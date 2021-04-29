Этап длиною в 13 лет закончился: экс-супруга Позитива впервые об их болезненном разводе

Анна Андрийчук поделилась откровениями о разрыве с бывшим солистом "Время и Стекло" Позитивом. По словам девушки, разрыв был очень тяжелым

Подруга Насти Каменских и уже экс-супруга Позитива, дизайнер Анна Андрийчук заявила о разводе. Слухи о том, что звездная пара расстается, появились еще осенью прошлого года, а на днях сам Позитив подтвердил расставание с супругой. Анна призналась, что разрыв был очень болезненным и намекнула, что состоялся он уже давно, просто она долгое время молчала.

В новом выпуске шоу "Девочки рулят" на YouTube-канале Насти Каменских, Анна поделилась откровениями о расставании с Позитивом. На такой шаг она решилась после поездки в Мексику. По словам девушки, ей было непросто принять, что они больше не муж и жена и что этап их жизни, который длился 13 лет, теперь завершен.

Позитив и его экс-супруга Анна Фото: instagram.com/annchuk/, instagram.com/positiff

"С юности шаг за шагом мы вместе шли во взрослую жизнь. те, кто мы сегодня, это – отпечаток взаимной любви и поддержки. Когда осознаешь, что все пришло к логичному завершению, у тебя в душе появляется определенная пустота и разочарование. Сначала ты долго готовишься, возможно даже оттягиваешь этот момент. Голова все понимает, а сердце – нет. Кому-то нужен лишь час, чтобы все отпустить и забыть. А кому-то – больше года. Но потом ты раз и навсегда принимаешь решение. Мы больше не муж и жена", – сказала Анна Андрийчук.

Экс-супруга Позитива поблагодарила за опыт, который приобрела в этих отношениях и заявила, что теперь с легкостью начинает новый этап своей жизни.

Скриншот YouTube / NKofficial

Анна не назвала точную причину расставания с Позитивом, но намекнула, что, возможно, именно она была инициатором.

Ранее Анна сделала сюрприз Насте Каменских и устроила с ее мамой приезд Потапа в Мексику.

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