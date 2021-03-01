Завтраки весны: 5 полезных и легких рецептов
Ленивый хачапури, овсянка с голубым сыром, омлет со шпинатом и другие вкусные варианты
Для того, чтоб день задался, необходимо "заправить" себя полезной едой утром. Тем более весной зелень и другие овощи становятся немного доступнее. Конечно, можно приготовить полезные и вкусные тосты, а можно, если позволяет время, угоститься чем-нибудь особым. В этой подборке найдете рецепты ленивого хачапури, овсянки с голубым сыром и еще несколько вариантов вкусных весенних завтраков.
Ленивый хачапури
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт.
- Творог – 200 г
- Молоко – 50 мл
- Сыр – 80 г
- Мука – 50 г
- Укроп
Способ приготовления
- Смешать все ингредиенты, разогреть сковороду, сбрызнуть растительным маслом.
- Выложить массу, жарить до готовности.
- Украсить зеленью.
Читайте также:От каких продуктов стоит отказаться на завтрак и почему
Овсянка с яйцом и голубым сыром
Ингредиенты
- Овсянка – 45 г
- Вода – 350 г
- Соль, перец – по вкусу
- Грецкие орехи – 20 г
- Яйцо – 2 шт.
- Голубой сыр – 50 г
- Тимьян
- Растительное масло (оливковое, конопляное)
Способ приготовления
- Сварить в воде овсянку, приправив щепоткой соли и перца.
- Сварить яйцо всмятку, почистить.
- Орехи пожарить на сухой сковороде или в аэрогриле.
- Готовую овсянку выложить в миску, положить сверху разрезанное пополам яйцо, добавить голубой сыр, орехи, посыпать свежим тимьяном, посолить и поперчить желток, полить небольшим количеством вкусного растительного масла.
Овсяные блины
Ингредиенты
- Мелкие овсяные хлопья – 4 ст. л.
- Яйцо – 1 шт.
- Мягкий творог – 1 ст. л.
- Разрыхлитель – 1/3 ч. л.
- Соль – по вкусу
- Пряности – по желанию
Способ приготовления
- К овсянке добавить яйцо, сметану, разрыхлитель и перемешать.
- Сформировать блин на разогретой сковородке, жарить без масла до готовности.
- Начинка – бананы с медом.
Тост с яйцом и авокадо
Ингредиенты
- Авокадо – 1 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Греческий йогурт – 2 ст. л.
- Зеленый лук – 1 ст. л.
- Укроп – 1 ст. л.
- Лимонный сок – 1 ч. л.
- Соль – по вкусу
- Свежий молотый перец – по вкусу
Способ приготовления
⠀
- Измельчить авокадо в пюре. Добавить мелко нарезанные яйца и зелень.
- Добавить лимонный сок и йогурт, перемешать ложкой до кремообразной массы.
- Подавать на цельнозерновом тосте.
Яичница со шпинатом и фасолью
Ингредиенты
- Яйцо – 1 шт.
- Белок яйца – 4 шт.
- Шпинат – 30 г
- Фасоль, консервированная в собственном соку – 30 г
- Зелень, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Яйца и белок перемешать, добавить специи по вкусу.
- Смазать сковороду оливковым маслом, добавить шпинат. Обжарить минуту.
- Вылить яичную смесь сверху, жарить до готовности.
Здесь найдете варианты завтраков для каждого знака зодиака.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное