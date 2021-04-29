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Ирина Билык разводится с супругом

Сегодня, 09:53

Украинская певица во время одного из интервью рассказала о расставании с отцом своего второго сына

Украинская певица Ирина Билык разводится со своим супругом российским режиссером Асланом Ахмадовым, с которым они жили на две страны. Такое откровенное признание она сделала в программе "Мой секрет".

По словам певицы, инициатором развода стала она.

"Мы с Асланом расстаемся. Инициатором была я. А что еще делать – Аслан не приезжал к нам с Табризом уже год. Хотя я его и он меня любит. "Она звездочка моя, она одинокая" – как-то так", – сказала Билык.

Ирина Билык с мужем и сыном
Ирина Билык с мужем и сыном
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Несмотря на развод, певица по прежнему считает Аслана своим лучшим мужчиной.

"Он лучший из всех мужчин, которые у меня были. Я поняла, что это папа моей второго ребенка. В Украине ни от кого больше я не хочу ребенка. Поэтому я сказала ему по телефону, что хочу подарок от него – ребенка. Прошел месяц и он сказал, что готов. И предложил мне стать его женой", – поделилась Ирина Билык.

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