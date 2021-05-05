7 найнесподіваніших розставань зірок за останні пів року

Дізнайтеся, хто із знаменитостей недавно заявив про розлучння зі своїми коханими

Напевно багато хто був в шоці від новини про розлучення Білла Гейтса з дружиною Меліндою – пара прожила разом 27 років. Причина розірвання шлюбу – чоловік і жінка "більше не вірять, що можуть рости разом як пара".

Але не тільки Білл і Мелінда шокували громадськість рішенням розійтися. Life Сьогодні зібрали сім найнесподіваніших розставань знаменитостей за останні пів року.

Катя Сільченко та Камо Багдасарян

У грудні минулого року про розставання з чоловіком заявила Катя Сільченко. Для шанувальників дизайнерки ця новина була як грім серед ясного неба.

Зазначимо, пара одружилася в 2014 році після чотирьох років стосунків. У 2015 році у них народилася дочка Саті.

"Напевно, що все добігає кінця. І мої десятирічні стосунки, мій шлюб завершився", – прокоментувала тоді розлучення Сільченко.

Катя Сільченко та Камо Багдасарян Фото: instagram.com/katyasilchenko

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест

Чутки про розлад у стосунках Кім і Каньє ходили вже давно. Протягом минулого року Вест поводився неадекватно – крім того, що репер брав участь в президентських виборах США, він робив багато дивних заяв. Наприклад, на одному з публічних виступів Каньє заявив, що "мало не вбив свою дочку Норт" – репер мав на увазі, що не хотів дітей і просив Кім зробити аборт.

Пізніше ситуація загострилася, поповзли чутки про великі сварки Кім і Каньє через проблеми з психічним здоров'ям репера (у артиста біполярний розлад).

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест Фото: Getty Images, instagram.com/kimkardashian

В підсумку, в січні цього року стало відомо про початок шлюборозлучного процесу Кім Кардаш'ян і Каньє Веста. Про це повідомили авторитетні американські ЗМІ. Варто зазначити, що офіційно пара поки не заявляла про розставання.

У експодружжя четверо дітей: дочки Норт і Чикаго і сини Сейнт і Саами.

Слава Дьомін та Ксенія Міщенко

В кінці січня цього року радіоведучий Слава Дьомін розлучився зі своєю дружиною Ксенією через 13 років шлюбу.

За словами Дьоміна, вони з дружиною розійшлися мирно, без скандалів і істерик. Як зізнався ведучий, їхній шлюб зруйнувався через рутину і побут, які буквально "з'їли" їхні стосунки.

Пара виховує спільного сина – Владислава.

Слава Дьомін з дружиною Ксенією Фото: instagram.com/slavademin_official

Соломія Вітвіцька та Влад Кочатков

У лютому цього року про розлучення з чоловіком заявила телеведуча Соломія Вітвіцька. Соломія і її ексчоловік Влад Кочатков були разом вісім років.

Вони одружилися в 2013 році, коли телеведучій було 33 роки, а її обранцю – 25. Дітей у них немає.

У своєму повідомленні про розлучення в Instagram Соломія написала, що ще "знайде колишньому чоловікові хорошу дружину". Пара розлучилася без скандалів і великих публічних конфліктів.

Соломія Вітвіцька з колишнім чоловіком Владом Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

DZIDZIO і SLAVIA

А ось в історії співака DZIDZIO (Михайло Хома) та його дружини, також співачки, SLAVIA (Ярослава Притула-Хома) не все так добре.

Після того, як Ярослава в декількох інтерв'ю заявила, що всі роки була в тіні чоловіка, який не давав розвиватися її кар'єрі, артисти оголосили про розлучення.

DZIDZIO та SLAVIA Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

SLAVIA розповіла про те, як вони з DZIDZIO відкладали народження дитини, як артист щоночі їде на якісь медитації і повертається додому під ранок, ну а вишенькою на торті став вихід пісні Ярослави "Я тобі не мамка", де вона співає про те, що наболіло.

Артисти були разом цілих 20 років, вісім з яких – в шлюбі.

Ірина Білик і Аслан Ахмадов

Зовсім несподівано про розлучення з п'ятим чоловіком (і, до речі, першим офіційним) заявила співачка Ірина Білик.

За словами артистки, основною причиною стали карантин і той факт, що Аслан вже рік не бачив їхнього з Іриною спільного сина Табріза. Зараз Ахмадов проживає в іншій країні. І якщо раніше прилетіти в Україну Аслан не міг через карантинні обмеження, то зараз не зовсім зрозуміло, чому Ахмадов досі не може побачитися з сім'єю.

Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ірина Білик і Аслан Ахмадов деякий час приховували свої стосунки і заявили про них публічно в 2015 році, коли у них народився син Табріз. Дитину народила сурогатна мати.

Позитив і Анна Андрійчук

Чутки про розставання Позитиву з гурту "Время и Стекло" і Анни Андрійчук ходили вже давно. І лише нещодавно пара кілька підтвердила їх.

Позитив і Анна Андрійчук-Завгородня Фото: instagram.com/annchuk/

"З юності крок за кроком ми разом йшли в доросле життя. Ті, хто ми сьогодні, це – відбиток взаємного кохання і підтримки. Коли усвідомлюєш, що все прийшло до логічного завершення, у тебе в душі з'являється певна порожнеча і розчарування. Спочатку ти довго готуєшся, можливо навіть відтягуєш цей момент. Голова все розуміє, а серце – ні. Комусь потрібна лише година, щоб все відпустити і забути, а комусь – більше року. Але потім ти раз і назавжди приймаєш рішення", – розповіла Анна.

Пара була разом 13 років, дітей у них немає.

Нагадаємо, адвокат Любові Успенської пролила світло на сварку співачки з чоловіком.

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