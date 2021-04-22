Когда будет Чистый четверг в 2021 году
В Чистый четверг верующие вспоминают важнейшие события, описанные в Евангелие
В последнюю неделю Великого поста православные проводят Страстную седмицу, одним из значимых дней в которой является Чистый четверг. Судя по названию, это важный день, для проведения ритуалов по очищению души и тела накануне светлого праздника Пасхи. Какая дата Чистого четверга в 2021 году, а также какова история праздника, узнайте в нашей статье.
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Традиционно за три дня до Пасхи отмечается Чистый четверг. Он не имеет фиксированной даты и ежегодно проходит в разные дни.
Поскольку в нынешнем году Пасха приходится на 2 мая, то Чистый четверг-2021 выпадает на 29 апреля.
Каждый день Страстной недели имеет свое значение и свои традиции. В то же время за неделю до Пасхи особое значение придается богослужению.
В Великий Чистый четверг верующие вспоминают четыре важнейших события, которые происходили более двух тысяч лет назад.
- Тайная вечеря – значимое событие, относящееся к новозаветной истории. Это последняя земная трапеза Иисуса Христа с двенадцатью ближайшими учениками, во время которой он установил таинство Евхаристии, раскрыл заповеди о смирении и христианской любви и предсказал судьбу христианской церкви и всего мира.
- Омовение Христом ног ученикам – обряд, который свидетельствует о крайнем смирении Иисуса Христа, а также дает пример для подражания в богослужебной практике христианских церквей.
- Молитва Христа в Гефсиманском саду о чаше страданий, которая является выражением того, что Иисус Христос имел две воли: Божественную и человеческую.
- Предательство Иуды – чтобы указать стражам на Христа, Иуда Искариот поцеловал Иисуса в Гефсиманском саду после моления о чаше. Поцелуй Иуды является символом предательства.
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