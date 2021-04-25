Экс-солист Время и Стекло Позитив подтвердил расставание с супругой

Брак экс-солиста группы "Время и Стекло" Позитива и дизайнера Анны Андрийчук распался. Пара вместе была 15 лет

Слухи о том, что экс-солист "Время и Стекло" Алексей Завгородний( настоящее имя Позитива) разводится с супругой Анной Андрийчук подтвердились. В эфире программы "Світське життя" артист впервые прокомментировал эту новость.

Подробностей о разводе артист не стал разглашать.

"Я об этом не хочу сейчас говорить, потому что это серьезная тема. Нам надо поговорить со всеми и с самими собой, во-первых, для того, чтобы эту эксклюзивную новость можно было дать так", – поделился артист.

Позитив и Анна Андрийчук-Завгородняя Фото: instagram.com/annchuk/

Напомним, Анна и Алексей начали встречаться, когда им было по 15 лет. В 2013 году они узаконили свои отношения. В своих интервью артист не раз признавался, что благодарен супруге за то, что была рядом в разные периоды жизни. Слухи о расставании пары начали ходить еще осенью прошлого года. Артисту приписывали роман с его партнершей по танцам Юлией Сахневич.

Ранее DZIDZIO подтвердил развод с супругой.

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