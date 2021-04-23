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Страстная неделя-2021: что можно и нельзя делать накануне Пасхи

Сегодня, 19:50

Как себя правильно вести и какие запреты нельзя нарушать на Страстной неделе-2021

С понедельника, 26 апреля, у православных начнется самый тяжелый и ответственный период Великого поста, который называется Страстная неделя. Она продлится до 1 мая, завершаясь светлым днем Воскресения Христова.

В этот период полным ходом идет подготовка к празднованию Пасхи. Но, помимо предпраздничной суеты, в эти дни существуют многие ограничения и запреты. Как правильно себя вести, что можно, а чего категорически нельзя делать в Страстную неделю, читайте в нашей статье.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

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Страстная неделя что можно и нельзя делать

  • С понедельника по четверг, согласно народным приметам, следует уделить время уборке в доме и на приусадебном участке, покраске, побелке, косметическому ремонту, приведению в порядок одежды и предметов обихода, украшению жилья, очищению тела и души, а также посещению храмов и чтению молитв.
  • Всю Страстную неделю нельзя пребывать в лени и праздности, веселиться и развлекаться, устраивать шумные гуляния и застолья. Важно задумываться о смысле жизни.
  • На Страстной неделе нельзя никому отказывать в помощи, особенно если об этом просят. Есть поверье, что в этот период сам Христос находится среди людей и обращается к ним с просьбой.
  • Также ни в коем случае нельзя ругаться, злиться, проявлять агрессию, завидовать, обманывать, сквернословить – весь негатив возвращается назад с тройной силой.
  • Что нельзя делать в Страстную пятницу: в этот скорбный день следует отказаться от любой работы по дому, посвятив день покаянию, молитвам, благотворительности и размышлениям о жизни.
  • Если хозяйки не успели все сделать в Чистый четверг, то в Страстную субботу можно продолжить подготовку к Пасхе, выпекая куличи, готовя паски, расписывая крашенки и собирая к освящению пасхальные корзинки.

Страстная неделя: что можно есть во время Великого поста

Всю неделю перед Пасхой нельзя игнорировать строгость Великого поста, а также заниматься чревоугодием. Нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты, рыбу.

Согласно церковному уставу, в Страстную неделю пост усиливается, и от верующих требуется особая строгость в его соблюдении.

В понедельник, вторник, среду, четверг и субботу разрешено сухоядение, холодная сырая пища без растительного масла и без горячих вареных блюд. В рационе может быть черный хлеб, овощи, зелень, фрукты, сухофрукты, орехи, семечки, соки, вода.

В Страстную пятницу, 30 апреля, постящиеся полностью отказываются от пищи до момента выноса плащаницы. После этого можно съесть черный хлеб и воду.

2 мая, в воскресенье, когда заканчивается Страстная неделя, наступает светлый праздник Пасхи. В этот день разрешено разговение и употребление скоромной пищи.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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