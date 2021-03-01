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Завтраки весны: 5 полезных и легких рецептов

Сегодня, 19:14

Ленивый хачапури, овсянка с голубым сыром, омлет со шпинатом и другие вкусные варианты

Для того, чтоб день задался, необходимо "заправить" себя полезной едой утром. Тем более весной зелень и другие овощи становятся немного доступнее. Конечно, можно приготовить полезные и вкусные тосты, а можно, если позволяет время, угоститься чем-нибудь особым. В этой подборке найдете рецепты ленивого хачапури, овсянки с голубым сыром и еще несколько вариантов вкусных весенних завтраков.

Ленивый хачапури

Фото: instagram.com/lenazzcooking/

Ингредиенты

  • Яйцо – 1 шт.
  • Творог – 200 г
  • Молоко – 50 мл
  • Сыр – 80 г
  • Мука – 50 г
  • Укроп

Способ приготовления

  1. Смешать все ингредиенты, разогреть сковороду, сбрызнуть растительным маслом.
  2. Выложить массу, жарить до готовности.
  3. Украсить зеленью.

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Овсянка с яйцом и голубым сыром

Фото: instagram.com/luda_maslovskaya/

Ингредиенты

  • Овсянка – 45 г
  • Вода – 350 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Грецкие орехи – 20 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Голубой сыр – 50 г
  • Тимьян
  • Растительное масло (оливковое, конопляное)

Способ приготовления

  1. Сварить в воде овсянку, приправив щепоткой соли и перца.
  2. Сварить яйцо всмятку, почистить.
  3. Орехи пожарить на сухой сковороде или в аэрогриле.
  4. Готовую овсянку выложить в миску, положить сверху разрезанное пополам яйцо, добавить голубой сыр, орехи, посыпать свежим тимьяном, посолить и поперчить желток, полить небольшим количеством вкусного растительного масла.

Овсяные блины

Фото: instagram.com/cookinglife20/

Ингредиенты

  • Мелкие овсяные хлопья – 4 ст. л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мягкий творог – 1 ст. л.
  • Разрыхлитель – 1/3 ч. л.
  • Соль – по вкусу
  • Пряности – по желанию

Способ приготовления

  1. К овсянке добавить яйцо, сметану, разрыхлитель и перемешать.
  2. Сформировать блин на разогретой сковородке, жарить без масла до готовности.
  3. Начинка – бананы с медом.

Тост с яйцом и авокадо

Фото: instagram.com/feelameal/

Ингредиенты

  • Авокадо – 1 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Греческий йогурт – 2 ст. л.
  • Зеленый лук – 1 ст. л.
  • Укроп – 1 ст. л.
  • Лимонный сок – 1 ч. л.
  • Соль – по вкусу
  • Свежий молотый перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Измельчить авокадо в пюре. Добавить мелко нарезанные яйца и зелень.
  2. Добавить лимонный сок и йогурт, перемешать ложкой до кремообразной массы.
  3. Подавать на цельнозерновом тосте.

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Яичница со шпинатом и фасолью

Фото: instagram.com/katrin_dubai/

Ингредиенты

  • Яйцо – 1 шт.
  • Белок яйца – 4 шт.
  • Шпинат – 30 г
  • Фасоль, консервированная в собственном соку – 30 г
  • Зелень, специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Яйца и белок перемешать, добавить специи по вкусу.
  2. Смазать сковороду оливковым маслом, добавить шпинат. Обжарить минуту.
  3. Вылить яичную смесь сверху, жарить до готовности.

Здесь найдете варианты завтраков для каждого знака зодиака.

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