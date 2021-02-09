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Соломия Витвицкая разводится с супругом после 8 лет брака

Сегодня, 10:41

Поклонники ведущей были шокированы этой новостью

В 2020 году в мире шоу-бизнеса было немало расставаний. 2021-й продолжает эту грустную тенденцию. Не так давно мы сообщили, что радиоведущий Слава Демин развелся с супругой. Сегодня же стало известно, что известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая разводится с супругом Владом Кочатковым после восьми лет брака. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Соломия не стала раскрывать подробности расставания.

"Восемь ярких, безумных, добрых и таких разных лет…За это время ты стал мне другом, но мы потеряли "нас". "Развод" только звучит ужасно, но открывает новые пути, и я обязательно найду тебе хорошую жену. P.S. Все остальное останется между нами, сериала и скандалов не будет, друзья и коллеги, простите – это единственный комментарий на эту тему, двигаемся дальше", – написала Витвицкая.

Соломия Витвицкая с супругом Владом Кочатковым
Соломия Витвицкая с супругом Владом Кочатковым
Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая и Влад Кочатков поженились в 2013 году, когда телеведущей было 33 года, а ее избраннику – 25. Детей у них нет.

Поклонники, коллеги и друзья пары были шокированы новостью, но пожелали Соломии найти свое счастье.

Расставание – это всегда очень грустно, особенно в преддверии Дня всех влюбленных – 14 февраля, к которому мы подготовили 14 идей для подарков вашим возлюбленным.

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