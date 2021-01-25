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Слава Демин развелся с супругой после 13 лет брака и рассказал почему

Сегодня, 16:59

У супругов есть общий сын Влад

Радиоведущий Слава Демин развелся со своей супругой Ксенией спустя 13 лет брака. Об этом он сообщила на своей странице в Instagram, объяснив причину расставания.

По слова Демина, они с женой расстались мирно, без скандалов и истерик. Как признался ведущий, их брак разрушился из-за рутины и быта, который буквально "съел" их отношения.

"Стало мало романтики и общения. Все переросло в совместное проживание, а не в отношения. Хочу сказать спасибо тебе, Ксю, за все эти 13 лет. Они были яркими. Со всплесками. Как американские горки. Мы пережили падения, вместе поднимались и шли дальше. Именно ты прикрывала тыл, когда я шел вперед! И многое – твоя заслуга! Ты очень клевая! И жена, и мама" – трогательно обратился к уже бывшей супруге Слава.

Слава Демин с супругой Ксенией
Слава Демин с супругой Ксенией
Фото: instagram.com/slavademin_official

Ведущий также отметил, что главным в этом процессе остается их общий сын Влад и они с экс-супругой постараются "оставаться любящими родителями и друзьями".

Многих подписчиков Славы шокировала эта новость, тем не менее друзья и коллеги ведущего поддержали его в этот непростой период и пожелали личного счастья.

Ранее мы сообщали, что Любовь Успенская начала развод с мужем. Напомним, Ольга Бузова со скандалом рассталась с парнем-блогером.

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