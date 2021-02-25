Как приготовить омлет Пуляр, взорвавший Instagram
Воздушный, легкий и нарядный – попробуйте его на вкус и вы
Взглянув на этот французский омлет, сразу не разберешь – это какой-то воздушный бисквит в желтом креме или действительно омлет. Да, это омлет. Омлет из Франции. И если вы знаете, как приготовить идеальные яйца пашот, то пора научиться справляться и с омлетом Пуляр. Забегая наперед – технология несложная.
Самый воздушный омлет в мире с острова Мон-Сен-Мишель
Именно здесь родился этот омлет. Дело было в 19 веке. Молодая француженка Аннетт Пуляр, не поделив с родственниками наследство, решила открыть трактир. Вот только кормить путешественников и паломников было практически нечем. Разве что яйцами. Но даже самым голодным это тоже приелось.
По легенде, рецепт воздушного омлета подсказал Аннетт один из путешественников. Он предложил отделить белки от желтков и готовить их по отдельности. Вскоре омлет стал коронным блюдом мадам Пуляр, и так же быстро о нем узнала вся Франция. Сегодня для всех, кто прибывает на Мон-Сен-Мишель, визит в ресторан "Матушки Пуляр" обязателен. Кстати, омлет оказался делом прибыльным, если учесть, что стоимость его – около 30 евро.
Технология приготовления
Сейчас, как и много лет тому назад, омлет Пуляр готовится в печи на сковороде. Причем на сковороду перед жаркой не кладут никакого масла. То есть, по сути, омлет запекается. Белки отделяются от желтков, сбиваются и жарятся по отдельности. Сначала – корж из желтков (это оболочка омлета), а потом на него выкладывается взбитый в облако белок.
Омлет Пуляр
Ингредиенты
- 5 яиц
- 20 г сливочного масла
- 2 ст. л. молока или сливок
- Соль, перец
⠀Способ приготовления
- Отделить белки от желтков.
- Желтки взбить отдельно с несколькими ложками молока или сливок и щепоткой соли, как для обычного омлета.
- Сковороду поставить на средний огонь. Добавить совсем немного масла.
- Вылить желтки и равномерно распределить по сковородке.
- Пока желтки начинают поджариваться, взбить белки со щепоткой соли и перца до густой пены.
- Когда желтки схватились, выложить белковую пену сверху и жарить, не закрывая крышкой 7-10 минут.
- Белок должен быть упругим и не липнуть к пальцам.
- Аккуратно снять омлет и перенести на тарелку. Разрезать пополам и сложить белком внутрь.
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