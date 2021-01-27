Как приготовить кролика: 5 оригинальных рецептов
Эти блюда будут уместны для тех, кто придерживается правильного питания
Крольчатина – мясо диетическое. Оно усваивается почти на 100% и малокалорийно. Спортсмены выбирают это мясо, потому что в нем содержится белок, приверженцы здорового питания и те, кто практикует детокс-питание – потому что крольчатина низкокалорийна, а для некоторых – это единственное мясо, которое позволяется по состоянию здоровья. А вот как правильно приготовить мясо кролика, с чем это мясо сочетается наилучшим образом – узнаете из рецептов. Они собраны ниже.
Кролик в томатном соусе
Ингредиенты
- Кролик – 2 кг
- Лук-шалот – 20 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Помидоры – 3-4 средних
- Сухое вино – 1 стакан
- Лавровый лист – 3-4 шт.
- Корица – 1 палочка
- Томатная паста – 1 ст. л
- Оливковое масло
- Соль, перец, тмин
- Вода – 1 стакан
⠀Способ приготовления
- Кролика нарезать на порционные куски. Обжарить на оливковом масле до золотистого цвета. Затем выложить на тарелку.
- Лук-шалот и чеснок пассировать 5 минут в кастрюле с толстым дном, посолить, поперчить
- Добавить тмин, лавровый лист и палочку корицы.
- Влить стакан сухого вина.
- Добавить томатную пасту и тушить 5 минут.
- Добавить обжаренное мясо кролика, а через пару минут протертые помидоры. Все залить двумя стаканами воды.
- Тушить один час под закрытой крышкой. Соус должен загустеть.
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Кролик в сливочном соусе
Ингредиенты
- Мясо кролика – 2 кг
- Сливки не менее 20% – 200 мл
Для маринада
- Чеснок – 3 зубчика
- Соль, черный перец, укроп по вкусу
- Горчица – 2 ст. л
- Соевый соус – 2 ст. л
- Масло оливковое – 2 ст. л
- Майонез – 2 ст. л
- Сок лимона – 2 ст. л
- Вода – 200мл
Способ приготовления
- Хорошо промыть мясо, порезать на куски и просушить бумажным полотенцем.
- Смешать ингредиенты для маринада, смазать мясо и оставить мариноваться на час в холодильнике.
- На хорошо разогретой сковороде поджарить мясо до золотистого цвета.
- Сложить мясо обратно в сковородку и залить 200 мл воды.
- Закрыть крышку и тушить 30 минут.
- Когда вода выпарится, добавить измельченный чеснок, соль, перец черный и перемешать.
- Залить сливками мясо, посыпать зеленью и тушить на медленном огне 20 минут под закрытой крышкой.
Тушеный кролик в сметане
Ингредиенты
- Тушка кролика – 1 шт.
- Морковь – 2 шт. средних размеров
- Луковица – 1 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Перец черный молотый, красный молотый, соль – по вкусу
- Карри – 2 ч. л
- Масло растительное – 4 ст. л
- Лавровый лист
- Сметана – 400 мл
- Вода – 1,5 стакана
- Масло оливковое – 3 ст. л
Способ приготовления
- Кролика разделать на кусочки, просушить бумажным полотенцем. Выложить в миску.
- Чеснок пропустить через пресс, смешать с оливковым маслом, добавить черный и красный перец, соль.
- Полученной пастой натереть мясо. Оставить мариноваться на 30 минут.
- Морковь и лук нарезать полукольцами.
- В сковороде обжарить мясо до золотистой корочки. Добавить лук и морковь, тушить, пока овощи не станут мягкими.
- Влить воду, довести до кипения. Затем тушить в течение часа, пока мясо не отделится от косточки.
- Через час добавить сметану и карри. Протушить еще несколько минут.
Тушеный кролик с грибами
Ингредиенты
- Мясо кролика – 800 г
- Лук – 1 шт.
- Помидор – 1/2 среднего
- Перец сладкий – 1/2 среднего
- Чеснок – 3 зубчика
- Уксус винный – 1 ст. л
- Лавровый лист – 2 шт.
- Паприка – 1/2 ч. л
- Базилик сушеный – 1/3 ч. л
- Кориандр – 1/3 ч. л
- Грибы – 100 г (шампиньоны или вешенки)
- Соевый соус – 2 ст. л
- Растительное масло
- Соль, перец
Способ приготовления
- Ножки натереть солью, паприкой, кориандром, базиликом. Добавить перцы и лавровый лист.
- Залить водой и добавить уксус. Оставить мариноваться на час.
- Обжарить их до румяной корочки, выложить в мультиварку или сотейник.
- Добавить нарезанный кубиками лук и морковь (вода должна закрывать ножки), посолить.
- Тушить в мультиварке 50 минут, если же в сотейнике или духовке, то 1,5 – 2 часа.
- Грибы обжарить в растительном масле с луком.
- Выложить мясо и грибы на тарелку. Добавить порезанные кубиками свежие помидоры и перец.
- Смешать соевый соус с растительным маслом, паприкой. Полить мясо.
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Кролик в горчично-винной заливке
Ингредиенты
- Кролик – 600-700 г
- Горчица готовая – 2 ст. л
- Горчица в зернах – 2 ст. л
- Лук – 2 шт.
- Вяленые томаты – 150 г
- Розмарин – 2 веточки
- Вино белое сухое – 60 мл
- Масло растительное или оливковое – 1 ч. л
- Чеснок – 3 зубчика
- Соль, перец
⠀Способ приготовления
- Мясо промыть, обсушить, нарезать на порционные кусочки, натереть солью и перцем.
- Смешать два вида горчицы, добавить чайную ложку масла и обмазать этой смесью кролика с двух сторон.
- В сковороду выложить мясо, добавить лук и чеснок. Немножко полить маслом.
- Накрыть сковороду фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час 15 минут.
- Достать сковороду, снять фольгу, добавить вяленые томаты, розмарин и вино. Перемешать так, чтобы томаты оказались под мясом.
- Поставить в духовку, не накрывая, на 1 час. Каждые 20 минут поливать мясо образовавшимся соком.
- После приготовления оставить кролика в духовке на 10 минут.
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