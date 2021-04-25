Вербна неділя-2021: привітання у віршах і коротких смс

Пропонуємо вам набір найцікавіших та найоригінальніших привітань з Вербною неділею 2021

Вербну неділю у 2021 році православні українці відзначають рівно за тиждень до Великодня – 25 квітня. Life Сьогодні зібрали для вас найкрасивіші короткі привітання з Вербною неділею-2021 у віршах: листівки і картинки зі святом.

Обов'язково піднімайте настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Вербна неділя – це дуже важливе сімейне свято, в цей день потрібно помолитися, попросити у рідних, близьких, знайомих, колег і друзів пробачення, щоб знайти духовний спокій і зустріти Великодень з чистою душею. З давніх-давен у цей день люди прикрашали свій будинок гілочками верби – на згадку про пальмові гілки, якими був устелений шлях Христа, що входить до Єрусалима.

Привітання з Вербною неділею: смс і вірші

Этот праздник необыкновенный

Называем Вербным Воскресеньем.

Пусть царит любовь во всей вселенной

И приходит в души к нам спасением!

З Вербною неділею!

Осанна! С Вербным воскресеньем.

Желаю Божьего спасения.

Пусть благодать в обитель к вам придет

И сохранит вас от любых невзгод!

Вітання з Вербною неділею короткі

Вас сегодня поздравляю,

Счастья, мира вам желаю,

Пусть это воскресение,

Создаст вам настроение.

Привітання з Вербною неділею

В этот день желаю счастья,

Пусть дом, как полная чаша,

Пусть обойдут вас ненастья,

И радуется всегда душа ваша.

Вербна неділя Фото: Pixabay

Привітання з Вербною неділею

Уже вовсю цветет верба,

Уж не вернутся холода,

Любви, здоровья и добра,

Сегодня от души желаю я.

В Воскресенье Вербное проснись,

С чистым сердцем Богу помолись.

А через неделю Пасху жди,

Праздник воскрешенья и любви!

Привітання з Вербною неділею: смс і вірші

Пришла весна, цветет верба,

Идут, за другом друг, года,

День этот почитают издавна,

Радости желая всем и добра,

Я вам желаю еще мира, тепла,

Любви уюта, счастья навсегда.

Вербна неділя Фото: Pixabay

***

Символ этого дня — верба,

Признак весны, мира, тепла,

Я, тебе, в день этот желаю,

Всех благ и счастья без края.

Привітання з Вербною неділею

Не я бью, верба бьет,

Силу и здоровье дает,

На день, месяц и года,

Будьте здоровы всегда.

***

У нас есть радость и свобода,

Нас от беды сын Божий спас.

У христианского народа

Великий день настал сейчас.

В семье хорошей вам погоды,

За доброту пусть Бог воздаст!

Привітання з Вербною неділею

Воскресенье Вербное —

Необыкновенное.

Наши души радует,

К Богу путь прокладывает!

***

Солнце ярко светит

В Воскресенье Вербное,

Всем желаю встретить

Этот праздник с верою.

***

Воскресенье Вербное пришло,

Радость и покой нам принесло.

Нынче утром церковь посети,

Вербочку на счастье посвяти!

Пусть улыбки с лиц не сходят,

Пусть беды стороной обходят,

И радостно поздравляю вас я,

С Вербным Воскресением!

Привітання з Вербною неділею

День прекрасный без сомнения,

Сегодня Вербное Воскресение,

Согреты солнцем цветы и земля,

Вам в этот день желаю счастья.

Вербна неділя Фото: Pixabay

***

На улице чудесно и светло,

Весенний воздух пропитался свежестью.

К нам Воскресенье Вербное пришло

И затопило души безмятежностью.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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