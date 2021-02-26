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А вы знаете, сколько калорий в вашем кофе? Пришло время посчитать

Сегодня, 13:32

Один из самых калорийных кофейных напитков – латте

Споры о том, можно ли пить кофе, когда и сколько, похоже, не утихнут никогда. Мы уже рассказывали, что от кофе можно не отказываться, главное – знать, сколько его можно именно вам и когда его лучше пить. Но мало кто задумывался, сколько калорий в вашем любимом латте или капуччино. Диетолог Светлана Фус подробно обо всем рассказала.

Фото: Светлана Фус, диетолог

За что мы ценим кофе?

"Кофе ценится за свой вкус и аромат, помогает проснуться и получить заряд бодрости. Неудивительно, что большинство из нас не представляют себе начало дня без ароматного напитка. ⁣⁣Кофе содержит большое количество активных компонентов, в том числе кофеин и различные антиоксиданты.⁣⁣ Существует также много кофейных напитков, некоторые из них спокойно можно назвать десертом, потому что в них много сахара и лишних калорий, как... в порции мороженого. А теперь конкретней", – говорит диетолог Светлана Фус.

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⁣⁣⠀
Сколько калорий в кофе и напитках с кофе
⁣⁣⠀

  • Эспрессо 30 мл – 3 ккал ⠀
  • Американо 300 мл – 6-10 ккал ⠀
  • По-восточному 100 мл – 62 ккал ⠀
  • Капучино 300 мл – 90-140 ккал
  • Капучино без сахара с молоком 1,5% жирности – около 40 ккал. Со сливками 20% – 144 ккал
  • Лате 300 мл – 90-220 ккал
  • Карамель-макиато 300 мл – 240-290 ккал ⁣⁣⠀

И еще несколько рекомендаций
⁣⁣⠀

  1. Ежедневная доза кофе не должна превышать разумные пределы по количеству выпитого напитка и содержанию сладких наполнителей. ⁣⁣⠀
  2. ⁣⁣Рекомендуется 2-3 порции кофеинсодержащих напитков в день.⁣⁣⠀
  3. Помните, что молоко и сливки снижают активность кофейных антиоксидантов и затрудняют процесс их усвоения организмом.
  4. Кофе можно добавлять во время завтрака, который не содержит мясо/рыбу.
  5. Никакой напиток не заменит воду, именно вода должна быть основным напитком.

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