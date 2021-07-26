Как предупредить варикоз с помощью гимнастики

Антиварикозная зарядка для ног в сочетании с массажем, полноценным питанием и удобной обувью поможет сберечь красоту ваших ног и предупредить варикоз

Антивариокзную зарядку для ног можно делать дома и на работе / Фото: Сегодня

Отеки на ногах, усталость, тяжесть к концу дня, судороги – так может проявляться варикоз, даже если визуально вены в порядке и нет даже намека на сосудистые "звездочки". Чтобы избежать развития варикозной болезни и притормозить уже начавшийся варикоз, важно придерживаться нескольких несложных правил и делать антиварикозную гимнастику.

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Как избежать варикоза, почему болезнь прогрессирует, какие упражнения и другие способы профилактики варикозной болезни существуют – рассказал профессор кафедры эрготерапии и физиотерапии Национального университета физического воспитания и спорта Украины, реабилитолог Алексей Никаноров.

Алексей Никаноров / Фото: пресс-служба

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Почему варикозная болезнь появляется не у всех?

Как и у любого другого заболевания, у варикозной болезни тоже существует так называемая группа риска. Это группа людей, которые больше других подвержены развитию варикоза и венозной недостаточности. Часто варикоз развивается во время беременности, но этот недуг также связан с наследственным фактором.

Варикоз может развиться после травмы ног или тазовой области / Фото: freepik.com

Если есть предрасположенность к развитию варикозной болезни, то мы сами можем усугубить состояние: например, если часто носим обувь на высоких каблуках, да еще и тесную.

При нарушении осанки, плоскостопии неудобная обувь плюс отказ от ношения специальных ортопедических стелек ускорят развитие варикоза.

А если к тому же имеется лишний вес – то тем более. Подвержены развитию варикозной болезни более других те люди, которые перенесли травмы таза и/или ног. Потому что любое повреждение суставов и мышц влечет за собой развитие венозной недостаточности.

Поскольку на период травмы человек вынужден быть менее активным, кровь в венах застаивается. В дальнейшем это грозит развитием варикозной болезни, особенно если к этому есть предрасположенность.

Чем же опасен варикоз и как заподозрить начало заболевания?

Существует расхожее мнение, что варикозная болезнь – всего лишь косметологическая проблема. Но это не так, помимо некрасивых венозных узлов и болезненности в ногах, нелеченый варикоз может привести к трофическим язвам на коже, тромбозу вен и тромбоэмболии. Обратите внимание на состояние ваших ног и следующие признаки:

быстрая усталость в ногах, тяжесть, ноющая, распирающая боль,

болезненность при ходьбе, болевые ощущения по ходу вен,

отеки, которые особенно заметны к вечеру и проходят к утру.

судороги, особенно по ночам, боли в мышцах.

Быстрая усталость в ногах, тяжесть, ноющая, распирающая боль – ранние признаки варикоза

Также могут начать появляться синяки, сосудистая сеточка, кожа на ногах становится сухой – это повод не затягивать с визитом к специалисту. Исходя из степени заболевания, врач порекомендует методы лечения и профилактики – чтобы приостановить развитие болезни.

Как же лечат варикозную болезнь правильно?

Если вы много времени проводите в положении стоя или сидя, а также при беременности рекомендуется носить специальный компрессионный трикотаж: чулки, носки, гольфы. При нарушении опорно-двигательного аппарата поможет специальная обувь, ортопедические стельки. Вообще обувь должна быть удобной: узкие туфли, высокий каблук нарушают естественное положение стопы, затрудняют кровообращение.

Снизить нагрузку на стопы и суставы, если у вас лишний вес, поможет избавление от лишних килограммов, то есть важно похудеть. Также развитию варикоза способствует курение и другие вредные привычки.

В случаях, когда вена повреждена до такой степени, что создается угроза здоровью (тромбоз вены с угрозой тромбофлебита), может понадобиться операция.

Сегодня хирургические методы лечения варикозной болезни не такие травмирующие, как раньше и длительная реабилитация не требуется.

Также укрепить стенки сосудов помогают препараты, определенная физическая активность, упражнения для ног, массаж.

Можно ли предупредить варикоз с помощью гимнастики для ног?

Можно, но при уже появившихся венозных узлах с помощью только упражнений или разных охлаждающих гелей, мазей от варикоза не избавиться. Поэтому важно еще на начальном этапе распознать болезнь и начать принимать меры. Умеренная ходьба пешком, плавание, массаж – все эти активности помогают укрепить сосуды, улучшить кровообращение. А дома или если есть возможность на работе можно выполнять несложные антиварикозные упражнения:

Сядьте на пол, вытяните ноги вперед (можно приподнять), вытягивайте носки то от себя – то на себя. Затем сделайте несколько круговых движений стопами.

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Лежа на полу (ложитесь на спину) делайте ногами движение "ножницы" и "велосипед". Стоя можно перекатываться с носка на пятку – и обратно.

Избежать варикоза поможет упражнение "велосипед"; поднятие на носки – и обратно / Фото: Сегодня

Хорошо помогают укрепить мышцы и ускорить кровообращение в ногах поднятие пальцами ног разных предметов. Это упражнение нужно делать сидя на стуле: положите на пол кусок ткани или полотенце, теннисный мяч, маркеры или несколько фломастеров. Старайтесь по очереди поднимать предметы каждой ногой, при этом ноги в коленях не сгибайте. Также можно делать самомассаж стоп с помощью мячиков или руками.

Для профилактики варикоза поднимайте пальцами ног разные предметы, делайте самомассаж стоп / Фото: Сегодня

Начинайте понемногу: от 4-5 повторов до 10 раз, смотрите сами, сколько упражнений потом вы моете осилить. Также для эластичности вен важно включать в свой рацион овощи, зелень, особенно полезен для сосудов шпинат, яблоки, цитрусы. Вены "любят" бобовые, морскую ирную рыбу, спаржевую фасоль.

И, конечно же, не занимайтесь самолечением, особенно при явных венозных "гроздьях" или изменениях кожи (появлении пигментации, язвочек на коже).

Также раньше мы писали, как убрать отеки и "звездочки" на ногах.