7 самых неожиданных расставаний звезд за последние полгода

Узнайте, кто из знаменитостей недавно заявил о расставании со своими возлюбленными

Наверняка многие были в шоке от новости про развод Билла Гейтса с супругой Мелиндой – пара прожила вместе 27 лет. Причина расторжения брака – супруги "больше не верят, что могут расти вместе как пара".

Но не только Билл и Мелинда шокировали общественность решением разойтись. Life Сегодня собрали семь самых неожиданных расставаний знаменитостей за последние полгода.

Катя Сильченко и Камо Багдасарян

В декабре прошлого года о расставании с супругом заявила Катя Сильченко. Для поклонников дизайнера эта новость была как гром среди ясного неба.

Отметим, пара поженилась в 2014 году после четырех лет отношений. В 2015 году у них родилась дочь Сати.

"Наверное, что все подходит к концу. И мои десятилетние отношения, мой брак подошел к концу", – прокомментировала тогда развод Сильченко.

Катя Сильченко и Камо Багдасарян Фото: instagram.com/katyasilchenko

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Слухи о разладе в отношениях Ким и Канье ходили уже давно. В течение прошлого года Уэст вел себя неадекватно – кроме того, что рэпер участвовал в президентских выборах США, он делал много неадекватных заявлений. Например, на одном из публичных выступлений Канье заявил, что "чуть не убил свою дочь Норт" – рэпер имел в виду, что не хотел детей и просил Ким сделать аборт.

Позже ситуация накалилась, поползли слухи о крупных ссорах Ким и Канье из-за проблем с психическим здоровьем рэпера (у артиста биполярное расстройство).

Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: Getty Images, instagram.com/kimkardashian

В итоге, в январе этого года стало известно о начале бракоразводного процесса Ким Кардашьян и Канье Уэста. Об этом сообщили авторитетные американские СМИ. Стоит отметить, что официально пара пока не заявляла о расставании.

У пары четверо детей: дочки Норт и Чикаго и сыновья Сейнт и Саам.

Слава Демин и Ксения Мищенко

В конце января этого года радиоведущий Слава Демин расстался со своей супругой Ксенией спустя 13 лет брака.

По слова Демина, они с женой разошлись мирно, без скандалов и истерик. Как признался ведущий, их брак разрушился из-за рутины и быта, которые буквально "съели" их отношения.

Пара воспитывает общего сына – Владислава.

Слава Демин с супругой Ксенией Фото: instagram.com/slavademin_official

Соломия Витвицкая и Влад Кочатков

В феврале этого года о разводе с супругом заявила телеведущая Соломия Витвицкая. Соломия и ее экс-супруг Влад Кочатков были вместе восемь лет.

Они поженились в 2013 году, когда телеведущей было 33 года, а ее избраннику – 25. Детей у них нет.

В своем сообщении о разводе в Instagram Соломия написала, что еще "найдет экс-супругу хорошую жену". Пара рассталась без скандалов и крупных публичных конфликтов.

Соломия Витвицкая с бывшим супругом Владом Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

DZIDZIO и SLAVIA

А вот в истории певца DZIDZIO (Михаил Хома) и его супруги, также певицы, SLAVIA (Ярослава Притула-Хома) не все так гладко.

После того, как Ярослава в нескольких интервью заявила, что все годы была в тени супруга, который не давал развиваться ее карьере, артисты объявили о разводе.

DZIDZIO и SLAVIA Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

SLAVIA рассказала о том, как они с DZIDZIO откладывали рождение ребенка, как артист каждую ночь уезжает на какие-то медитации и возвращается домой под утро, ну а вишенкой на торте стал выход песни Ярославы "Я тобі не мамка", где она поет о том, что наболело.

Артисты были вместе целых 20 лет, восемь из которых – в браке.

Ирина Билык и Аслан Ахмадов

Совсем неожиданно о разводе с пятым супругом (и, кстати, первым официальным) заявила певица Ирина Билык.

По словам артистки, основной причиной стали карантин и тот факт, что Аслан уже год не видел их с Ириной общего сына Табриза. Сейчас Ахмадов проживает в другой стране. И если ранее прилететь в Украину Аслан не мог из-за карантинных ограничений, то сейчас не совсем понятно, почему Ахмадов до сих пор не может увидеться с семьей.

Ирина Билык и Аслан Мамедов Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык и Аслан Ахмадов некоторое время скрывали свои отношения и заявили о них публично в 2015 году, когда у них родился сын Табриз. Ребенка родила суррогатная мать.

Позитив и Анна Андрийчук

Слухи о расставании Позитива из группы "Время и Стекло" и Анны Андрийчук ходили уже давно. И лишь недавно пара подтвердила их.

Позитив и Анна Андрийчук-Завгородняя Фото: instagram.com/annchuk/

"С юности шаг за шагом мы вместе шли во взрослую жизнь. Те, кто мы сегодня, это – отпечаток взаимной любви и поддержки. Когда осознаешь, что все пришло к логичному завершению, у тебя в душе появляется определенная пустота и разочарование. Сначала ты долго готовишься, возможно даже оттягиваешь этот момент. Голова все понимает, а сердце – нет. Кому-то нужен лишь час, чтобы все отпустить и забыть. А кому-то – больше года. Но потом ты раз и навсегда принимаешь решение", – рассказала Анна.

Пара была вместе 13 лет, детей у них нет.

Напомним, адвокат Любови Успенской пролила свет на ссору певицы с мужем.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться