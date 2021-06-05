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Как помочь спине: лайф-хаки для заложников сидячей работы

Сегодня, 08:30

Сидячий образ жизни и бытовые стрессы аукаются… болью в спине! Как предупредить проблемы со спиной и что делать с уже имеющимися – рассказал реабилитолог

Чтобы спина не болела, делайте зарядку и следите за осанкой
Чтобы спина не болела, делайте зарядку и следите за осанкой
Фото: unsplash.com

Большая часть людей вынужденно ведет сидячий образ жизни, поэтому боли в шее, спине и пояснице – наши постоянные "спутники жизни". Врачи говорят, что лечение болей в спине начинается с их профилактики: как помочь спине, почему возникают боли и когда уже только упражнениями или удобной мебелью не справиться – рассказал профессор кафедры эрготерапии и физиотерапии Национального университета физического воспитания и спорта Украины, реабилитолог Алексей Никаноров.

Алексей Никаноров
Алексей Никаноров
Фото: пресс-служба

Если болит спина, то обязательно ли все плохо?

Ломоту в пояснице или острый прострел в спине хотя бы раз в жизни ощущал каждый из нас. Дорсалгия – то есть боль в спине, которая может быть вызвана множеством причин, изрядно портит нам жизнь. Современный темп жизни, увы, способствует развитию хронических болей в спине: это постоянные бытовые и рабочие стрессы, плохая экология, синдром хронической усталости, нарушения в питании, сне, вредные привычки…

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Также боль в спине, которой раньше не было, может вызвать резкая смена температуры (с холода на жару или наоборот), старая или не очень травма (как спины, так и другой части тела), поднятие тяжести, падение, ушиб.

Наша ошибка – относиться к болям в спине и "глушить" их обезболивающими препаратами, отказываясь искать истинную причину дорсалгии.

Потому что, убирая болевой синдром, мы игнорируем сигнал организма о том, что что-то не в порядке. А ситуация тем самым усугубляется: в итоге потом приходится лечить запущенные воспалительные процессы, нарушения осанки, а иногда дело доходит даже до онкологии. Поэтому, если боли в спине никак не проходят, стоит выкроить время и посетить специалиста.

А как понять, нужно ли срочно к врачу или можно не спешить?

При острой боли в спине срочно идите к врачу! Если получили травму, упали, ударились позвоночником или помните, что в прошлом травмировались, а сейчас стала болеть спина – тоже запишитесь на прием к травматологу или реабилитологу. Боль может быть вызвана растяжением или разрывом связок, вывихом или даже переломом позвонка. И да, даже с переломом (смотря какой степени конечно) человек может ходить и терпеть боль, если она не сильная. Тем самым подставляя себя под риски развития очень серьезных осложнений со здоровьем.

Сидячая работа способствует болям в спине, как и старые травмы
Сидячая работа способствует болям в спине, как и старые травмы
Фото: freepik.com

Часто боль в спине вызывают болезни позвонков и связывающего из аппарата: остеохондроз, межпозвоночные грыжи и протрузии, ущемленный нерв, невралгии. Нарушение осанки, сколиоз, воспаление мышц скелета: все эти состояния – "побочный эффект" нашего образа жизни. Не стоит с этим шутить, найдите время найти причину боли. И конечно же, ели уже сейчас пересмотреть свои некоторые привычки и образ жизни, то болевые ощущения можно снизить. А также не допустить развития осложнений.

Ок, а как помочь своей спине, может есть особые рекомендации?

Основная рекомендация – это придерживаться здравого смысла во всем, постараться сократить нагрузку на позвоночник и следить за осанкой. В своей ежедневной жизни постарайтесь:

  1. Всячески избегать поднятия тяжести. Если нужно перенести тяжелый предмет, то обязательно держите колени присогнутыми, а спину – ровной, то есть постарайтесь сохранить осанку и не горбиться. На работе делайте перерывы как минимум раз в час, разминку, легкую гимнастику.
  2. Кресло, стул и стол должны быть удобными и соответствовать вашему росту! Если работаете сидя, то выберите стул или кресло, которое будет поддерживать спину и зафиксирует ее в правильном, ровном положении.
  3. Важно, чтобы ноги стояли ровно на полу, а не висели в воздухе.
  4. Найдите в своей жизни место активностям, которые придутся по душе и будут соответствовать состоянию здоровья. Например, для здоровья в целом и для спины очень полезно плавать. А при необходимости специалист подберет индивидуальной комплекс упражнений для спины.

Очень хорошо расслабляет тело массаж, а ум – медитация, сделайте такие релакс-процедуры своими привычками, например, заменив ими распитие пива и курение кальяна в баре.

Напомним, что ранее мы также писали о том, что делать, если болит шея.

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