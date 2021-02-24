Фокачча, чиабатта и гриссини: разбираемся в итальянском хлебе
Узнаем рецепты и о том, с чем едят этот хлеб
Итальянский хлеб. Сказать, что в этой стране к нему относятся с почтением – не сказать ничего. Его видов там почти столько же, сколько и видов пасты. Хлеб в Италии едят всегда и не выбирают по полезности, как часто бывает у нас. Интересно, что в каждом регионе пекут исключительно свой хлеб. И едят, соответственно, по-своему. Ниже собраны рецепты домашних фокаччи, чиабатты и гриссини. Попробуйте и вы свежеиспеченный итальянский хлеб.
Гриссини
Пьемонт. Северо-запад Италии. Именно здесь родились хрустящие хлебные палочки – гриссини. Есть даже красивая легенда: впервые гриссини были испечены в 19 веке. Король Виктор Эммануил ІІ попросил пекарей приготовить особенный хлеб для его сына. Мальчик страдал пищевыми расстройствами. Говорят, что недуг после гриссини ушел.
Как едят гриссини в Италии?
Прежде всего в качестве закуски. Так же их подают во многих кафе у нас. Иногда на гриссини наматывают ветчину, окуная в песто. Иногда, если хлебные палочки не соленые – их едят вместе с джемом или шоколадной пастой.
Ингредиенты
- 170 г муки
- 120 мл кефира
- 3 г сухих дрожжей
- 0,5 ч. л. сахара
- 0,5 ч. л. соли
- 60 г сыра
Способ приготовления
- Смешать теплый кефир, дрожжи, сахар, соль и убрать в теплое место на 15 минут.
- Просеять муку и добавить к жидким компонентам. Вымешать и оставить на 40 минут в теплом месте.
- Натереть сыр на мелкой терко. Когда тесто подойдет, добавить сыр.
- Готовое тесто разделить на равные части, сформировать палочки.
- Разогреть духовку до 200 градусов, выпекать 15 минут.
Чиабатта
Пригород Венеции, север Италии. Здесь появился, вероятно, самый известный итальянский хлеб. Отличается хрустящей корочкой и огромными дырами в мякише. Интересно, что "отцом" чиабатты является Арнальдо Каваллари. Бывший спортсмен, который увлекся пекарством. Именно он, после знакомства с французским поваром – Раймондом Калвелем – узнал, что в выпечку нужно добавлять много воды, чтобы хлеб был воздушным. Так и родилась чиабатта, в 70-е годы 20 века.
С чем едят чиабатту в Италии?
Со всем. С супами, овощными салатами, сыром и вином.
Ингредиенты
- 370 мл воды
- 450 г муки
- 1,5 ч. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 3 г сухих дрожжей
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. сушеного лука
Добавки
- Семечки кунжуты, тыквы, льна
- Нарезанные оливки
- Жаренный лук
Способ приготовления
- В теплой воде растворить дрожжи, добавить соль, сахар, муку, сушеный лук и замесить тесто.
- Накрыть форму с тестом пищевой пленкой и оставить на 12-15 часов.
- Вымешать тесто 2-3 минуты.
- Всыпать семечки, добавить жареный лук, оливки. Вымешать тесто, сформировать чиабатты.
- Выложить на пергамент, посыпав его мукой. Учитывая, что тесто будет подниматься.
- Накрыть полотенцем, оставить в тепле на 1 час.
- Разогреть духовку до 220 градусов, вниз поставить водяную баню, выпекать 40 минут.
- Дать чиабатте остыть под сухим полотенцем.
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Фокачча с черри и травами
Лигурия, северо-запад Италии. Именно в этом регионе фокаччу любят и считают ее своей. Так как появилась она именно на побережье Лигурийского моря. Говорят, что готовили ее бедняки, еще во времена Римской империи. Есть еще одно имя фокаччи – это "мама пиццы". И если сначала этот хлеб был едой нищих, то потом – любимым хлебом всех сословий. Видов этого хлеба множество: от фокаччи с помидорами (так любят на Сицилии) до тонких пресных лепешек с прослойкой сыра.
С чем едят фокаччу в Италии?
Фокачча – это не просто хлеб, это практически полноценное блюдо. Если она испечена в виде лепешки с сыром, то едят ее с помидорами и вином. Если присутствуют оливки, помидоры, то с супами. Сладкую фокаччу просто едят.
Ингредиенты
- 330 г муки
- 180 мл воды
- 1 ч. л. сухих дрожжей
- 1 ч. л. морской соли
- 1 ч. л. сахара
- 2 ст. л. оливкового масла
- помидоры черри
Способ приготовления
- Замесить тесто, оставить подойти на 1 час.
- Смазать форму оливковым маслом и отправить в холодильник.
- Утром тесто достать с холодильника, дать ему постоять полчаса.
- Распределить по форме, смазанной оливковым маслом.
- Сверху сбрызнуть оливковым маслом. Распределить черри, посыпать травами и солью. Дать постоять 10 минут.
- Выпекать при 250 градусах 30 минут.
Здесь узнаете, как едят хлебные тосты в разных странах.
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