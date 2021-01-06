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Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся – СМИ

Сегодня, 09:20

Пара окончательно решила расстаться

Новый год начинается, увы, не с самых позитивных новостей в семье Ким Кардашьян. Как сообщает Page Six и ряд других западных СМИ, ссылаясь на проверенные источники, теледива и бизнесвумен разводится со своим супругом, рэпером и экс-кандидатом в президенты США Канье Уэстом.

Слухи о том, что у пары началась проблемы в отношениях, появились уже давно. Еще в июне сообщалось, что супруги решили некоторое время пожить раздельно, а вызванный пандемией коронавируса карантин усилил напряжение между ними.

"Они держатся в тени, но у них все кончено. Ким наняла адвоката Лору Вассер, и они ведут переговоры о разводе", – рассказал источник из близкого окружения Кардашьян.

Ким Кардашьян и Канье Уэст
Ким Кардашьян и Канье Уэст
Фото: Getty Images

Ким уже несколько месяцев не носит обручальное кольцо, а Канье некоторое время живет отдельно от супруги и детей на своем ранчо в Вайоминге.

Отметим, что о разводе звездной пары стали говорить еще и тогда, когда Канье баллотировался в президенты. В течение своей предвыборной кампании он вел себя неадекватно, а на одном из выступлений перед публикой он признался, что "чуть не убил свою старшую дочь", имея в виду, что заставлял Ким сделать аборт.

После ярких выступлений Канье Ким написала большое письмо, где объяснила, что ее муж борется с биполярным расстройством личности.

Ким и Канье поженились в 2014 году. Они воспитывают четырех детей: семилетнюю Норт, пятилетнего Сэйнта, двухлетнюю Чикаго и годовалого Псалма.

Отметим, что ни Кардашьян, ни Уэст пока не комментировали слухи об их разводе.

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