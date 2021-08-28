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Как сохранить спину, работая в офисе – ТОП-4 полезных гаджета

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
28 августа, 11:15
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Боли в спине, мышцах, нарушения кровообращения – неполный список проблем офисных работников. Как в таких условиях сохранить здоровье спины – ответил остеопат
Сохранить здоровье спины в офисе помогут специальные стулья
Сохранить здоровье спины в офисе помогут специальные стулья / Фото: Коллаж: Сегодня

Наш позвоночник – это стрежень жизни, а сохранить его здоровым помогут физическая активность, крепкие мышцы, полноценное кровообращение и удобная офисная мебель. Почему проблемы со спиной часто возникают именно у офисных работников, как сохранить здоровье спины и поддержать позвоночник – рассказал врач-ортопед, остеопат, Дмитрий Огарко.

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Дмитрий Огарко
Дмитрий Огарко / Фото: пресс-служба

Почему часто проблемы со спиной возникают из-за сидячей работы

Почти 80% населения планеты страдают от разных заболеваний опорно-двигательного аппарата: большая часть из них – это офисные работники. Причем в возрасте до 50 лет. Почему же молодые и, казалось бы, полные жизни люди, жалуются на боли в пояснице, мышечные спазмы?

Причем, проблемы с спиной возникают даже у тех, кто регулярно посещает спортзал или выходит на пробежку. Причин несколько: основная масса людей активна психически, но пассивна физически. Когда большую часть времени мы проводим сидя, работая с "тоннами" информации и не давая телу физической разрядки – напряжение психическое приводит к мышечным спазмам.

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А это благодатная почва для развития многих болезней. Причинами проблем со спиной у активных людей могут быть наоборот – излишний износ суставов и травмы. Такое происходит из-за неправильного распределения нагрузки. И, конечно же, образ жизни в целом, ваши вредные привычки тоже играют свою роль в здоровье спины и позвоночника.

Как связано здоровье позвоночника и организма в целом?

Наш позвоночник выполняет две важнейшие функции: служит опорой и "жильем" для спинного мозга. Недаром восточная медицина называет позвоночник стержнем жизни. Если с позвоночником возникают проблемы, он повреждается, то нервные импульсы, идущие через спинномозговой канал, тоже нарушаются. Не говоря уже о том, что помимо болей, нарушения осанки "тянут" за собой проблемы с внутренними органами.

Сидячая работа и неудобная мебель способствуют нарушению осанки
Сидячая работа и неудобная мебель способствуют нарушению осанки / Фото: freepik.com

Да и внешней красоты человеку сутулость никак не придает. Длительное статическое положение (сидя или стоя) ведет к тому, что кровообращение в теле нарушается. В итоге доставка питательных веществ в наши клетки ограничивается. Чем лучше кровоснабжение – тем медленнее стареет тело и наоборот. Поэтому важно быть физически активным: как по жизни, так и делать разминку в офисе.

На самом деле это не так сложно: каждый час работы встать, пройтись, "разогнать" кровь, пройдясь пешком по лестнице, а не используя лифт. Чтобы кровообращение всегда было в норме, периодически ходите в сауну и на массаж.

А какой спорт или активность подходит для здоровья спины?

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Сохранить спину здоровой поможет активность, в которой:

  • прорабатываются глубоки мышцы,
  • используются компоненты статики,
  • тело нагружается симметрично.

Таким требованиям отвечает не так уж и много видов физической активности. И в топе таких активностей – плавание. Также полезна для спины йога: она дает мягкое растяжение мышц, укрепляя все такни нашего тела равномерно и системно.

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Прокачать мышечный каркас помогают танцы, а если вы хотите чего-то более мощного и активного – попробуйте скалолазание. Или, как лайт-вариант – периодически висеть на турнике или брусьях. Тогда происходит декомпрессия позвоночника, он плавно растягивается.

А как на счет бега – он не полезен для спины?

Бег сейчас очень популярен, но при уже имеющихся проблемах с суставами ситуация может ухудшиться. Вообще при занятиях бегом (впрочем, при любой активности, если вы раньше никогда ничем не занимались) важно проконсультироваться с ортопедом или остеопатом.

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При занятиях бегом важно проконсультироваться с ортопедом или остеопатом
При занятиях бегом важно проконсультироваться с ортопедом или остеопатом / Фото: unsplash.com

При проблемах с позвоночником моет быть показана скандинавская ходьба: она обеспечивает более мягкое скручивание корпуса. Вообще для здоровья позвоночника нужен мощный мышечный каркас вокруг него. Иначе правильное положение позвоночнику не обеспечивается.

Можно ли укрепить спину в спортзале?

Наша спина состоит из четырех мышечных слоев, а качая спину в спортзале в основном обеспечивается рельефность мышц верхнего слоя. Это безусловно красиво, но, чтобы стабилизировать позвоночник – недостаточно. Важно укреплять глубокие мышцы: в этом поможет лечебная физкультура.

Опять же, подобрать комплекс лучше со специалистом, который оценит ваше состояние здоровья и даст рекомендации.

Помните!При любой активности нагрузку можно давать только, предварительно разогрев мышцы. Иначе вы рискуете заработать травму не только мышц, но и позвоночника или других суставов. И немаловажный момент – это удобная мебель в офисе и дома.

Как организовать рабочее пространство, чтобы поддержать спину?

Важно, чтобы рабочий стол был на уровне солнечного сплетения, локти свободно и без напряжения располагались на столе, а свет падал слева. Поддержать здоровье спины можно с помощью эргономических кресел с ортопедическими спинками:

Эргономические офисные кресла поддержат спину: цены на них в среднем от 3500 грн до 8000 грн и выше.
Эргономические офисные кресла поддержат спину: цены на них в среднем от 3500 грн до 8000 грн и выше. / Фото: Коллаж: Сегодня

Такое кресло поможет поддержать естественный S-образный прогиб в спине, но все равно зона таза и сосуды ног остаются перенапряженными.

Стулья-седла физиологически более подходят и для позвоночника: цены в среднем колеблются от 1650 грн до 7600 грн
Стулья-седла физиологически более подходят и для позвоночника: цены в среднем колеблются от 1650 грн до 7600 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Еще хорошо использовать стулья-седла (они также полезны и для мужского здоровья). Такие стулья физиологически более подходят и для позвоночника, и для таза

Стул-шар не пережимает тазовые сосуды: стоит в среднем от 500 грн до 2000 грн и выше
Стул-шар не пережимает тазовые сосуды: стоит в среднем от 500 грн до 2000 грн и выше / Фото: Коллаж: Сегодня

Поможет поддержать здоровье спины стул-шар (фитбол) – этот гаджет не пережимает тазовые сосуды.

Коленный стул помогает разгрузить таз и поясницу: стоит в среднем от 2500 грн до 9600 грн
Коленный стул помогает разгрузить таз и поясницу: стоит в среднем от 2500 грн до 9600 грн / Фото: Коллаж: Сегодня

Хорошо разгрузить таз и поясницу поможет коленный стул – несмотря на название, на колени здесь приходится не более 15-20% веса тела, остальные остается на ягодичные кости. И напоследок: обратите внимание на подушку и матрац – их следует выбирать в ортопедических салонах.

Тогда вашей спине будет обеспечен полноценный отдых и нормальное физиологическое положение во время сна.

Также мы ранее писали, что делать, если болит шея.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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