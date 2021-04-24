Вербное воскресенье-2021: главные традиции и приметы дня

На какие приметы Вербного воскресенья важно обратить внимание и какие ритуалы добавят здоровья

Завтра, 25 апреля, наступит Вербное воскресенье, которое также называется Вход Господень в Иерусалим. Этим днем завершается Вербная неделя-2021. Какие интересные традиции соблюдаются в праздник вербы, и какие важные приметы расскажут о будущем, узнайте в нашей статье.

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Вербное воскресенье: народные традиции и ритуалы праздника

Многие народные традиции и ритуалы Вербной недели связаны именно с вербой. Дело в том, что в наших широтах пальмы не растут, зато к середине весны как раз распускаются вербовые побеги, которыми и было решено заменить символичные пальмовые ветви.

Народные традиции и ритуалы Вербного воскресенья связаны с вербой Фото: Pixabay

Во время богослужений в Вербное воскресенье в храмах освящали букетики вербы. Затем освященную вербу несли домой, украшали нею иконы и хранили в течение всего года как оберег от болезней, сглаза, пожаров, наводнений и других различных бед.

Вербе приписывалась чудодейственная целебная сила. Принято было съедать вербные почки, чтобы обрести бодрость и здоровье. В отварах с вербой купали детей, чтобы уберечь от болезней. Также вербовыми веточками кропили жилище и домашний скот от всяких бед.

Но главный ритуал Вербного воскресенья – это удары вербовыми ветками друг друга и особенно детей. Считалось, что если легко отхлестать священной вербой с пожеланиями здоровья и сил, то уйдет любая хворь.

В Вербное воскресенье разрешено послабление поста, можно есть рыбу и пить вино.

В Вербное воскресенье следует отойти от суеты, помолиться, подумать о жизни и подготовиться к Страстной седмице.

Приметы на Вербное воскресенье

Нельзя срезать ветки с верб, растущих возле кладбищ, иначе потревожатся души умерших.

Также не стоит брать ветки, склоняющиеся над водой, чтобы не разозлить русалок.

Верба – живучее и сильное дерево. По приметам, если побить свяченой вербой по телу, человеку передастся сила дерева.

Если в Вербное воскресенье девушка подумает о своем возлюбленном, он к ней придет.

Если съесть почку освященной вербы, то пребудет здоровье, и благополучно решатся важные дела.

Когда наступит Вербное воскресенье Фото: Pexels

Если бездетная женщина съест несколько почек или сделает ожерелье из сережек вербы – это придаст силы для зачатия и рождения ребенка.

Если перед первым выгоном в поле домашнему скоту скормить веточки свяченой вербы – это защитит от болезней, ядовитых трав, злого глаза и хищников.

Плохая примета на Вербное воскресенье выпускать во двор домашнюю птицу – ее испортит нечистая сила, которая за неделю до Пасхи становится особенно злой.

Если на Вербное воскресенье посадить дома комнатное растение, оно привлечет богатство и благосостояние. Но если цветок в течение месяца завянет – это плохой знак.

Если на Вербное воскресенье идет дождь – это к хорошему урожаю.

Солнце в Вербное воскресенье, наоборот, обещает плохой урожай.

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