Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Фокачча, чиабатта и гриссини: разбираемся в итальянском хлебе

Сегодня, 10:00

Узнаем рецепты и о том, с чем едят этот хлеб

Итальянский хлеб. Сказать, что в этой стране к нему относятся с почтением – не сказать ничего. Его видов там почти столько же, сколько и видов пасты. Хлеб в Италии едят всегда и не выбирают по полезности, как часто бывает у нас. Интересно, что в каждом регионе пекут исключительно свой хлеб. И едят, соответственно, по-своему. Ниже собраны рецепты домашних фокаччи, чиабатты и гриссини. Попробуйте и вы свежеиспеченный итальянский хлеб.

Гриссини

Фото: instagram.com/artmosferrra/

Пьемонт. Северо-запад Италии. Именно здесь родились хрустящие хлебные палочки – гриссини. Есть даже красивая легенда: впервые гриссини были испечены в 19 веке. Король Виктор Эммануил ІІ попросил пекарей приготовить особенный хлеб для его сына. Мальчик страдал пищевыми расстройствами. Говорят, что недуг после гриссини ушел.

Как едят гриссини в Италии?

Прежде всего в качестве закуски. Так же их подают во многих кафе у нас. Иногда на гриссини наматывают ветчину, окуная в песто. Иногда, если хлебные палочки не соленые – их едят вместе с джемом или шоколадной пастой.

Ингредиенты

  • 170 г муки
  • 120 мл кефира
  • 3 г сухих дрожжей
  • 0,5 ч. л. сахара
  • 0,5 ч. л. соли
  • 60 г сыра

Способ приготовления

  1. Смешать теплый кефир, дрожжи, сахар, соль и убрать в теплое место на 15 минут.
  2. Просеять муку и добавить к жидким компонентам. Вымешать и оставить на 40 минут в теплом месте.
  3. Натереть сыр на мелкой терко. Когда тесто подойдет, добавить сыр.
  4. Готовое тесто разделить на равные части, сформировать палочки.
  5. Разогреть духовку до 200 градусов, выпекать 15 минут.

Чиабатта

Фото: instagram.com/olgabogatova/

Пригород Венеции, север Италии. Здесь появился, вероятно, самый известный итальянский хлеб. Отличается хрустящей корочкой и огромными дырами в мякише. Интересно, что "отцом" чиабатты является Арнальдо Каваллари. Бывший спортсмен, который увлекся пекарством. Именно он, после знакомства с французским поваром – Раймондом Калвелем – узнал, что в выпечку нужно добавлять много воды, чтобы хлеб был воздушным. Так и родилась чиабатта, в 70-е годы 20 века.

С чем едят чиабатту в Италии?

Со всем. С супами, овощными салатами, сыром и вином.

Ингредиенты

  • 370 мл воды
  • 450 г муки
  • 1,5 ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 3 г сухих дрожжей
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. сушеного лука

Добавки

  • Семечки кунжуты, тыквы, льна
  • Нарезанные оливки
  • Жаренный лук

Способ приготовления

  1. В теплой воде растворить дрожжи, добавить соль, сахар, муку, сушеный лук и замесить тесто.
  2. Накрыть форму с тестом пищевой пленкой и оставить на 12-15 часов.
  3. Вымешать тесто 2-3 минуты.
  4. Всыпать семечки, добавить жареный лук, оливки. Вымешать тесто, сформировать чиабатты.
  5. Выложить на пергамент, посыпав его мукой. Учитывая, что тесто будет подниматься.
  6. Накрыть полотенцем, оставить в тепле на 1 час.
  7. Разогреть духовку до 220 градусов, вниз поставить водяную баню, выпекать 40 минут.
  8. Дать чиабатте остыть под сухим полотенцем.

Читайте также:
Как оживить черствый хлеб: 5 оригинальных рецептов

Фокачча с черри и травами

Фото: instagram.com/migalana/

Лигурия, северо-запад Италии. Именно в этом регионе фокаччу любят и считают ее своей. Так как появилась она именно на побережье Лигурийского моря. Говорят, что готовили ее бедняки, еще во времена Римской империи. Есть еще одно имя фокаччи – это "мама пиццы". И если сначала этот хлеб был едой нищих, то потом – любимым хлебом всех сословий. Видов этого хлеба множество: от фокаччи с помидорами (так любят на Сицилии) до тонких пресных лепешек с прослойкой сыра.

С чем едят фокаччу в Италии?

Фокачча – это не просто хлеб, это практически полноценное блюдо. Если она испечена в виде лепешки с сыром, то едят ее с помидорами и вином. Если присутствуют оливки, помидоры, то с супами. Сладкую фокаччу просто едят.

Ингредиенты

  • 330 г муки
  • 180 мл воды
  • 1 ч. л. сухих дрожжей
  • 1 ч. л. морской соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • помидоры черри

Способ приготовления

  1. Замесить тесто, оставить подойти на 1 час.
  2. Смазать форму оливковым маслом и отправить в холодильник.
  3. Утром тесто достать с холодильника, дать ему постоять полчаса.
  4. Распределить по форме, смазанной оливковым маслом.
  5. Сверху сбрызнуть оливковым маслом. Распределить черри, посыпать травами и солью. Дать постоять 10 минут.
  6. Выпекать при 250 градусах 30 минут.

Здесь узнаете, как едят хлебные тосты в разных странах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Сладкий уикенд по-итальянски: 3 рецепта десертов Сочные и сытные шведские фрикадельки: готовим в мультиварке Кесадилья - лепешка с характером, которую стоит научиться готовить
Италия хлеб рецепт
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова

Популярные статьи

Вчера, 19:32Психо

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

Вчера, 18:16Звездно

Камалия рассказала, как Захур воспитывает дочек: Папа грозится отправить в бомжатскую школу

Вчера, 15:02Психо

Как выбрать мужа по знаку зодиака — кто лучший супруг?

Вчера, 11:37Вкусно

Готовим правильный рис для домашних суши и роллов

Вчера, 10:13Звездно

Виктор Павлик признался беременной жене, что влюблен в известную певицу

Вчера, 06:38Психо

Гороскоп на сегодня 23 февраля: Овны будут полны идей, а Раку нужно расслабиться

22 февраляЗвездно

Оля Полякова подшутила над Алиной Гросу и получила от нее ответ – видео

22 февраляЗвездно

Сын госпитализированного Чапкиса не смог прилететь в Украину к отцу

22 февраляВкусно

Пироги и пирожки с капустой: 3 рецепта начинки

22 февраляЗвездно

Алексей Тригубенко из "Холостячки" о расставании с девушкой: "Некомфортно быть наедине с собой"

22 февраляВкусно

Ваш бисквит не получился? Вот 5 ошибок при выпекании

22 февраляПсихо

Рейтинг жен по знаку зодиака: кто лучшая супруга?

22 февраляЗвездно

Очень грустный принц Чарльз проведал больного 99-летнего отца в больнице: фото

22 февраляВкусно

Как приготовить вкусный хумус: 5 рецептов восточной закуски

22 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 22 февраля: Близнецам нужно выдохнуть, а Раков ждет спокойный понедельник

22 февраляЗвездно

"Голос країни": в Сети жестко критикуют Надежду Мейхер после выступления "Алиби" на шоу

Новости партнеров

Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Девушки с обычной внешностью, влюбившие в себя мировых звезд
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
В феврале начнется новая эра в истории Украины и всего мира
В феврале начнется новая эра в истории Украины и всего мира
Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии
Тина Кароль снялась в соблазнительной фотосессии

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять