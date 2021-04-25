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Официально: DZIDZIO разводится с супругой

Сегодня, 09:07

Украинский певец подтвердил новость, что они с женой Ярославой Хомой разводятся спустя 20 лет отношений

DZIDZIO сообщил о разводе с супругой Ярославой Хомой, она же певица SLAVIA. Ранее слухи о разрыве пары уже появлялись, но артисты никак их не комментировали.

Теперь же в интервью программе "Світське життя" популярный певец подтвердил, что они супругой уже не живут вместе девять месяцев и сейчас готовятся к официальному разводу.

SLAVIA и DZIDZIO
SLAVIA и DZIDZIO
Фото: instagram.com/slavia_official

"Тема сложная. Мы договорились развестись. Давно уже. Поэтому, мы только хотим это сделать красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что так будет лучше", – рассказал певец.

Прокомментировал DZIDZIO и намеки жены на измены исполнителя.

"Все те годы я был на работе, работал. Я давно хотел немного разобраться, но не было времени. В карантин понял, что надо жить в добре, не обижать друг друга. А порой, чтобы это произошло, надо просто отпустить человека и дать волю", – объяснил артист.

Ранее SLAVIA рассказала, как из-за известного супруга отказалась от участия в популярном талант-шоу.

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