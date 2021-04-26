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Супруга DZIDZIO оправдалась за развод: Я сделала все, что могла

Сегодня, 18:50

Певец разводится с супругой спустя 20 лет отношений. Ярослава Хома впервые прокомментировала новость

Пока еще супруга DZIDZIO певица SLAVIA (настоящее имя Ярослава Хома) отреагировала на заявление мужа о разводе. Она подтвердила слова супруга и призналась, что она старалась спасти семью.

В комментарии сайту ТСН.ua рассказала, что семейные ценности для нее были на первом месте.

"Мои семейные ценности можно описать одним коротким словом "мы". Я из тех, кто пытается сохранить до последнего. Я сделала все, что могла, моя совесть чиста. Я спокойна. Надо дать прожить себе все, что приготовила судьба... Почувствовать, принять... а потом посмотреть на ситуацию сверху, и понять, сколько там силы...", – поделилась Ярослава.

Дзидзьо с женой
Дзидзьо с женой
Фото: Instagram

Певица отметила, что все это время терпеливо относилась к карьере супруга и долгое время была в тени. Теперь она планирует наверстать упущенное. Артистка добавила, что она готовит новые песни.

DZIDZIO она поблагодарила за опыт и добавила, что они остаются друзьями.

"До развода мы пришли плавно и осознанно... Хотя, мы уже больше не пара, остаемся близкими людьми. Человек без опыта не интересен. Спасибо Михаилу за опыт жизни, за творческое вдохновение. Я написала новые песни, поэтому, ждите", – сказала SLAVIA.

Ранее SLAVIA рассказала, как из-за известного супруга отказалась от участия в популярном талант-шоу.

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