Вербна неділя-2021: привітання у віршах і коротких смс
Пропонуємо вам набір найцікавіших та найоригінальніших привітань з Вербною неділею 2021
Вербну неділю у 2021 році православні українці відзначають рівно за тиждень до Великодня – 25 квітня. Life Сьогодні зібрали для вас найкрасивіші короткі привітання з Вербною неділею-2021 у віршах: листівки і картинки зі святом.
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Вербна неділя – це дуже важливе сімейне свято, в цей день потрібно помолитися, попросити у рідних, близьких, знайомих, колег і друзів пробачення, щоб знайти духовний спокій і зустріти Великодень з чистою душею. З давніх-давен у цей день люди прикрашали свій будинок гілочками верби – на згадку про пальмові гілки, якими був устелений шлях Христа, що входить до Єрусалима.
Этот праздник необыкновенный
Называем Вербным Воскресеньем.
Пусть царит любовь во всей вселенной
И приходит в души к нам спасением!
З Вербною неділею!
Осанна! С Вербным воскресеньем.
Желаю Божьего спасения.
Пусть благодать в обитель к вам придет
И сохранит вас от любых невзгод!
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Вітання з Вербною неділею короткі
Вас сегодня поздравляю,
Счастья, мира вам желаю,
Пусть это воскресение,
Создаст вам настроение.
Привітання з Вербною неділею
В этот день желаю счастья,
Пусть дом, как полная чаша,
Пусть обойдут вас ненастья,
И радуется всегда душа ваша.
Привітання з Вербною неділею
Уже вовсю цветет верба,
Уж не вернутся холода,
Любви, здоровья и добра,
Сегодня от души желаю я.
В Воскресенье Вербное проснись,
С чистым сердцем Богу помолись.
А через неделю Пасху жди,
Праздник воскрешенья и любви!
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Привітання з Вербною неділею: смс і вірші
Пришла весна, цветет верба,
Идут, за другом друг, года,
День этот почитают издавна,
Радости желая всем и добра,
Я вам желаю еще мира, тепла,
Любви уюта, счастья навсегда.
***
Символ этого дня — верба,
Признак весны, мира, тепла,
Я, тебе, в день этот желаю,
Всех благ и счастья без края.
Привітання з Вербною неділею
Не я бью, верба бьет,
Силу и здоровье дает,
На день, месяц и года,
Будьте здоровы всегда.
***
У нас есть радость и свобода,
Нас от беды сын Божий спас.
У христианского народа
Великий день настал сейчас.
В семье хорошей вам погоды,
За доброту пусть Бог воздаст!
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Привітання з Вербною неділею
Воскресенье Вербное —
Необыкновенное.
Наши души радует,
К Богу путь прокладывает!
***
Солнце ярко светит
В Воскресенье Вербное,
Всем желаю встретить
Этот праздник с верою.
***
Воскресенье Вербное пришло,
Радость и покой нам принесло.
Нынче утром церковь посети,
Вербочку на счастье посвяти!
Пусть улыбки с лиц не сходят,
Пусть беды стороной обходят,
И радостно поздравляю вас я,
С Вербным Воскресением!
Привітання з Вербною неділею
День прекрасный без сомнения,
Сегодня Вербное Воскресение,
Согреты солнцем цветы и земля,
Вам в этот день желаю счастья.
***
На улице чудесно и светло,
Весенний воздух пропитался свежестью.
К нам Воскресенье Вербное пришло
И затопило души безмятежностью.
Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.
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