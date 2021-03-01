Завтраки весны: 5 полезных и легких рецептов

Ленивый хачапури, овсянка с голубым сыром, омлет со шпинатом и другие вкусные варианты

Для того, чтоб день задался, необходимо "заправить" себя полезной едой утром. Тем более весной зелень и другие овощи становятся немного доступнее. Конечно, можно приготовить полезные и вкусные тосты, а можно, если позволяет время, угоститься чем-нибудь особым. В этой подборке найдете рецепты ленивого хачапури, овсянки с голубым сыром и еще несколько вариантов вкусных весенних завтраков.

Ленивый хачапури

Фото: instagram.com/lenazzcooking/

Ингредиенты

Яйцо – 1 шт.

Творог – 200 г

Молоко – 50 мл

Сыр – 80 г

Мука – 50 г

Укроп

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты, разогреть сковороду, сбрызнуть растительным маслом. Выложить массу, жарить до готовности. Украсить зеленью.

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Овсянка с яйцом и голубым сыром

Фото: instagram.com/luda_maslovskaya/

Ингредиенты

Овсянка – 45 г

Вода – 350 г

Соль, перец – по вкусу

Грецкие орехи – 20 г

Яйцо – 2 шт.

Голубой сыр – 50 г

Тимьян

Растительное масло (оливковое, конопляное)

Способ приготовления

Сварить в воде овсянку, приправив щепоткой соли и перца. Сварить яйцо всмятку, почистить. Орехи пожарить на сухой сковороде или в аэрогриле. Готовую овсянку выложить в миску, положить сверху разрезанное пополам яйцо, добавить голубой сыр, орехи, посыпать свежим тимьяном, посолить и поперчить желток, полить небольшим количеством вкусного растительного масла.

Овсяные блины

Фото: instagram.com/cookinglife20/

Ингредиенты

Мелкие овсяные хлопья – 4 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Мягкий творог – 1 ст. л.

Разрыхлитель – 1/3 ч. л.

Соль – по вкусу

Пряности – по желанию

Способ приготовления

К овсянке добавить яйцо, сметану, разрыхлитель и перемешать. Сформировать блин на разогретой сковородке, жарить без масла до готовности. Начинка – бананы с медом.

Тост с яйцом и авокадо

Фото: instagram.com/feelameal/

Ингредиенты

Авокадо – 1 шт.

Яйца – 3 шт.

Греческий йогурт – 2 ст. л.

Зеленый лук – 1 ст. л.

Укроп – 1 ст. л.

Лимонный сок – 1 ч. л.

Соль – по вкусу

Свежий молотый перец – по вкусу

Способ приготовления

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Измельчить авокадо в пюре. Добавить мелко нарезанные яйца и зелень. Добавить лимонный сок и йогурт, перемешать ложкой до кремообразной массы. Подавать на цельнозерновом тосте.

Яичница со шпинатом и фасолью

Фото: instagram.com/katrin_dubai/

Ингредиенты

Яйцо – 1 шт.

Белок яйца – 4 шт.

Шпинат – 30 г

Фасоль, консервированная в собственном соку – 30 г

Зелень, специи – по вкусу

Способ приготовления

Яйца и белок перемешать, добавить специи по вкусу. Смазать сковороду оливковым маслом, добавить шпинат. Обжарить минуту. Вылить яичную смесь сверху, жарить до готовности.

Здесь найдете варианты завтраков для каждого знака зодиака.

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