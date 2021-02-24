5 рецептов тостов на завтрак, которые полезны и при это вкусные

Они не вредят фигуре и заряжают энергией

Завтрак. От того, что мы едим с утра, зависит весь последующий день. Ведь утром мы наполняемся энергией на целый день. Кто-то предпочитает более сытные завтраки, а кто-то каждый раз думает о том, какой бы полезный тост (с чем) приготовить. Диетолог Светлана Фус рассказала, каким должен быть правильный утренний тост.

Фото: Светлана Фус, диетолог

"Если вы любите бутерброды и тосты, то сделайте их полезными. Для этого главное – подобрать правильные ингредиенты. Тогда такая еда будет еще и полезным перекусом. Что касается бутербродов или тостов на ночь, то я этого не рекомендую", – говорит Светлана Фус.

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Чтобы тост или бутерброд были полезными

Хлеб должен быть из цельнозерновой муки. Необходим важный компонент – мясо, рыба или птица в отварном виде, приготовленные на пару или запеченные. Никаких соусов и майонеза! "Специальные" соусы очень калорийны и часто не очень натуральны. Если хочется, то используйте смешанное с зеленью авокадо или немного горчицы. Не забывайте про зелень и овощи – чем больше, тем лучше. Они увеличат объем и лучше насытят. Для вкуса можно положить пряной зелени. В меру.

5 вариантов полезного тоста

Фото: instagram.com/record_nikitinskaya/

Вариант 1. Цельнозерновой хлеб, мягкий сыр, яйцо, петрушка

Вариант 2. Цельнозерновой хлеб, тунец, яйцо, помидор, салат

Вариант 3. Цельнозерновой хлеб, мягкий сыр, лосось, огурец, укроп

Вариант 4. Цельнозерновой хлеб, сыр с плесенью, груша, орех, руккола

Вариант 5. Цельнозерновой хлеб, твердый сыр, салат, маслины, сельдерей

Здесь узнаете, какие тосты едят в разных странах.

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