С Днем дочери: лучшие картинки и тематические открытки

Поздравляем всех женщин с Днем дочери: для вас эффектные, добрые, нежные и прикольные картинки и пожелания

25 апреля мы отмечаем не только Вербное воскресенье, но еще и добрый, нежный, радостный семейный праздник – День дочери. Это праздник всех девочек, девушек, женщин, потому что все они являются дочерьми. Ловите лучшие поздравления, яркие открытки, праздничные картинки, душевные стихи в свой день.

А еще не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

С Днем дочери: красивые поздравления в стихах

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Дочь любимая моя,

Поздравляю я тебя.

Пусть свершаются мечты.

Счастья, мира, доброты.



Веселись, сражайся, пой.

Поражай всех красотой.

Путешествуй, будь собой.

И, конечно же, простой.



Открывай мир для себя.

Относись к семье любя.

Я всегда горжусь тобой.

В мире больше нет такой.

Картинки и открытки в День дочери Фото: Pinterest

Самые лучшие поздравления с Днем дочери

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Поздравляю тебя, милая моя и замечательная доченька. Желаю с каждым днем становиться все краше, как прелестный цветок, наслаждаться яркими лучами солнца и свежестью капелек дождя, достигать невероятных успехов в любых начинаниях, покорять высокие вершины и получать море удовольствия от жизни.

Картинки и открытки в День дочери Фото: Pinterest

День дочери: поздравления дочке в праздник

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Моя славная принцесса,

Радость, доченька моя.

Я хочу, чтоб только счастьем

Жизнь твоя была полна.



Чтобы ярко ты блистала,

Покоряла красотой.

И в карьере успевала,

Шла отважно за мечтой.



Будь здоровой, моя радость,

Жить желаю я в любви.

Чтобы только вдохновением

Были дни твои полны.

Картинки и открытки в День дочери Фото: Pinterest

Яркие поздравления для дочки в прозе

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Поздравляю тебя, милая доченька. Желаю вечного сияния красоты и счастья, желаю прекрасного настроения, удачи и любви. Пусть тебя всегда окружают добрые люди, пусть для тебя не будет ничего невозможного.

Картинки и открытки в День дочери Фото: Pinterest

Эффектные поздравления для дочки в праздник

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Доченька славная, милая самая,

Прими поздравленья мои.

Тебе пожелаю я самого главного –

Большой бесконечной любви.



Чтоб рядом с тобою всегда были, доченька,

И близкие все, и друзья.

Для близких людей ты будь счастья источником,

Родная дочурка моя!

Картинки и открытки в День дочери Фото: Pinterest

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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