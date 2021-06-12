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Святослав Вакарчук объявил о разводе с супругой: Наши дороги разошлись

Сегодня, 14:40

С Лялей Фонаревой лидер "Океана Эльзы" прожил более 20 лет. Причину, по которой они решили расстаться, Вакарчук не называет

Святослав Вакарчук/Ляля Фонарева
Святослав Вакарчук/Ляля Фонарева
Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева больше не вместе. Совсем недавно музыкант и бывший народный депутат Украины опубликовал редкое фото супруги в честь ее дня рождения, а сегодня сообщил на своей странице в Facebook, что они решили расстаться.

"Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашим с Лялей личным делом", — написал Вакарчук в посте.

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Святослав Вакарчук не стал сдаваться в подробности, отметив, что не любит много говорить о личном. Причину, по которой они с Лялей расстались, лидер "ОЭ" тоже не назвал.

Святослав Вакарчук воспитывал дочь Ляли фонаревой от ее первого брака
Святослав Вакарчук воспитывал дочь Ляли фонаревой от ее первого брака
Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева были вместе более 20 лет. При этом об их браке известно мало. Они познакомились в 90-х, когда Ляля была стилистом группы. Вместе пара воспитывала дочь Ляли от предыдущего брака – Диану, которой на днях исполнится 28 лет.

Ходили слухи, что они официально узаконили свои отношения в 2015 году, но ни Вакарчук, ни Фонарева это не подтверждают.

Смотрите в сюжете, как звезды переживают разрыв отношений:

В мае Святослав Вакарчук отпраздновал свое 46-летие в АТО.

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