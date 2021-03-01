Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Сніданки весни: 5 корисних і легких рецептів

Сьогодні, 19:14

Лінивий хачапурі, вівсянка з блакитним сиром, омлет зі шпинатом та інші смачні варіанти

Для того, щоб день задався, необхідно "заправити" себе корисною їжею вранці. Тим паче навесні зелень та інші овочі стають трохи доступніше. Звісно, можна приготувати корисні і смачні тости, а можна, якщо дозволяє час, пригоститися чимось особливим. У цій добірці знайдете рецепти лінивого хачапурі, вівсянки з блакитним сиром і ще кілька варіацій смачних весняних сніданків.

Лінивий хачапурі

Фото: instagram.com/lenazzcooking/

Інгредієнти

  1. Яйце – 1 шт.;
  2. Сир – 200 г;
  3. Молоко – 50 мл;
  4. Сир – 80 г;
  5. Борошно – 50 г;
  6. Кріп.

Спосіб приготування

  1. Змішати всі інгредієнти, розігріти сковороду, збризнути олією.
  2. Викласти масу, смажити до готовності.
  3. Прикрасити зеленню.

Читайте також:
Від яких продуктів варто відмовитися на сніданок і чому

Вівсянка з яйцем і блакитним сиром

Фото: instagram.com/luda_maslovskaya/

Інгредієнти

  • Вівсянка – 45 г;
  • Вода – 350 г;
  • Сіль, перець – за смаком;
  • Волоські горіхи – 20 г;
  • Яйце – 2 шт.;
  • Блакитний сир – 50 г;
  • Чебрець;
  • Олія (оливкова, конопляна).

Спосіб приготування

  1. Зварити у воді вівсянку, приправивши дрібкою солі й перцю.
  2. Зварити яйце некруто, почистити.
  3. Горіхи посмажити на сухій сковороді або в аерогрилі.
  4. Готову вівсянку викласти в миску, покласти зверху розрізане навпіл яйце, додати блакитний сир, горіхи, посипати свіжим чебрецем, посолити і поперчити жовток, полити невеликою кількістю смачної рослинної олії.

Вівсяні млинці

Фото: instagram.com/cookinglife20/

Інгредієнти

  1. Дрібні вівсяні пластівці – 4 ст. л.;
  2. Яйце – 1 шт.;
  3. М'який сир – 1 ст. л.;
  4. Розпушувач – 1/3 ч. л.;
  5. Сіль за смаком;
  6. Прянощі – за бажанням.

Спосіб приготування

  1. До вівсянки додати яйце, сметану, розпушувач і перемішати.
  2. Сформувати млинець на розігрітій сковорідці, смажити без олії до готовності.
  3. Начинка – банани з медом.

Тост з яйцем і авокадо

Фото: instagram.com/feelameal/

Інгредієнти

  1. Авокадо – 1 шт.;
  2. Яйця – 3 шт.;
  3. Грецький йогурт – 2 ст. л.;
  4. Зелена цибуля – 1 ст. л.;
  5. Кріп – 1 ст. л.;
  6. Лимонний сік – 1 ч. л.;
  7. Сіль за смаком;
  8. Свіжий мелений перець – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Подрібнити авокадо в пюре. Додати дрібно нарізані яйця та зелень.
  2. Додати лимонний сік і йогурт, перемішати ложкою до кремоподібної маси.
  3. Подавати на цільнозерновому тості.

Читайте також:
Гід по хлібних тостах – якими бувають і який найкорисніший

Яєчня зі шпинатом і квасолею

Фото: instagram.com/katrin_dubai/

Інгредієнти

  1. Яйце – 1 шт.;
  2. Білок яйця – 4 шт.;
  3. Шпинат – 30 г;
  4. Квасоля, консервована у власному соку – 30 г;
  5. Зелень, спеції – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Яйця і білок перемішати, додати спеції за смаком.
  2. Змастити сковороду оливковою олією, додати шпинат. Обсмажити хвилину.
  3. Вилити яєчну суміш зверху, смажити до готовності.

Тут знайдете варіянти сніданків для кожного знака зодіаку.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як приготувати справжні італійські ньокі. Інструкція Як приготувати омлет Пуляр, що підірвав Instagram А ви знаєте, скільки калорій у вашій каві? Настав час порахувати Фокача, чіабата і грісіні: розбираємося в італійському хлібі
млинці сніданок яєшня вівсянка рецепт тости шпинат авокадо омлет
Реклама

Новини партнерів

Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Как вкусно приготовить гречку: простой рецепт
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Пышнотелая Эшли Грэм полностью разделась и показала недостатки
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Анна Седокова в "голом" купальнике сверкнула сочными формами
Анна Седокова в "голом" купальнике сверкнула сочными формами

Популярні статті

Сьогодні, 14:30Зірково

Пономарьов, DZIDZIO, Пивоваров і ALEKSEEV заспівали разом. Попереджаємо, відео може викликати сльози

Сьогодні, 13:57Events

Коли буде Масляна-2021: точна дата і як відзначається Сирний тиждень

Сьогодні, 12:04Зірково

Нікіта Добринін взяв участь в російському "Холостяку": фото

Сьогодні, 09:45Events

Вихідні дні та свята в березні 2021 року в Україні

Сьогодні, 07:51Events

Яскраві листівки з першим днем весни 2021: привітання, вірші та картинки

Сьогодні, 05:37Психо

Гороскоп на сьогодні 1 березня: Терезам потрібно влаштувати вечірку, а Скорпіону зосередитися

Вчора, 19:16Events

З першим днем весни: короткі привітання і смс

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 28 лютого – 6 березня: всі знаки зодіаку

Вчора, 06:15Психо

Гороскоп на сьогодні, 28 лютого: на Овна чекає хороший день, а Тельця – сюрприз

Вчора, 05:05Events

28 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

27 лютогоЗірково

Шокуюча Бабка і танго Каменських з Поляковою: яким був шостий ефір шоу "Маска"

27 лютогоЗірково

На шоу "Маска" вперше вгадали зірку: хто був у костюмі Лева

27 лютогоЗірково

NK і Полякова поцілувалися в шостому випуску "Маски"

27 лютогоTravel

Від Антарктиди відколовся величезний айсберг площею в півтора Києва (фото і відео)

27 лютогоФаново

Що подарувати на 8 Березня подрузі за гороскопом

27 лютогоЗірково

Вагітна Репяхова і Павлік відпочивають в Єгипті: скільки коштує їхній номер в готелі

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Ефремов рассказал об отношениях с сокамерниками
Как определить, что вы заболели коронавирусом
Как определить, что вы заболели коронавирусом
Кулинарные итоги: 5 лучших рецептов 2020 года
Кулинарные итоги: 5 лучших рецептов 2020 года
Соломія Вітвіцька вперше прокоментувала своє розлучення
Соломія Вітвіцька вперше прокоментувала своє розлучення
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
Звездный рецепт: плов от Андрея Макаревича
7 причин употреблять лук
7 причин употреблять лук

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти