Вербное воскресенье-2021: поздравления в стихах и коротких смс

Предлагаем вам набор самых интересных и оригинальных поздравлений с Вербным воскресеньем-2021

Вербное воскресенье в 2021 году православные украинцы отмечают ровно за неделю до Пасхи – 25 апреля. Life Сегодня собрали для вас самые красивые короткие поздравления с Вербным воскресеньем-2021 в стихах: открытки и картинки с праздником.

Обязательно поднимайте настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Вербное воскресенье – это очень важный семейный праздник, в этот день нужно помолится, попросить у родных, близких, знакомых, коллег и друзей прощение, чтобы обрести духовное спокойствие и встретить Пасху с чистой душой. Издавна в этот день люди украшали свой дом веточками вербы, ветлы, ивы – в знак памяти о пальмовых ветвях, которыми был устлан путь Христа, входящего в Иерусалим.

Поздравления с Вербным воскресеньем: смс и стихи

Этот праздник необыкновенный

Называем Вербным Воскресеньем.

Пусть царит любовь во всей вселенной

И приходит в души к нам спасением!

С Вербным воскресеньем!

Осанна! С Вербным воскресеньем.

Желаю Божьего спасения.

Пусть благодать в обитель к вам придет

И сохранит вас от любых невзгод!

Поздравления с Вербным воскресеньем короткие

Вас сегодня поздравляю,

Счастья, мира вам желаю,

Пусть это воскресение,

Создаст вам настроение.

Поздравления с Вербным воскресеньем

В этот день желаю счастья,

Пусть дом, как полная чаша,

Пусть обойдут вас ненастья,

И радуется всегда душа ваша.

Вербное воскресенье Фото: Pixabay

Поздравления с Вербным воскресеньем

Уже вовсю цветет верба,

Уж не вернутся холода,

Любви, здоровья, добра,

Сегодня от души желаю я.

В Воскресенье Вербное проснись,

С чистым сердцем Богу помолись.

А через неделю Пасху жди,

Праздник воскрешенья и любви!

Поздравления с Вербным воскресеньем: смс и стихи

Пришла весна, цветет верба,

Идут, за другом друг, года,

День этот почитают издавна,

Радости желая всем и добра,

Я вам желаю еще мира, тепла,

Любви уюта, счастья навсегда.

Вербное воскресенье Фото: Pixabay

***

Символ этого дня — верба,

Признак весны, мира, тепла,

Я, тебе, в день этот желаю,

Всех благ и счастья без края.

Поздравления с Вербным воскресеньем

Не я бью, верба бьет,

Силу и здоровье дает,

На день, месяц и года,

Будьте здоровы всегда.

***

У нас есть радость и свобода,

Нас от беды сын Божий спас.

У христианского народа

Великий день настал сейчас.

В семье хорошей вам погоды,

За доброту пусть Бог воздаст!

Поздравления с Вербным воскресеньем

Воскресенье Вербное —

Необыкновенное.

Наши души радует,

К Богу путь прокладывает!

***

Солнце ярко светит

В Воскресенье Вербное,

Всем желаю встретить

Этот праздник с верою.

Поздравления с Вербным воскресеньем Фото: Depositphotos

***

Воскресенье Вербное пришло,

Радость и покой нам принесло.

Нынче утром церковь посети,

Вербочку на счастье посвяти!

Пусть улыбки с лиц не сходят,

Пусть беды стороной обходят,

И радостно поздравляю вас я,

С Вербным Воскресением!

Поздравления с Вербным воскресеньем

День прекрасный без сомнения,

Сегодня Вербное Воскресение,

Согреты солнцем цветы и земля,

Вам в этот день желаю счастья.

Вербное воскресенье Фото: Pixabay

***

На улице чудесно и светло,

Весенний воздух пропитался свежестью.

К нам Воскресенье Вербное пришло

И затопило души безмятежностью.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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