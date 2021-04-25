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25 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

День дочери и Вербное Воскресенье – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 25 апреля

Какой сегодня праздник, 25 апреля?День дочери, Международный день ДНК. Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – в православном календаре. Василий Парильщик – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 25 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 апреля.

25 апреля: какой сегодня праздник
25 апреля: какой сегодня праздник
Фото: Depositphotos

  • День дочери (Daughter's day) – добрый и радостный семейный праздник, посвященный самым нежным, хрупким и утонченным членам семьи.
  • Международный день ДНК (DNA Day) – ежегодно отмечается 25 апреля в честь публикации в 1953 году результатов исследования структуры молекулы ДНК. День отмечается в знак признания важности генетики и научных достижений, сделанных в этой области.
  • Всемирный день пингвинов (World Penguin Day) – экологический праздник, цель которого – напомнить людям о важности сохранения животного многообразия нашей планеты в целом.
  • Всемирный день борьбы с малярией (World Malaria Day) был учрежден ВОЗ в 2007 году с целью обеспечения в мире эффективной профилактики и борьбы против этого инфекционного заболевания, передаваемого при укусах одного из видов комаров.

Какой сегодня праздник

25 апреля в православной церкви наступает 6-е воскресенье Великого поста или Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим. Чтится память преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского, священномученика Зинона, епископа Веронийского, преподобного Исаака Сирина, в Сполето Итальянском, преподобномучеников Мины, Давида и Иоанна, преподобной Анфусы, девы, преподобной Афанасии, игуменьи. Празднуются Муромская и Белиницкая иконы Божией Матери.

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В народе 25 апреля наряду с празднованием Вербного воскресенья почитался Василий Парильщик. День получил такое название, потому что обычно в этот период весна землю парит. Многие народные традиции и ритуалы Вербного воскресенья были связаны с вербой. Ее ветки освящали в церкви, а дома украшали иконы и хранили как оберег. Почки ели, в отваре купали детей, чтобы росли здоровыми, вербовыми веточками кропили жилище и домашний скот от всяких бед. А еще вербой хлестали друг друга, чтобы прибавить здоровья.

Приметы на 25 апреля

  • если в этот день дует ветер – лето будет холодным;
  • тепло и сухо в Вербное воскресенье – летом будет урожай фруктов;
  • в этот день нельзя убирать, шить, готовить, выполнять тяжелую физическую работу;
  • в праздник нельзя ссориться и желать кому-то зла;
  • в этот день нельзя отказывать в просьбах.

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Интересные и важные события в Украине и мире 25 апреля

  • 1792 – впервые применена гильотина как орудия казни.
  • 1826 – в Англии запатентовано первое авто с двигателем внутреннего сгорания.
  • 1859 – начало строительства Суэцкого канала.
  • 1901 – день рождения автомобильных номеров.
  • 1931 – основана компания Porsche.
  • 1953 – в журнале Nature опубликованы письма английских ученых Френсиса Крика и Джеймса Уотсона о создании модели пространственной структуры ДНК.
  • 1953 – образовано Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО.
  • 1994 – создан Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины.

Кто родился 25 апреля

  • 1900 – Вероника Черняховская, украинская поэтесса, переводчик, внучка писателя Михаила Старицкого.
  • 1907 – Василий Соловьев-Седой, советский композитор.
  • 1907 – Николай Трублаини – украинский советский писатель и журналист.
  • 1917 – Элла Фицджералд, американская джазовая певица.
  • 1928 – Юрий Яковлев, советский актер.
  • 1940 – Аль Пачино, американский актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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