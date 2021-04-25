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Вербное воскресенье-2021: поздравления в стихах и коротких смс

Сегодня, 08:32

Предлагаем вам набор самых интересных и оригинальных поздравлений с Вербным воскресеньем-2021

Вербное воскресенье в 2021 году православные украинцы отмечают ровно за неделю до Пасхи – 25 апреля. Life Сегодня собрали для вас самые красивые короткие поздравления с Вербным воскресеньем-2021 в стихах: открытки и картинки с праздником.

Обязательно поднимайте настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Вербное воскресенье – это очень важный семейный праздник, в этот день нужно помолится, попросить у родных, близких, знакомых, коллег и друзей прощение, чтобы обрести духовное спокойствие и встретить Пасху с чистой душой. Издавна в этот день люди украшали свой дом веточками вербы, ветлы, ивы – в знак памяти о пальмовых ветвях, которыми был устлан путь Христа, входящего в Иерусалим.

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Поздравления с Вербным воскресеньем: смс и стихи

Этот праздник необыкновенный
Называем Вербным Воскресеньем.
Пусть царит любовь во всей вселенной
И приходит в души к нам спасением!

С Вербным воскресеньем!

Осанна! С Вербным воскресеньем.
Желаю Божьего спасения.
Пусть благодать в обитель к вам придет
И сохранит вас от любых невзгод!

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Поздравления с Вербным воскресеньем короткие

Вас сегодня поздравляю,
Счастья, мира вам желаю,
Пусть это воскресение,
Создаст вам настроение.

Поздравления с Вербным воскресеньем

В этот день желаю счастья,
Пусть дом, как полная чаша,
Пусть обойдут вас ненастья,
И радуется всегда душа ваша.

Вербное воскресенье
Вербное воскресенье
Фото: Pixabay

Поздравления с Вербным воскресеньем

Уже вовсю цветет верба,
Уж не вернутся холода,
Любви, здоровья, добра,
Сегодня от души желаю я.
В Воскресенье Вербное проснись,
С чистым сердцем Богу помолись.
А через неделю Пасху жди,
Праздник воскрешенья и любви!

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Поздравления с Вербным воскресеньем: смс и стихи

Пришла весна, цветет верба,
Идут, за другом друг, года,
День этот почитают издавна,
Радости желая всем и добра,
Я вам желаю еще мира, тепла,
Любви уюта, счастья навсегда.

Вербное воскресенье
Вербное воскресенье
Фото: Pixabay

***
Символ этого дня — верба,
Признак весны, мира, тепла,
Я, тебе, в день этот желаю,
Всех благ и счастья без края.

Поздравления с Вербным воскресеньем

Не я бью, верба бьет,
Силу и здоровье дает,
На день, месяц и года,
Будьте здоровы всегда.

***
У нас есть радость и свобода,
Нас от беды сын Божий спас.
У христианского народа
Великий день настал сейчас.
В семье хорошей вам погоды,
За доброту пусть Бог воздаст!

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Поздравления с Вербным воскресеньем

Воскресенье Вербное —
Необыкновенное.
Наши души радует,
К Богу путь прокладывает!

***
Солнце ярко светит
В Воскресенье Вербное,
Всем желаю встретить
Этот праздник с верою.

Поздравления с Вербным воскресеньем
Поздравления с Вербным воскресеньем
Фото: Depositphotos

***
Воскресенье Вербное пришло,
Радость и покой нам принесло.
Нынче утром церковь посети,
Вербочку на счастье посвяти!
Пусть улыбки с лиц не сходят,
Пусть беды стороной обходят,
И радостно поздравляю вас я,
С Вербным Воскресением!

Поздравления с Вербным воскресеньем

День прекрасный без сомнения,
Сегодня Вербное Воскресение,
Согреты солнцем цветы и земля,
Вам в этот день желаю счастья.

Вербное воскресенье
Вербное воскресенье
Фото: Pixabay

***
На улице чудесно и светло,
Весенний воздух пропитался свежестью.
К нам Воскресенье Вербное пришло
И затопило души безмятежностью.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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Источник: Сегодня
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