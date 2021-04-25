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Вербна неділя-2021: привітання у віршах і коротких смс

Сьогодні, 08:32

Пропонуємо вам набір найцікавіших та найоригінальніших привітань з Вербною неділею 2021

Вербну неділю у 2021 році православні українці відзначають рівно за тиждень до Великодня – 25 квітня. Life Сьогодні зібрали для вас найкрасивіші короткі привітання з Вербною неділею-2021 у віршах: листівки і картинки зі святом.

Обов'язково піднімайте настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Вербна неділя – це дуже важливе сімейне свято, в цей день потрібно помолитися, попросити у рідних, близьких, знайомих, колег і друзів пробачення, щоб знайти духовний спокій і зустріти Великодень з чистою душею. З давніх-давен у цей день люди прикрашали свій будинок гілочками верби – на згадку про пальмові гілки, якими був устелений шлях Христа, що входить до Єрусалима.

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Привітання з Вербною неділею: смс і вірші

Этот праздник необыкновенный
Называем Вербным Воскресеньем.
Пусть царит любовь во всей вселенной
И приходит в души к нам спасением!

З Вербною неділею!

Осанна! С Вербным воскресеньем.
Желаю Божьего спасения.
Пусть благодать в обитель к вам придет
И сохранит вас от любых невзгод!

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Вітання з Вербною неділею короткі

Вас сегодня поздравляю,
Счастья, мира вам желаю,
Пусть это воскресение,
Создаст вам настроение.

Привітання з Вербною неділею

В этот день желаю счастья,
Пусть дом, как полная чаша,
Пусть обойдут вас ненастья,
И радуется всегда душа ваша.

Вербна неділя
Вербна неділя
Фото: Pixabay

Привітання з Вербною неділею

Уже вовсю цветет верба,
Уж не вернутся холода,
Любви, здоровья и добра,
Сегодня от души желаю я.
В Воскресенье Вербное проснись,
С чистым сердцем Богу помолись.
А через неделю Пасху жди,
Праздник воскрешенья и любви!

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Привітання з Вербною неділею: смс і вірші

Пришла весна, цветет верба,
Идут, за другом друг, года,
День этот почитают издавна,
Радости желая всем и добра,
Я вам желаю еще мира, тепла,
Любви уюта, счастья навсегда.

Вербна неділя
Вербна неділя
Фото: Pixabay

***
Символ этого дня — верба,
Признак весны, мира, тепла,
Я, тебе, в день этот желаю,
Всех благ и счастья без края.

Привітання з Вербною неділею

Не я бью, верба бьет,
Силу и здоровье дает,
На день, месяц и года,
Будьте здоровы всегда.

***
У нас есть радость и свобода,
Нас от беды сын Божий спас.
У христианского народа
Великий день настал сейчас.
В семье хорошей вам погоды,
За доброту пусть Бог воздаст!

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Привітання з Вербною неділею

Воскресенье Вербное —
Необыкновенное.
Наши души радует,
К Богу путь прокладывает!

***
Солнце ярко светит
В Воскресенье Вербное,
Всем желаю встретить
Этот праздник с верою.

***
Воскресенье Вербное пришло,
Радость и покой нам принесло.
Нынче утром церковь посети,
Вербочку на счастье посвяти!
Пусть улыбки с лиц не сходят,
Пусть беды стороной обходят,
И радостно поздравляю вас я,
С Вербным Воскресением!

Привітання з Вербною неділею

День прекрасный без сомнения,
Сегодня Вербное Воскресение,
Согреты солнцем цветы и земля,
Вам в этот день желаю счастья.

Вербна неділя
Вербна неділя
Фото: Pixabay

***
На улице чудесно и светло,
Весенний воздух пропитался свежестью.
К нам Воскресенье Вербное пришло
И затопило души безмятежностью.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у квітні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Великодня

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Джерело: Сьогодні
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