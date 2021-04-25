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С Вербным воскресеньем: яркие картинки, открытки и фото в праздник

Сегодня, 05:45

Поздравьте родных и близких людей со святым праздником и адресуйте им красивые картинки с Вербным воскресеньем

Сегодня, 25 апреля, настало Вербное воскресенье. Это светлый христианский праздник, главным атрибутом которого являются букеты с мягкими и пушистыми "котиками". По традиции нужно похлопать друг друга ветками вербы с пожеланиями сил и здоровья. А еще Вербное воскресенье важно провести в кругу семьи, в приятной и спокойной атмосфере, поскольку праздник приходится на Великий пост перед Пасхой.

Life Сегодня собрали для вас эффектные картинки, яркие открытки и поздравления с Вербным воскресеньем. Не забудьте поздравить всех дорогих вам людей. А еще обязательно поднимайте настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Поздравления и картинки с Вербным воскресеньем

***

С Вербным воскресеньем! Пусть веточка вербы станет символом искренней веры. Как она стремится вверх, к солнцу, пусть так же твоя жизнь стремится к доброте, успехам и взлету.

Вербное воскресенье: эффектные картинки
Вербное воскресенье: эффектные картинки
Фото: Pinterest

Короткие поздравления с Вербным воскресеньем

***

Ветка вербы – словно символ весны,
Счастья, здоровья, жизни, любви.
Пусть в этот праздник подарит она
Веру, которая всем нам нужна!

Вербное воскресенье: эффектные картинки
Вербное воскресенье: эффектные картинки
Фото: Pinterest

С Вербным воскресеньем: лучшие пожелания

***

Поздравляю с Вербным воскресеньем и искренне желаю оставить позади печаль души и все обиды сердца, направить свой взгляд ввысь, поймать глоток доброй надежды и наполнить себя вдохновением, уверенностью, счастьем и радостью.

Вербное воскресенье: эффектные картинки
Вербное воскресенье: эффектные картинки
Фото: Pinterest

Радостные поздравления со светлым праздником вербы

***

Вербы веточка пусть в доме
Вас от всяких бед хранит,
А всех близких и знакомых
Пусть Господь благословит!

Пусть весь год оберегает
Чудо-веточка ваш дом,
Пусть молитва помогает
Сохранять блаженство в нем!

Вербное воскресенье
Вербное воскресенье
Фото: Pixabay

Вербное воскресенье: поздравления с праздником

***

Пусть в Вербное воскресенье душа станет светлой и искренней, пусть сердце откроется для новых добрых дел и свершений, пусть веточки вербы прогонят из дома все недуги, пусть с Божьим благословением жизнь станет благодатной и счастливой.

Вербное воскресенье
Вербное воскресенье
Фото: Pixabay

Добрые пожелания в Вербное воскресенье

***

Воскресенье Вербное
Счастье пусть несет,
Радостным и хлебным
Сделает весь год!
Пусть откроет дверцу
Для любви, что свыше.
Если веришь сердцем –
То Господь услышит!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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