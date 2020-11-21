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От каких продуктов стоит отказаться на завтрак и почему

Сегодня, 08:35

Как только откажетесь от них, ваш завтрак станет здоровым, а организм – бодрым

Завтрак – главный прием пищи для организма. И именно от его составляющих зависит, будете ли вы тянуться к нездоровой еде в течение дня и переедать за ужином. Поэтому вот вам список того, чего не должно быть во время утренней трапезы. И уж тем более, если исключительно одним из следующих продуктов вы завтракаете. Помогла в составлении списка диетолог Елена Кийко.

Фото: Елена Кийко, диетолог

Для начала правило: завтрак должен быть. Он должен быть полноценным, то есть включать белки, жиры и полезные углеводы.

Чашка кофе и больше ничего

Как часто вы позволяете себе выбегать из дому, на ходу заглатывая кофе? Или времени нормально поесть нет, или с утра ничего не лезет в рот. Если бы желудок мог говорить, то он такому завтракающему ой как много сказал бы неприятного

Кофеин разбудит вас, да. Но вряд ли насытит. Даже если вы пьете кофе с молоком и сахаром, то добавляете калории, при этом не насыщаясь полезными жирами и клетчаткой, без которых организму никак нельзя утром. Плюс – кофе может вызвать изжогу, т. к вырабатывает желудочную кислоту.

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Утром в организме повышена концентрация гормона кортизола, а употребление кофе сразу после пробуждения еще больше его повышает, что может негативно сказаться на самочувствии, а в длительной перспективе и на здоровье. Поэтому кофе лучше употреблять через 20-30 минут после завтрака.

Хлопья, мюсли, гранола

Каким должен быть завтрак?
Каким должен быть завтрак?
Фото: Depositphotos

Не путать с овсяной крупой. Мы же знаем, что для приготовления "настоящей" овсянки нужен час. Ну а кто будет хлопотать над плитой с утра? Правильно, практически никто. Поэтому мы и выбираем то, что нужно просто залить кипятком.

Так вот: никакой пользы организму такой завтрак не принесет. В хлопьях быстрого приготовления огромное количество сахара. То есть вместо сытного завтрака вы получите комбо-порцию простых углеводов, которые ненадолго утолят голод, а потом пробудят зверский аппетит. Перед тем, как покупать подобные продукты (овсяные хлопья быстрого приготовления), читайте состав: там должна быть клетчатка. А на завтрак клетчатка – это наше все.

Покупайте плющенную овсянку, которую необходимо варить в течение 15-20 минут. Добавьте порцию ягод. В результате получите качественные сложные углеводы и витамины, которые зарядят энергией и позволят выдержать не голодную паузу до обеденного приема пищи.

Тосты с вареньем и маслом

Французские тосты апельсиновые
Французские тосты апельсиновые
Фото: Depositphotos

Аппетитно, вкусно и красиво – безусловно. Но что вы получите? Правильно, инсулиновый взрыв, ведь тосты с чем-нибудь сладким – это гора сахара в организм. И будьте уверены, уже через полчаса вам снова захочется есть. Лучше позавтракать цельнозерновым хлебом с качественным сливочным маслом и авокадо.

Обезжиренный йогурт

Не все йогурты одинаково полезны
Не все йогурты одинаково полезны
Фото: freepik.com

Модный нынче вид завтрака. А что потом? Потом – ноющий желудок и страшный голод. На пустой желудок употребление кисломолочных продуктов – бесполезная затея, поскольку все полезные бактерии погибнут в утренней концентрации соляной кислоты, так и не добравшись до кишечника. Чтобы получить пользу, такие продукты лучше употреблять в качестве десерта после завтрака или на перекус. А если есть греческий йогурт, то его оптимальная жирность должна быть 2,5-5%.

Сосиски и колбаса

Полезны ли сосиски на завтрак?
Полезны ли сосиски на завтрак?
Фото: Pexels

Согласны, вкусно и сытно. Это то, что мы любим. Этикетки колбас и сосисок маячат "ешками" в своем составе. Подумайте дважды, хотели бы вы начать свой день с усилителей вкуса, консервантов, стабилизаторов и фиксаторов цвета? А здесь будет немного полезной и неприятной для любителей переработанного мяса информации: в 2015 году ВОЗ признали сосиски, ветчину, колбасу канцерогеном. Поэтому по утрам заменяем эти продукты на отварное мясо или рыбу.

Для того чтобы утром было желание завтракать, именно правильно завтракать, стоит позаботиться о своем организме с вечера. А это значит не есть за 3-4 часа до сна. Так у вас будет утренний аппетит, который нужно удовлетворять качественными натуральными продуктами. Каши, яйца, рыба, мясо курицы или индейки, цельнозерновой хлеб и порция овощей и фруктов – идеальные компаньоны для начала нового продуктивного дня.

А здесь найдете топ-5 продуктов для полезного завтрака и узнаете, каким должен быть идеальный осенний завтрак.

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