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С наступающим Вербным воскресеньем: поздравительные открытки и яркие картинки

Сегодня, 14:38

Поздравляем с наступающим Вербным воскресеньем-2021: отправляйте красивые картинки и добрые стихи

Уже завтра наступит Вербное воскресенье – радостный праздник весны, цветов и предвкушения скорой Пасхи. Life Сегодня от всей души поздравляют вас с наступающим Вербным воскресеньем и дарят эффектные открытки, яркие картинки, душевные стихи и смс, которые вы можете адресовать своим родным и близким людям.

Также не забывайте поднимать им настроение. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

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С наступающим Вербным воскресеньем: красивые стихи

***

С наступающим поздравлю
Тебя Вербным Воскресеньем,
Небеса пускай даруют
Божие благословение.

С освященною вербой
Радость пусть придет в твой дом,
Ангел пусть тебя укроет
От беды своим крылом.

Доброта, надежда, вера
Пусть с вербою расцветают,
Бесконечною любовью
Твое сердце наполняют.

С наступающим Вербным воскресеньем
С наступающим Вербным воскресеньем
Фото: Pinterest

С наступающим Вербным воскресеньем-2021: добрые пожелания

***

С наступающим святым
Вербным Воскресением,
Жизнь пусть будет чередой
Радостных мгновений.

От души желаю вам
Счастья и удачи,
Помогает пусть Господь
Все решать задачи.

Веточка вербы в ваш дом
Принесет здоровье,
Выбьет хвори и проблемы,
Горе и злословье.

С наступающим Вербным воскресеньем
С наступающим Вербным воскресеньем
Фото: Pinterest

С Вербным воскресеньем наступающим: поздравления в стихах

***

Скоро праздник добрый, светлый,
Вербное Воскресение.
С наступающим примите
Мои нынче поздравления.

Пусть в душе не будет боли
И во всем вам пусть везет,
Благодать пусть непременно
Верба в дом ваш принесет.

С наступающим Вербным воскресеньем
С наступающим Вербным воскресеньем
Фото: Pinterest

Короткое поздравление с наступающим Вербным воскресеньем

***

Уже спешит, уже идет
К нам воскресенье Вербное,
С собой оно пусть принесет
Любовь и вдохновение!

С наступающим Вербным воскресеньем
С наступающим Вербным воскресеньем
Фото: Pinterest

Наступает Вербное воскресенье: радостные поздравления с праздником

***

Вам желаю я здоровья,
Мира в доме и тепла.
Радость чтоб не покидала,
В сердце каждого жила.

Пусть дарует праздник силы,
Вдохновение и покой.
С воскресением вас Вербным,
Пусть любовь течет рекой!

С наступающим Вербным воскресеньем
С наступающим Вербным воскресеньем
Фото: Pinterest

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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