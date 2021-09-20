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Як самостійно зняти біль в спині та шиї – 4 розслаблюючих вправи

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
20 вересня, 16:25
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Якщо ви погано спите, а також часто болить шия, спина, область між лопатками – то допоможуть прості вправи. Які саме – розповів фізичний терапевт
Зняти біль у спині і розслабити шию самостійно можна, роблячи вправи
Зняти біль у спині і розслабити шию самостійно можна, роблячи вправи / Фото: freepik.com

Сидяча робота, незручні подушка і матрац, неправильне положення під час сну можуть викликати постійні болі у спині і шиї. Які ще чинники викликають біль в спині і шиї, що робити і як позбутися від болю в домашніх умовах – розповів фізичний терапевт Данило Якубовський.

Данило Якубовський
Данило Якубовський / Фото: пресслужба

Чому може боліти спина у здорових людей?

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Навіть якщо у вас немає захворювань опорно-рухового апарату, то скутість і обмеження в русі може з'являтися після тривалого знаходження в положенні сидячи Це призводить до дискомфорту і викликає м'язово-скелетну біль.

Тому так часто болить спина і шия у офісних працівників .Звичайно ж важливо користуватися зручними меблями, а також спати на зручному ліжку, матраці і подушці: інакше можна прокинутися вже з болем в спині.

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Має значення і положення, в якому людина спить: так, сильно закинута назад голова може бути причиною болю в шиї з ранку. А звичка спати на животі з рівними ногами може призводити до болів в попереку. Полегшити такий дискомфорт допоможуть нескладні вправи.

Коли краще робити вправи для спини і шиї?

Все більше наукових досліджень підтверджують ефективність йоги, тай-чи, медитацій, стретчинга перед сном, особливо рекомендовані такі вправи людям, задіяним на сидячій роботі. Наприклад, стретчинг допоможе зберегти рухливість суглобів і не дати "застоятися" м'язам.

Стретчинг, йога и другие упражнения не только снимут боль, но и помогут заснуть
Стретчинг, йога и другие упражнения не только снимут боль, но и помогут заснуть / Фото: freepik.com

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Якщо правильно навантажувати м'язи за допомогою вправ, то напруга в них зніметься, знизиться хворобливість, людина відчує легкість і тепло. Все більше медичної інформації говорить про те, що саме вечірні вправи допоможуть розслабити м'язи, знизити рівень побутового стресу і допомогти заснути.

Які вправи полегшать біль у спині і шиї

Робити вправи, особливо інтенсивні, не рекомендується, якщо до вашого сну залишається менше години. інакше якість сну може постраждати . Також ніхто не відміняв ранкову розминку або можна використовувати можливість розім'ятися в обідню перерву, якщо дозволяють умови.

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Данило Якубовський підготував комплекс таких вправ, який особисто демонструє. Так, розслабити шию і зняти больові відчуття можна за допомогою вправи з рушником :

Повороти тулуба допоможуть зняти біль в спині і попереку, виконувати вправу слід в кожну сторону кілька разів.

Лежачи на спині і роблячи по черзі повороти із зігнутою у коліні лівою, потім правою ногою, можна допомогти попереку.

Вправа на вигинання спини допоможе розслабити м'язи і зняти хворобливість в різних відділах спини, а також в шиї.

Якщо ж біль у спині заважає вам заснути досить довго, то важливо звернутися до фахівця: він допоможе знайти причину і підказати правильний шлях для її усунення.

Коли потрібно терміново звертатися до лікаря?

Про те, що сидячий спосіб життя негативно діє на спину і здоров'я в цілому, говорять і дослідження.

Якщо хворобливість не залежить від руху шиї або тулуба, ви відчуваєте скутість довше, ніж півгодини – то не затягуйте з візитом до лікаря. Також термінового звернення за медичною допомогою вимагають:

  • оніміння ніг (однієї ноги),
  • пальців на руках і ногах,
  • області промежини,
  • помітна м'язова слабкість в обох (або одній) руках або ногах.

Нагадаємо, що раніше ми писали, як завжди біль у спині – це симптом міжхребцевої грижі. .

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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