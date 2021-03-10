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Выходные дни и праздники в апреле 2021 года в Украине

Сегодня, 15:48

Узнайте, сколько дней украинцы по закону отдыхают в апреле-2021

Какие выходные и праздничные дни будут в Украине в апреле 2021 года? Когда встречаем Благовещение, Вербное Воскресенье, День космонавтики, Международный день Земли, День памяти Чернобыля, а также Всемирные дни спорта, танца, джаза, книги? Какие еще государственные праздники и значимые даты мы будем отмечать в середине весны? Подробнее читайте в нашей статье.

А пока не закончился март, не забывайте заглядывать в наш календарик и находить замечательные идеи подарков для родных и близких людей в праздники первого весеннего месяца.

Весна набирает обороты. Скоро совсем потеплеет, и природа пробудится ото сна. В такие дни сложно усидеть дома, захочется свежего воздуха, прогулок и отдыха. Самое время спланировать выходные, а для этого заранее узнать, когда и сколько дней украинцы по закону отдыхают в апреле-2021.

Выходные дни в апреле
Выходные дни в апреле
Фото: Unsplash

Выходные дни в апреле 2021 года

Увы, апрель в 2021 году не порадует нас официальными государственными праздниками. Очень часто на апрель выпадает праздник Воскресения Христова, который является выходным. Однако в 2021 году Пасха поздняя и будет отмечаться не в апреле, а в мае, 2-го числа.

Так что для отдыха и развлечений украинцам придется довольствоваться лишь обычными субботами и воскресеньями. Количество рабочих дней в апреле составляет 22 дня. Официальных выходных дней в середине весны будет 8.

Праздники в апреле-2021

Также предлагаем вашему вниманию полный список важных государственных, профессиональных, национальных, международных праздников и значимых дат, которые отмечаются в Украине и мире в апреле 2021 года. Не забудьте поздравить своих друзей и родных, которые причастны к этим датам.

1 апреля – День смеха, а также Международный день птиц.

2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги.

4 апреля – Международный день интернета, День веб-мастера, День геолога, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, а также Международный день бродячих животных.

5 апреля – Международный день супа.

6 апреля – Международный день спорта на благо мира и развития.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы, а также Всемирный день здоровья.

8 апреля – Международный день цыган.

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, а также Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона.

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, а еще Всемирный день рок-н-ролла. Также в этот день начало Рамадана, который продлится до 13 мая.

15 апреля – День сотрудников уголовного розыска Украины.

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16 апреля – Всемирный день голоса.

17 апреля – День пожарной охраны.

18 апреля – Международный день памятников и выдающихся мест, День окружающей среды, а также День основания Общества Красного Креста.

22 апреля – Международный день Земли, а также Международный день секретаря.

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога.

24 апреля – Международный день солидарности молодежи.

25 апреля – Вербное Воскресенье, а еще Международный день ДНК.

26 апреля – Всемирный день интеллектуальной собственности, а также Международный день памяти Чернобыля.

28 апреля – Всемирный день охраны труда, а еще еврейская Пасха Песах.

29 апреля – Международный день танца, а еще День памяти всех жертв применения химического оружия.

30 апреля – Международный день джаза, а также День пограничника Украины.

Ранее мы публиковали гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

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