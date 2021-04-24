Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вербное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 18:27

Церковный праздник имеет свои ограничения и запреты

Вербное воскресенье украинцы отмечают за неделю до Пасхи, 25 апреля. Этот праздник считается одним из самых больших и почитаемых в году. По словам священников, Вербное воскресенье очень важно посвятить духовному развитию и подготовиться к строгой Страстной неделе, а также светлому празднику Пасхе-2021.

Life Сегодня пишут, что можно, а что нельзя делать в Вербное воскресенье-2021, а также о главных приметах, категорических запретах, обычаях и традициях этого большого праздника.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Вербное воскресенье: интересные традиции праздника

С давних времен освященной веточкой вербы было принято аккуратно хлестать детей и больных. При этом нужно проговаривать: "Не я б’ю – верба б’є, за тиждень – Великдень, уже недалечко червоне яєчко!". Считается, что это придает здоровья. После праздника вербу не выбрасывали, а хранили дома целый год. Верующие уверены, что она охраняет жилье от разных невзгод, хвори и печали.

После праздника вербу не выбрасывали, а хранили дома целый год
После праздника вербу не выбрасывали, а хранили дома целый год
Фото: Depositphotos

Почему именно верба? Славяне выбрали для себя символичное дерево иву, побеги которой распускаются одними из первых и начинают цвести и зеленеть к этому дню. Таким образом, у славян праздник Входа Господня в Иерусалим получил название Вербное воскресенье. А вот католики Вербное воскресенье называют Пальмовым.

Приметы на Вербное воскресенье-2021

  • В этот день, как говорили наши предки, можно посадить комнатное растение: оно якобы принесет деньги посадившему.
  • Если освященная верба прорастет на огороде – девушка выйдет замуж, а парень женится.
  • Кроме того, впервые весной выгонять скот на пастбище стоит именно освященной вербой, "чтобы нечисть не цеплялась к животным".

Вербное воскресенье очень важно посвятить духовному развитию
Вербное воскресенье очень важно посвятить духовному развитию
Фото: Depositphotos

Приметы о погоде

  • Если в этот день дует ветер – лето будет холодным.
  • В Вербное воскресенье ударил мороз – год принесет много пшеницы.
  • Если в Вербное воскресенье тепло и сухо – летом будет большой урожай фруктов.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье-2021

  • Под запретом тяжелый физический и грязный труд.
  • Также в этот день нельзя убирать, шить, готовить.
  • В праздник нельзя ссориться.
  • В этот день нельзя отказывать в просьбах.
  • Продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть продукты животного происхождения (кроме рыбы).

Эмоциональная поддержка важна каждому человеку
Эмоциональная поддержка важна каждому человеку
Фото: Depositphotos

  • Также стоит отказаться от активных развлечений, похода в увеселительные заведения и употребления алкоголя. Разрешается лишь выпить немного вина.

Не стоит забывать, что главное в этот день (впрочем, как и в любой другой) – дарить миру свет и добро, не тратить силы на негатив, черпать вдохновение в себе самом и в окружающем, избегать злых мыслей и поступков.

Напомним, после Вербного воскресенья-2021 начинается Страстная неделя, которая продлится до Пасхи. Называется она так из-за того, что всю неделю верующие вспоминают путь страданий и смерти Спасителя до воскресения Христова.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
С наступающим Вербным воскресеньем: поздравительные открытки и яркие картинки Вербное воскресенье-2021: главные традиции и приметы дня Когда будет Чистый четверг в 2021 году Страстная неделя-2021 по дням: дата и главные традиции
праздники приметы Вербное воскресенье традиции запреты церковные праздники
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася
Брати Марії Яремчук розповіли, куди вона поділася

Популярные статьи

Сегодня, 18:27Фаново

Вербное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 13:24Фаново

Вербное воскресенье-2021: главные традиции и приметы дня

Сегодня, 12:54Звездно

Лучшие платья Оскара за всю историю: 10 нарядов с красной дорожки

Сегодня, 09:56Афиша

Барбре Стрейзанд – 79: ТОП-5 фильмов с актрисой, которые хочется пересмотреть

Сегодня, 06:16Психо

Гороскоп на сегодня 24 апреля для всех знаков зодиака: Львы, ваша сексуальность сведет всех с ума!

Вчера, 18:26Фаново

Лазарева суббота-2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Вчера, 17:10Психо

11 причин, почему вам нужно пойти к психологу

Вчера, 15:45Звездно

Ольга Сумская ответила своей сестре на упреки из-за показухи в соцсетях

Вчера, 12:21Звездно

Ольга Сумская похвасталась появлением дочери на красной дорожке в Москве

Вчера, 10:51Вкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца свеклой

22 апреляВкусно

Идея для пикника: как приготовить картофель с салом на мангале

22 апреляЗвездно

Наталья Сумская не общается с родной сестрой: Всю жизнь Оли мы видим в Facebook

22 апреляЗвездно

Украинский клипмейкер назвал известных геев в шоу-бизнесе

22 апреляЗвездно

Наталье Сумской – 65: пять характерных фото из архива актрисы

22 апреляАктуально

Новинка! Вина Villa Krim в бутылке 0,5 л – ваш размерчик

22 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 22 апреля для всех знаков зодиака: Львы, получите звание супермена!

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
Рецепт блинов с яблоками: просто и вкусно
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Топ-5 роскошных домов украинских звезд
Топ-5 роскошных домов украинских звезд
Жители деревни Грязь раскритиковали Пугачеву
Жители деревни Грязь раскритиковали Пугачеву
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"
Украинке "перекрыли" въезд в США на конкурс "Мисс Вселенная"

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять