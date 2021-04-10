Ани Лорак заметили в объятиях бывшего супруга. Танцевали и смеялись (видео)

Пара пришла на празднование дня рождения дочки Филиппа Киркорова

Вот это неожиданный поворот событий! Ани Лорак и ее бывшего супруга Мурата Налчаджиоглу, который ранее прокомментировал их скандальный развод, заметили вместе – экс-влюбленные мило общались и танцевали вместе.

Пара вместе со своей дочерью Софией пришла на праздник к Филиппу Киркорову, который устроил торжество по случаю дня рождения своей дочери Аллы-Виктории.

За праздничным столом Ани Лорак и ее экс-супруг сидели вместе, общались и мило улыбались друг другу. Кадры появились в Instagram певицы Анны Нетребко.

Ани Лорак в компании экс-супруга Видео: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Позже гости вышли на танцпол. На видео можно заметить, как Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу танцуют и даже обнимаются. Хм, неужели помирились?

Ани Лорак танцует с экс-супругом Видео: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Напомним, Ани Лорак развелась с Муратом в 2019 году, предположительно из-за того, что он ей изменял. Развод артистки с мужем стал скандальным, его долго обсуждали в Сети.

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