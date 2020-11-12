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Гид по хлебным тостам — какими бывают и какой самый полезный

12 ноября, 15:16

Узнаем, с чем едят тосты в других странах, оценим их вместе с диетологом и предложим лучший его вариант

Что может быть лучше хрустящего хлеба по утрам – наверное, хрустящий хлеб с маслом или вареньем, с ветчиной или сыром, да здесь много вариантов. А известно ли вам, что вариаций этой, безусловно универсальной, закуски масса? И что в разных странах утренний тост – он свой, особый? Время расширить свои кулинарные знания.

План таков: мы рассказываем вам вкусные истории про тосты, вы ознакамливаетесь, выбираете что-то по душе и, конечно же, готовите и пробуете. Но не так быстро.

Дальше, вместе с диетологом Аленой Черниковой, мы все это дело оценим с точки зрения профессиональной. Назовем самый вредный для фигуры. И как альтернатива – предложим свой вариант. То есть тот, который будет оптимальным для здорового завтрака.

Начнем с Англии, вероятно, единственной страны, в которой родился завтрак с именем собственным.

Тост с привкусом романтики

Яйцо пашот с гренками
Яйцо пашот с гренками
Фото: Depositphotos

Утренней романтики, конечно. Это – как у нас кофе в постель, только у них – тост с яйцом Бенедикт на стол. Объясняем: если где-то в Британии появилась влюбленная пара и эта пара решила жить вместе, то один из партнеров (тот, что менее ленивый) обязан приготовить такой тост. В знак любви, так сказать.

Конечно, многие в этой стране не изменяют традиционному сытному английскому завтраку – фасоль, жареный бекон, яичница и тосты. Их либо макают в яйца и соус от фасоли, если они не сильно зажарены, либо намазывают маслом и едят вприкуску.

Датский шоколадный антураж

Фото: Instagram/easis_udentilsatsukker

"Антураж" придуман датчанами лично. Можно сказать, это их эксклюзив.

Там продают шоколадные (темный или молочный шоколад) супертонкие пластинки, которые они кладут на хлеб. Все это в Дании называется Pålægschokolade. Как все происходит по утрам: в будние дни в тостернице поджаривается темный хлеб, затем на него кладут шоколадную пластинку, она тает и, собственно, все, готово к употреблению.

Интересно, что по выходным тост с талым шоколадом готовят с белым хлебом. Такие тосты берут в школу и на работу.

Итальянский хрустящий завтрак

Хлеб и молоко
Хлеб и молоко
Фото: Pixabay

Хрустящий, оттого, что в Италии любят есть утром сухие тосты, мы бы назвали их сухариками. Называются – фети бескотате. Это небольшие хлебные квадратики. Фети бескотате готовят дома, их можно купить и в магазине. Запивают молоком или латте.

Еще одна тонкость употребления тостов по-итальянски – это как "разогрев" перед первыми жидкими блюдами. Тогда тосты делают из чиабатты и намазывают на них горячо любимый в Италии, и это не шутка, куриный печеночный паштет. Перед намазыванием его немного подогревают.

Сложные крок мадам и крок месье

Фото: Instagram/croquemadamecafe

Это если сравнивать с итальянскими фети бескотате. Это не какие-то там сухарики. Это серьезные в плане ингредиентов и приготовления французские тосты. Их часто заказывают в обеденный перерыв во Франции. Это два кусочка хлеба с ветчиной и тертым сыром внутри. Крок месье, после приготовления, украшается соусом бешамель. Крок мадам к тому же украшается жареным яйцом, символизирующим дамскую шляпку. Ну вот трогательно же!

Испанский тост. Привет от пастухов

Фото: Instagram/olga_pronina

Да-да, тостада кон томате – это современная версия когда-то популярной среди пастухов еды. Сегодня испанцы обожают завтракать таким тостом. Эту утреннюю закуску готовят так: чуть обжаривают хлеб, сверху кладут томатную пасту из свежих помидоров, хамон и сбрызгивают оливковым маслом. А вообще, испанцы считают себя нацией счастливой оттого, что любят поесть вкусно и полезно.

Время поговорить об упомянутых выше тостах, а именно об их полезных качествах.

"Тост с яйцом Бенедикт – полезный. Белки, жиры, углеводы, все есть нем", – говорит диетолог Алена Черникова. "Что качается датских тостов с шоколадом, то это быстрые углеводы. А такой энергии хватит ненадолго. Этот тост лучше позволять себе на выходные. Итальянцам я бы посоветовала, если говорим о тосте с паштетом, разнообразия. Например, жиры в виде авокадо или сыра. Крок мадам и крок месье. Такой завтрак должен быть изредка, ведь в нем нет достаточного количества полезного, как для завтрака, по сравнению с другими. Испанский тостада кон томате – супер. Куча витаминов, белок, жиры, углеводы и клетчатка".

Итак, мы плавно подошли к здоровому тосту. Но перед этим важно напомнить:

  1. Правильный завтрак помогает организму окончательно проснуться.
  2. Сбалансированный завтрак улучшает работу мозга.
  3. Завтрак увеличивает работоспособность на 20-30%.
  4. Завтракающий человек переживает меньше стрессов и депрессий.

Идеальный утренний тост (название придумайте сами)

Бутерброды с тунцом
Бутерброды с тунцом
Фото: Depositphotos

  • Цельнозерновой хлеб
  • Кусочки авокадо или паста из авокадо, овощи
  • Яйцо пашот/тунец/отварная говядина

И, конечно, не будем так строги к своему рациону. К этому полезному тосту от нашего диетолога можно время от времени добавлять и те, о которых вы только что узнали.

А здесь узнаете, как приготовить французские тосты по классическому рецепту и рецепт тоста с авокадо и лососем.

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