовано в инстаграм "Тина Кароль. Офиц.фан-клуб".
А мы собрали для вас 10 лайфхаков, которые помогут провести август полезнее и интереснее.
Какие упражнения рекомендует Тина Кароль
Как говорит певица – каждая девушка мечтает быть красивой, стройной и, конечно – спортивной и подтянутой. Эти 5 упражнений, для выполнения которых нужна обычная лавочка, помогают Тине сохранить фигуру.
1. Выпад ноги из стороны в сторону с приседанием на лавке
Спина в этом упражнении должна быть ровная, выполняется по 10 раз на каждую ногу.
На отдых между повторами дается 1 минута, а все упражнение следует повторить 3 раза.
2. Планка с поворотом туловища + диагональное скручивание
Повторять упражнение следует 20 раз, отдыхать 1 минуту, а весь комплекс с поворотами – повторить 3 раза. Не забывайте держать спину ровной и равномерно дышать.
В этом упражнении важно касаться коленом противоположного локтя, при этом продолжая держать спину ровной.
Когда выводите руку вверх – смотрите на нее и держите ровную линию рук.
3. Наклонения туловища на одной ноге вперед + выпад ноги назад.
Отдыхать между сменой движений следует 1 минуту, сохраняйте ровную осанку.
Не забывайте про ровную спину, выполняется по 10 раз на каждую ногу, повторить весь комплекс следует 3 раза.
4. Обратные отжимания от лавочки
Тоже выполняются возле лавочки: повторить следует 15 раз, а отдыхать между повторами – 1 минуту,
Весь комплекс упражнений повторяется 3 раза.
5. Выведение ноги вбок-вверх + приседания
Этот комплекс более сложный, поэтому отдыхать между повторами упражнений можно 2 минуты.
Всего повторить комплекс рекомендуется 20 раз. Для таких упражнений вам не нужно идти в спортзал, можно делать их в собственном дворе или на спортивной площадке.
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