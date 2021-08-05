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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как сохранить фигуру стройной: ТОП-5 упражнений от Тины Кароль

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
5 августа, 14:50
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Приседания на лавочке, планка и наклоны, которые можно выполнять на улице, помогут оставаться стройной. Так говорит Тина Кароль и делится любимыми упражнениями
Тина Кароль показала 5 упражнений, как сохранить фигуру стройной
Тина Кароль показала 5 упражнений, как сохранить фигуру стройной / Фото: Коллаж: Сегодня

Короткие тренировки полезнее, чем отсутствие спорта в вашей жизни: говорит народная артистка Украины Тина Кароль. Оставаться всегда подтянутой и стройной помогут 5 упражнений, которыми селебрити поделилась со своими фанами: полное видео опубликовано в инстаграм "Тина Кароль. Офиц.фан-клуб".

А мы собрали для вас 10 лайфхаков, которые помогут провести август полезнее и интереснее.

Какие упражнения рекомендует Тина Кароль

Как говорит певица – каждая девушка мечтает быть красивой, стройной и, конечно – спортивной и подтянутой. Эти 5 упражнений, для выполнения которых нужна обычная лавочка, помогают Тине сохранить фигуру.

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1. Выпад ноги из стороны в сторону с приседанием на лавке

Спина в этом упражнении должна быть ровная, выполняется по 10 раз на каждую ногу.

Выполняя выпады, держите спину ровно
Выполняя выпады, держите спину ровно / Фото: instagram.com/_fantina

На отдых между повторами дается 1 минута, а все упражнение следует повторить 3 раза.

2. Планка с поворотом туловища + диагональное скручивание

Повторять упражнение следует 20 раз, отдыхать 1 минуту, а весь комплекс с поворотами – повторить 3 раза. Не забывайте держать спину ровной и равномерно дышать.

В этом упражнении колено касается противоположного локтя
В этом упражнении колено касается противоположного локтя / Фото: instagram.com/_fantina

В этом упражнении важно касаться коленом противоположного локтя, при этом продолжая держать спину ровной.

Руки держите ровно, повторите каждое движение по 20 раз
Руки держите ровно, повторите каждое движение по 20 раз / Фото: instagram.com/_fantina

Когда выводите руку вверх – смотрите на нее и держите ровную линию рук.

3. Наклонения туловища на одной ноге вперед + выпад ноги назад.

Наклоны выполняются на одной ноге вперед + выпад ноги назад
Наклоны выполняются на одной ноге вперед + выпад ноги назад / Фото: instagram.com/_fantina

Отдыхать между сменой движений следует 1 минуту, сохраняйте ровную осанку.

Держите опорную стопу полностью на земле
Держите опорную стопу полностью на земле / Фото: instagram.com/_fantina

Не забывайте про ровную спину, выполняется по 10 раз на каждую ногу, повторить весь комплекс следует 3 раза.

4. Обратные отжимания от лавочки

Обратные отжимания от лавочки делаются с ровной спиной
Обратные отжимания от лавочки делаются с ровной спиной / Фото: instagram.com/_fantina

Тоже выполняются возле лавочки: повторить следует 15 раз, а отдыхать между повторами – 1 минуту,

Ноги держите согнутыми под углом 90 градусов
Ноги держите согнутыми под углом 90 градусов / Фото: instagram.com/_fantina

Весь комплекс упражнений повторяется 3 раза.

5. Выведение ноги вбок-вверх + приседания

Держите стопы на земле при выведении ноги
Держите стопы на земле при выведении ноги / Фото: instagram.com/_fantina

Этот комплекс более сложный, поэтому отдыхать между повторами упражнений можно 2 минуты.

Держите "верхнюю" ногу на одно линии с вашим тазом
Держите "верхнюю" ногу на одно линии с вашим тазом / Фото: instagram.com/_fantina

Всего повторить комплекс рекомендуется 20 раз. Для таких упражнений вам не нужно идти в спортзал, можно делать их в собственном дворе или на спортивной площадке.

Также ранее мы писали, как заниматься спортом в жару.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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