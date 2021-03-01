Сніданки весни: 5 корисних і легких рецептів

Лінивий хачапурі, вівсянка з блакитним сиром, омлет зі шпинатом та інші смачні варіанти

Для того, щоб день задався, необхідно "заправити" себе корисною їжею вранці. Тим паче навесні зелень та інші овочі стають трохи доступніше. Звісно, можна приготувати корисні і смачні тости, а можна, якщо дозволяє час, пригоститися чимось особливим. У цій добірці знайдете рецепти лінивого хачапурі, вівсянки з блакитним сиром і ще кілька варіацій смачних весняних сніданків.

Лінивий хачапурі

Фото: instagram.com/lenazzcooking/

Інгредієнти

Яйце – 1 шт.; Сир – 200 г; Молоко – 50 мл; Сир – 80 г; Борошно – 50 г; Кріп.

Спосіб приготування

Змішати всі інгредієнти, розігріти сковороду, збризнути олією. Викласти масу, смажити до готовності. Прикрасити зеленню.

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Вівсянка з яйцем і блакитним сиром

Фото: instagram.com/luda_maslovskaya/

Інгредієнти

Вівсянка – 45 г;

Вода – 350 г;

Сіль, перець – за смаком;

Волоські горіхи – 20 г;

Яйце – 2 шт.;

Блакитний сир – 50 г;

Чебрець;

Олія (оливкова, конопляна).

Спосіб приготування

Зварити у воді вівсянку, приправивши дрібкою солі й перцю. Зварити яйце некруто, почистити. Горіхи посмажити на сухій сковороді або в аерогрилі. Готову вівсянку викласти в миску, покласти зверху розрізане навпіл яйце, додати блакитний сир, горіхи, посипати свіжим чебрецем, посолити і поперчити жовток, полити невеликою кількістю смачної рослинної олії.

Вівсяні млинці

Фото: instagram.com/cookinglife20/

Інгредієнти

Дрібні вівсяні пластівці – 4 ст. л.; Яйце – 1 шт.; М'який сир – 1 ст. л.; Розпушувач – 1/3 ч. л.; Сіль за смаком; Прянощі – за бажанням.

Спосіб приготування

До вівсянки додати яйце, сметану, розпушувач і перемішати. Сформувати млинець на розігрітій сковорідці, смажити без олії до готовності. Начинка – банани з медом.

Тост з яйцем і авокадо

Фото: instagram.com/feelameal/

Інгредієнти

Авокадо – 1 шт.; Яйця – 3 шт.; Грецький йогурт – 2 ст. л.; Зелена цибуля – 1 ст. л.; Кріп – 1 ст. л.; Лимонний сік – 1 ч. л.; Сіль за смаком; Свіжий мелений перець – за смаком.

Спосіб приготування

Подрібнити авокадо в пюре. Додати дрібно нарізані яйця та зелень. Додати лимонний сік і йогурт, перемішати ложкою до кремоподібної маси. Подавати на цільнозерновому тості.

Яєчня зі шпинатом і квасолею

Фото: instagram.com/katrin_dubai/

Інгредієнти

Яйце – 1 шт.; Білок яйця – 4 шт.; Шпинат – 30 г; Квасоля, консервована у власному соку – 30 г; Зелень, спеції – за смаком.

Спосіб приготування

Яйця і білок перемішати, додати спеції за смаком. Змастити сковороду оливковою олією, додати шпинат. Обсмажити хвилину. Вилити яєчну суміш зверху, смажити до готовності.

Тут знайдете варіянти сніданків для кожного знака зодіаку.

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