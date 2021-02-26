Как приготовить настоящие итальянские ньокки. Инструкция
Предпочтительней их есть в пару с классическими соусами Италии
Ньокки итальянские – это, как наши галушки, только очень маленькие. Нет, нет, никто не собирается утверждать, что наши родные галушки чем-то уступают итальянским ньоккам. Дело в том, что блюд подобной рецептуры в мире много. И в Италии это называется – ньокки. Они готовятся из картофеля и муки, варятся и обжариваются на сковороде (по желанию). Подаются с традиционными итальянскими соусами и сырами. Кстати, итальянскую рикотту тоже можно приготовить дома, а не бежать за ней в магазин. Итак, давайте разнообразим домашнее меню и приготовим ньокки.
Несколько фактов о ньокки
- Были изобретены итальянскими крестьянами
- Готовятся из вареного картофеля (картофель в рецептуре преобладает над мукой)
- Прекрасно гармонируют с твердыми сырами (пармезан, пекорино)
- Нужна специальная доска с прорезями, с помощью которой формируют ньокки (если такой нет, то на вкус блюда это не повлияет)
С чем любят есть ньокки в Италии
В каждом регионе страны есть свои предпочтения. Но самыми популярными соусами к ньокки являются томатный и песто. Ньокки хорошо сочетаются с мясным рагу и рагу с морепродуктами, грибами. Довольно часто блюдо сопровождает сливочный соус. Причем готовят его не на сливках, а на масле. Для сливочного соуса понадобятся не сливки, а сливочное масло. Его растапливают вместе с пряными травами, чаще всего, с розмарином.
Ньокки с томатным соусом
Ингредиенты
- Картофель – 400 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 150 г
Для соуса
- Чеснок – 2 зубчика
- Шпинат – 100 г свежего шпината или 200 г замороженного
- Помидоры черри – 150 г
- Оливки – 20 шт. (без косточки)
- Масло оливковое
- Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления
- Помыть картофель и отварить в кожуре.
- Измельчить почищенный картофель в блендере, добавить соль.
- Добавить в пюре яйцо и муку. Хорошенько перемешать. Должно получиться тесто не слишком густое и не жидкое. Разделить тесто на 4 части и каждую скатать в колбаску диаметром 1-2 см на присыпанной мукой доске или столе. Нарезать ножом ньокки.
- Сварить ньокки в кипящей воде, пока не всплывут, откинуть на дуршлаг.
- Для соуса обжарить на оливковом масле нарезанные томаты черри, шпинат, оливки, измельченный чеснок.
- Добавить половник воды, где варились ньокки. Посолить и поперчить.
- Добавить в сковороду с готовым соусом ньокки и потушить 1 минуту.
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