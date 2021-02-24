Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

5 рецептов тостов на завтрак, которые полезны и при это вкусные

Сегодня, 13:13

Они не вредят фигуре и заряжают энергией

Завтрак. От того, что мы едим с утра, зависит весь последующий день. Ведь утром мы наполняемся энергией на целый день. Кто-то предпочитает более сытные завтраки, а кто-то каждый раз думает о том, какой бы полезный тост (с чем) приготовить. Диетолог Светлана Фус рассказала, каким должен быть правильный утренний тост.

Фото: Светлана Фус, диетолог

"Если вы любите бутерброды и тосты, то сделайте их полезными. Для этого главное – подобрать правильные ингредиенты. Тогда такая еда будет еще и полезным перекусом. Что касается бутербродов или тостов на ночь, то я этого не рекомендую", – говорит Светлана Фус.

Читайте также:
Не ешьте эти продукты на ночь – будете здоровее и сон станет крепче

:
Чтобы тост или бутерброд были полезными

  1. Хлеб должен быть из цельнозерновой муки.
  2. Необходим важный компонент – мясо, рыба или птица в отварном виде, приготовленные на пару или запеченные.
  3. Никаких соусов и майонеза! "Специальные" соусы очень калорийны и часто не очень натуральны. Если хочется, то используйте смешанное с зеленью авокадо или немного горчицы.
  4. Не забывайте про зелень и овощи – чем больше, тем лучше. Они увеличат объем и лучше насытят.
  5. Для вкуса можно положить пряной зелени. В меру.

Читайте также:
6 видов хлеба – когда и какой лучше есть

5 вариантов полезного тоста

Фото: instagram.com/record_nikitinskaya/
Фото: instagram.com/record_nikitinskaya/

  • Вариант 1. Цельнозерновой хлеб, мягкий сыр, яйцо, петрушка
  • Вариант 2. Цельнозерновой хлеб, тунец, яйцо, помидор, салат
  • Вариант 3. Цельнозерновой хлеб, мягкий сыр, лосось, огурец, укроп
  • Вариант 4. Цельнозерновой хлеб, сыр с плесенью, груша, орех, руккола
  • Вариант 5. Цельнозерновой хлеб, твердый сыр, салат, маслины, сельдерей

Здесь узнаете, какие тосты едят в разных странах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Фокачча, чиабатта и гриссини: разбираемся в итальянском хлебе 12 вариантов завтраков, которые идеально подойдут для каждого знака зодиака Что крадет наш сон: 5 причин, которые должен знать каждый От каких продуктов стоит отказаться на завтрак и почему
рецепты диета тосты правильное питание бутерброды
Реклама

Новости партнеров

Алена Мозговая замилувала снимком их с Аксельродом дочери
Алена Мозговая замилувала снимком их с Аксельродом дочери
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Дикий восторг: MARUV не стесняясь позировала в мокром купальнике
Соломия Витвицкая разводится с мужем
Соломия Витвицкая разводится с мужем

Популярные статьи

Вчера, 19:32Психо

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

Вчера, 18:16Звездно

Камалия рассказала, как Захур воспитывает дочек: Папа грозится отправить в бомжатскую школу

Вчера, 15:02Психо

Как выбрать мужа по знаку зодиака — кто лучший супруг?

Вчера, 11:37Вкусно

Готовим правильный рис для домашних суши и роллов

Вчера, 10:13Звездно

Виктор Павлик признался беременной жене, что влюблен в известную певицу

Вчера, 06:38Психо

Гороскоп на сегодня 23 февраля: Овны будут полны идей, а Раку нужно расслабиться

22 февраляЗвездно

Оля Полякова подшутила над Алиной Гросу и получила от нее ответ – видео

22 февраляЗвездно

Сын госпитализированного Чапкиса не смог прилететь в Украину к отцу

22 февраляВкусно

Пироги и пирожки с капустой: 3 рецепта начинки

22 февраляЗвездно

Алексей Тригубенко из "Холостячки" о расставании с девушкой: "Некомфортно быть наедине с собой"

22 февраляВкусно

Ваш бисквит не получился? Вот 5 ошибок при выпекании

22 февраляПсихо

Рейтинг жен по знаку зодиака: кто лучшая супруга?

22 февраляЗвездно

Очень грустный принц Чарльз проведал больного 99-летнего отца в больнице: фото

22 февраляВкусно

Как приготовить вкусный хумус: 5 рецептов восточной закуски

22 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 22 февраля: Близнецам нужно выдохнуть, а Раков ждет спокойный понедельник

22 февраляЗвездно

"Голос країни": в Сети жестко критикуют Надежду Мейхер после выступления "Алиби" на шоу

Новости партнеров

Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Что ждет Рыб в 2021 году: гороскоп на год
Что ждет Рыб в 2021 году: гороскоп на год
Картопляні кульки до сніданку: ням-ням за 5 хвилин
Картопляні кульки до сніданку: ням-ням за 5 хвилин
Собчак решила оголиться перед 40-летием на Мальдивах
Собчак решила оголиться перед 40-летием на Мальдивах
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Звезда сериала "Сваты" впервые показала своего супруга
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять