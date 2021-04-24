С наступающим Вербным воскресеньем: поздравительные открытки и яркие картинки
Поздравляем с наступающим Вербным воскресеньем-2021: отправляйте красивые картинки и добрые стихи
Уже завтра наступит Вербное воскресенье – радостный праздник весны, цветов и предвкушения скорой Пасхи. Life Сегодня от всей души поздравляют вас с наступающим Вербным воскресеньем и дарят эффектные открытки, яркие картинки, душевные стихи и смс, которые вы можете адресовать своим родным и близким людям.
Также не забывайте поднимать им настроение. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.
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С наступающим Вербным воскресеньем: красивые стихи
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С наступающим поздравлю
Тебя Вербным Воскресеньем,
Небеса пускай даруют
Божие благословение.
С освященною вербой
Радость пусть придет в твой дом,
Ангел пусть тебя укроет
От беды своим крылом.
Доброта, надежда, вера
Пусть с вербою расцветают,
Бесконечною любовью
Твое сердце наполняют.
С наступающим Вербным воскресеньем-2021: добрые пожелания
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С наступающим святым
Вербным Воскресением,
Жизнь пусть будет чередой
Радостных мгновений.
От души желаю вам
Счастья и удачи,
Помогает пусть Господь
Все решать задачи.
Веточка вербы в ваш дом
Принесет здоровье,
Выбьет хвори и проблемы,
Горе и злословье.
С Вербным воскресеньем наступающим: поздравления в стихах
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Скоро праздник добрый, светлый,
Вербное Воскресение.
С наступающим примите
Мои нынче поздравления.
Пусть в душе не будет боли
И во всем вам пусть везет,
Благодать пусть непременно
Верба в дом ваш принесет.
Короткое поздравление с наступающим Вербным воскресеньем
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Уже спешит, уже идет
К нам воскресенье Вербное,
С собой оно пусть принесет
Любовь и вдохновение!
Наступает Вербное воскресенье: радостные поздравления с праздником
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Вам желаю я здоровья,
Мира в доме и тепла.
Радость чтоб не покидала,
В сердце каждого жила.
Пусть дарует праздник силы,
Вдохновение и покой.
С воскресением вас Вербным,
Пусть любовь течет рекой!
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе
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