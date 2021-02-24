Фокачча, чиабатта и гриссини: разбираемся в итальянском хлебе

Узнаем рецепты и о том, с чем едят этот хлеб

Итальянский хлеб. Сказать, что в этой стране к нему относятся с почтением – не сказать ничего. Его видов там почти столько же, сколько и видов пасты. Хлеб в Италии едят всегда и не выбирают по полезности, как часто бывает у нас. Интересно, что в каждом регионе пекут исключительно свой хлеб. И едят, соответственно, по-своему. Ниже собраны рецепты домашних фокаччи, чиабатты и гриссини. Попробуйте и вы свежеиспеченный итальянский хлеб.

Гриссини

Фото: instagram.com/artmosferrra/

Пьемонт. Северо-запад Италии. Именно здесь родились хрустящие хлебные палочки – гриссини. Есть даже красивая легенда: впервые гриссини были испечены в 19 веке. Король Виктор Эммануил ІІ попросил пекарей приготовить особенный хлеб для его сына. Мальчик страдал пищевыми расстройствами. Говорят, что недуг после гриссини ушел.

Как едят гриссини в Италии?

Прежде всего в качестве закуски. Так же их подают во многих кафе у нас. Иногда на гриссини наматывают ветчину, окуная в песто. Иногда, если хлебные палочки не соленые – их едят вместе с джемом или шоколадной пастой.

Ингредиенты

170 г муки

120 мл кефира

3 г сухих дрожжей

0,5 ч. л. сахара

0,5 ч. л. соли

60 г сыра

Способ приготовления

Смешать теплый кефир, дрожжи, сахар, соль и убрать в теплое место на 15 минут. Просеять муку и добавить к жидким компонентам. Вымешать и оставить на 40 минут в теплом месте. Натереть сыр на мелкой терко. Когда тесто подойдет, добавить сыр. Готовое тесто разделить на равные части, сформировать палочки. Разогреть духовку до 200 градусов, выпекать 15 минут.

Чиабатта

Фото: instagram.com/olgabogatova/

Пригород Венеции, север Италии. Здесь появился, вероятно, самый известный итальянский хлеб. Отличается хрустящей корочкой и огромными дырами в мякише. Интересно, что "отцом" чиабатты является Арнальдо Каваллари. Бывший спортсмен, который увлекся пекарством. Именно он, после знакомства с французским поваром – Раймондом Калвелем – узнал, что в выпечку нужно добавлять много воды, чтобы хлеб был воздушным. Так и родилась чиабатта, в 70-е годы 20 века.

С чем едят чиабатту в Италии?

Со всем. С супами, овощными салатами, сыром и вином.

Ингредиенты

370 мл воды

450 г муки

1,5 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

3 г сухих дрожжей

1 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. сушеного лука

Добавки

Семечки кунжуты, тыквы, льна

Нарезанные оливки

Жаренный лук

Способ приготовления

В теплой воде растворить дрожжи, добавить соль, сахар, муку, сушеный лук и замесить тесто. Накрыть форму с тестом пищевой пленкой и оставить на 12-15 часов. Вымешать тесто 2-3 минуты. Всыпать семечки, добавить жареный лук, оливки. Вымешать тесто, сформировать чиабатты. Выложить на пергамент, посыпав его мукой. Учитывая, что тесто будет подниматься. Накрыть полотенцем, оставить в тепле на 1 час. Разогреть духовку до 220 градусов, вниз поставить водяную баню, выпекать 40 минут. Дать чиабатте остыть под сухим полотенцем.

Фокачча с черри и травами

Фото: instagram.com/migalana/

Лигурия, северо-запад Италии. Именно в этом регионе фокаччу любят и считают ее своей. Так как появилась она именно на побережье Лигурийского моря. Говорят, что готовили ее бедняки, еще во времена Римской империи. Есть еще одно имя фокаччи – это "мама пиццы". И если сначала этот хлеб был едой нищих, то потом – любимым хлебом всех сословий. Видов этого хлеба множество: от фокаччи с помидорами (так любят на Сицилии) до тонких пресных лепешек с прослойкой сыра.

С чем едят фокаччу в Италии?

Фокачча – это не просто хлеб, это практически полноценное блюдо. Если она испечена в виде лепешки с сыром, то едят ее с помидорами и вином. Если присутствуют оливки, помидоры, то с супами. Сладкую фокаччу просто едят.

Ингредиенты

330 г муки

180 мл воды

1 ч. л. сухих дрожжей

1 ч. л. морской соли

1 ч. л. сахара

2 ст. л. оливкового масла

помидоры черри

Способ приготовления

Замесить тесто, оставить подойти на 1 час. Смазать форму оливковым маслом и отправить в холодильник. Утром тесто достать с холодильника, дать ему постоять полчаса. Распределить по форме, смазанной оливковым маслом. Сверху сбрызнуть оливковым маслом. Распределить черри, посыпать травами и солью. Дать постоять 10 минут. Выпекать при 250 градусах 30 минут.

Здесь узнаете, как едят хлебные тосты в разных странах.

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