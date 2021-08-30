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Почему важно улыбаться и расслаблять мышцы лица: упражнения

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
30 августа, 18:30
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Если вы идете по жизни стиснув зубы, то не удивляйтесь ранним морщинам, головным болям и даже ухудшению работы мозга. Как и зачем расслаблять лицо – в статье
Улыбаться важно для здоровья, а расслабить мышцы лица помогут упражнения
Улыбаться важно для здоровья, а расслабить мышцы лица помогут упражнения / Фото: Коллаж: Сегодня

Боль, стресс, брезгливость и тревожность отображаются на нашем лице. Все это фиксируется мышечной системой, меняя пропорции лица, способствуя отечности, формируя носогубные складки и ранние морщины. Как заметить, что ваши лицевые мышцы перенапряжены, почему их нужно уметь расслаблять и как лучше всего это сделать – рассказала физиотерапевт, массажист Татьяна Ронжина.

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Татьяна Ронжина
Татьяна Ронжина / Фото: пресс-служба

Действительно ли эмоции старят лицо?

Не только нездоровая еда, вредные привычки, недосып или неправильно подобранная уходовая косметика старят наше лицо и добавляют возраста. Лицевые мышцы реагируют на наши эмоциональные переживания, стресс, все это отображается на лице. Кроме того, есть тесная взаимосвязь между мышечным напряжением, депрессией и головной болью.

Вспомните, как после трудного разговора с начальством или сдачи сложного проекта буквально сводило скулы, шею и плечи? Мимические мышцы помогают нам говорить, жевать и выражать эмоции, об этом знают буквально все. А вот то, что мышцы лица влияют на работоспособность мозга, наше самочувствие и внешний вид – задумываются немногие из нас.

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Один и тот же раздражитель (например, большие счета за квартиру) заставляет нашу мимическую мускулатуру реагировать: стоит лишь нахмуриться и сразу опускаются уголки рта под воздействием негативной эмоции. Так формируется так называемый мимический паттерн, из-за которого одна или несколько мышц лица постоянно напряжены, а мы даже этого не замечаем.

В итоге лицо приобретает постоянное выражение, под воздействием которого формируются носогубные складки, морщины, в итоге меняются пропорции не только лица, но даже настроение.

А как связаны мышцы лица и наше настроение?

Например, непроработанный стресс и постоянные негативные эмоции приводят к мышечным спазмам. Так, напряженная лобная мышца способствует плохому настроению прямо с утра, а постоянно сокращенные жевательные мышцы "заставляют" быть более раздражительной/раздражительным.

Если вместо того, чтобы хмуриться, начать улыбаться, опускать и поднимать брови, то можно повлиять и на свое эмоциональное состояние. Часто у слишком эмоциональных людей рано появляются морщины.

Улыбка помогает поменять настрой на более позитивный и расслабиться
Улыбка помогает поменять настрой на более позитивный и расслабиться / Фото: Depositphotos

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Но избежать бытового стресса или не реагировать на эмоции не получится. Что делать? Найти свой способ сбрасывать и прорабатывать стресс, расслаблять нервную систему и мышцы лица, и чаще улыбаться.

Как расслабить мышцы лица

Расслабить нервы и мышцы лица и сбалансировать эмоциональную сферу помогают физические упражнения, медитация, йога, любимый спорт, и самый быстрый способ – это массаж лица, плюс тейпирование, расслабление мышц верхней части спины, шейного и грудного отделов.

Если вы никогда не были на массаже, то в первый раз нужно обратиться к специалисту. Затем можно освоить простые техники, которые помогут вам расслабить ум и лицо, переключиться. В конце концов слегка улыбнуться, расслабить сведенные за тяжелый рабочий день скулы по силам каждому.

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Главное – не забывать это делать. Ведите себе привычку 30-ти секунд, несколько раз в день: ежедневно выделить такое время, чтобы расслабить самые напряденные мышцы. Это лоб, межбровье, глаза, челюсти (плюс воротниковая зона), носогубные складки, рот.

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Если выбудете об этом вспоминать (можно заводить будильник), можно просто мысленно акцентироваться на этих частях лица, постепенно расслабить лоб, слегка улыбнуться, распрямить плечи.

Расслабить мышцы лица будет легче, если слегка надавить пальцами на лоб или щеки
Расслабить мышцы лица будет легче, если слегка надавить пальцами на лоб или щеки / Фото: Коллаж: Сегодня

Если сложно мысленно, то можно прикоснуться пальцами ко лбу, скулам и т.д., приоткрыть рот, слегка помассировать щеки, это автоматически поможет расслабить мышцы.

Также поможет упражнение "собачка": нужно слегка опустить голову, расслабить шею и встряхнуть головой из стороны в сторону (как это делают собаки). Все это можно успеть сделать за 30 секунд, даже на работе в перерыв, это поможет расслабиться ментально, физически, убрать заломы и морщины на лице.

Напомним, ранее мы также писали, как быстро освежить лицо.

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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