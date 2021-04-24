С наступающим Вербным воскресеньем: поздравительные открытки и яркие картинки

Поздравляем с наступающим Вербным воскресеньем-2021: отправляйте красивые картинки и добрые стихи

Уже завтра наступит Вербное воскресенье – радостный праздник весны, цветов и предвкушения скорой Пасхи. Life Сегодня от всей души поздравляют вас с наступающим Вербным воскресеньем и дарят эффектные открытки, яркие картинки, душевные стихи и смс, которые вы можете адресовать своим родным и близким людям.

Также не забывайте поднимать им настроение. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

С наступающим Вербным воскресеньем: красивые стихи

***

С наступающим поздравлю

Тебя Вербным Воскресеньем,

Небеса пускай даруют

Божие благословение.



С освященною вербой

Радость пусть придет в твой дом,

Ангел пусть тебя укроет

От беды своим крылом.



Доброта, надежда, вера

Пусть с вербою расцветают,

Бесконечною любовью

Твое сердце наполняют.

С наступающим Вербным воскресеньем Фото: Pinterest

С наступающим Вербным воскресеньем-2021: добрые пожелания

***

С наступающим святым

Вербным Воскресением,

Жизнь пусть будет чередой

Радостных мгновений.



От души желаю вам

Счастья и удачи,

Помогает пусть Господь

Все решать задачи.



Веточка вербы в ваш дом

Принесет здоровье,

Выбьет хвори и проблемы,

Горе и злословье.

С наступающим Вербным воскресеньем Фото: Pinterest

С Вербным воскресеньем наступающим: поздравления в стихах

***

Скоро праздник добрый, светлый,

Вербное Воскресение.

С наступающим примите

Мои нынче поздравления.



Пусть в душе не будет боли

И во всем вам пусть везет,

Благодать пусть непременно

Верба в дом ваш принесет.

С наступающим Вербным воскресеньем Фото: Pinterest

Короткое поздравление с наступающим Вербным воскресеньем

***

Уже спешит, уже идет

К нам воскресенье Вербное,

С собой оно пусть принесет

Любовь и вдохновение!

С наступающим Вербным воскресеньем Фото: Pinterest

Наступает Вербное воскресенье: радостные поздравления с праздником

***

Вам желаю я здоровья,

Мира в доме и тепла.

Радость чтоб не покидала,

В сердце каждого жила.



Пусть дарует праздник силы,

Вдохновение и покой.

С воскресением вас Вербным,

Пусть любовь течет рекой!

С наступающим Вербным воскресеньем Фото: Pinterest

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться