Когда будет Вербное воскресенье в 2021 году: дата и интересные традиции праздника

Вход Господень в Иерусалим-2021: какие ритуалы Вербного воскресенья прибавят сил и здоровья

Какого числа будет Вербное воскресенье в 2021 году, какое значение имеет праздник, какая у него история, и что за интересные традиции соблюдаются в праздник вербы, узнайте в нашей статье.

Великий пост – это самый длинный и сложный период в ежегодном церковном календаре. В 2021 году он начнется 15 марта и продлится до 1 мая. Но даже во время сурового Великого поста есть радостные и светлые праздники, одним из которых является Вербное воскресенье.

Дата Вербного воскресенья в 2021 году: как рассчитывается число праздника

С понедельника шестой седмицы Великого поста начинается Вербная неделя, которая завершается православным праздником – Вербным воскресеньем. Этот день является переходящим, т.е. не имеющим фиксированной даты, потому что он зависит от Пасхи и наступает ровно за неделю до празднования Воскресенья Христова.

Итак, зная точную дату Пасхи, которая в нынешнем году отмечается 2 мая, можно рассчитать, какого числа будет вербное воскресенье-2021. Вербная неделя приходится на период с 19 по 25 апреля, а значит, Вербное воскресенье будет праздноваться 25 апреля.

Вербное воскресенье: история и значение праздника

Вход Господень в Иерусалим Фото: wikipedia.org

Вход Господень в Иерусалим – так еще называется этот христианский праздник. Согласно событиям, описанным в Евангелие, именно в этот день Иисус въехал на осле в святой город Иерусалим. Местные жители встречали его как спасителя пальмовыми ветвями и хвалебными криками "Осанна!" Таким образом, праздник символизирует признание народом Иисуса Мессией, а также вход Сына Человеческого в Рай.

Вербное воскресенье: традиции и ритуалы

Вербное воскресенье Фото: Unsplash

Многие народные традиции Вербной недели связаны именно с вербой. Поскольку в наших широтах не растут пальмы, то христиане заменили этот символ цветущими ветками вербы, которые как раз распускают свои пушистые почки к середине весны.

Во время богослужений в Вербное воскресенье в храмах освящали букетики вербы.

Освященную вербу несли домой, и хранили возле икон в течение всего года как оберег от болезней, сглаза и других напастей.

Люди верили, что верба обладает чудодейственной целебной силой. В Вербное воскресенье даже съедали несколько вербных почек, чтобы получить здоровье.

А в отварах с вербой купали детей, чтобы уберечь от болезней.

Также вербовыми веточками кропили жилище и домашний скот от всяких бед.

Но главный ритуал, который до сих пор соблюдается в Вербное воскресенье – хлестать вербовыми ветками друг друга и особенно – детей. Считалось, что священная верба избавит от любой хвори.

В Вербное воскресенье разрешено послабление поста, можно есть рыбу и пить вино.

А еще в Вербное воскресенье следует отойти от суеты, помолиться, подумать о жизни и подготовиться к Страстной седмице.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в марте 2021 года в Украине.

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