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Как приготовить кролика: 5 оригинальных рецептов

Сегодня, 16:05

Эти блюда будут уместны для тех, кто придерживается правильного питания

Крольчатина – мясо диетическое. Оно усваивается почти на 100% и малокалорийно. Спортсмены выбирают это мясо, потому что в нем содержится белок, приверженцы здорового питания и те, кто практикует детокс-питание – потому что крольчатина низкокалорийна, а для некоторых – это единственное мясо, которое позволяется по состоянию здоровья. А вот как правильно приготовить мясо кролика, с чем это мясо сочетается наилучшим образом – узнаете из рецептов. Они собраны ниже.

Кролик в томатном соусе

Фото: instagram.com/anastasiya_crete/

Ингредиенты

  • Кролик – 2 кг
  • Лук-шалот – 20 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Помидоры – 3-4 средних
  • Сухое вино – 1 стакан
  • Лавровый лист – 3-4 шт.
  • Корица – 1 палочка
  • Томатная паста – 1 ст. л
  • Оливковое масло
  • Соль, перец, тмин
  • Вода – 1 стакан

Способ приготовления

  1. Кролика нарезать на порционные куски. Обжарить на оливковом масле до золотистого цвета. Затем выложить на тарелку.
  2. Лук-шалот и чеснок пассировать 5 минут в кастрюле с толстым дном, посолить, поперчить
  3. Добавить тмин, лавровый лист и палочку корицы.
  4. Влить стакан сухого вина.
  5. Добавить томатную пасту и тушить 5 минут.
  6. Добавить обжаренное мясо кролика, а через пару минут протертые помидоры. Все залить двумя стаканами воды.
  7. Тушить один час под закрытой крышкой. Соус должен загустеть.

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Кролик в сливочном соусе

Фото: instagram.com/romawova/

Ингредиенты

  • Мясо кролика – 2 кг
  • Сливки не менее 20% – 200 мл

Для маринада

  • Чеснок – 3 зубчика
  • Соль, черный перец, укроп по вкусу
  • Горчица – 2 ст. л
  • Соевый соус – 2 ст. л
  • Масло оливковое – 2 ст. л
  • Майонез – 2 ст. л
  • Сок лимона – 2 ст. л
  • Вода – 200мл

Способ приготовления

  1. Хорошо промыть мясо, порезать на куски и просушить бумажным полотенцем.
  2. Смешать ингредиенты для маринада, смазать мясо и оставить мариноваться на час в холодильнике.
  3. На хорошо разогретой сковороде поджарить мясо до золотистого цвета.
  4. Сложить мясо обратно в сковородку и залить 200 мл воды.
  5. Закрыть крышку и тушить 30 минут.
  6. Когда вода выпарится, добавить измельченный чеснок, соль, перец черный и перемешать.
  7. Залить сливками мясо, посыпать зеленью и тушить на медленном огне 20 минут под закрытой крышкой.

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Тушеный кролик в сметане

Фото: instagram.com/polivoda.ru/

Ингредиенты

  • Тушка кролика – 1 шт.
  • Морковь – 2 шт. средних размеров
  • Луковица – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Перец черный молотый, красный молотый, соль – по вкусу
  • Карри – 2 ч. л
  • Масло растительное – 4 ст. л
  • Лавровый лист
  • Сметана – 400 мл
  • Вода – 1,5 стакана
  • Масло оливковое – 3 ст. л

Способ приготовления

  1. Кролика разделать на кусочки, просушить бумажным полотенцем. Выложить в миску.
  2. Чеснок пропустить через пресс, смешать с оливковым маслом, добавить черный и красный перец, соль.
  3. Полученной пастой натереть мясо. Оставить мариноваться на 30 минут.
  4. Морковь и лук нарезать полукольцами.
  5. В сковороде обжарить мясо до золотистой корочки. Добавить лук и морковь, тушить, пока овощи не станут мягкими.
  6. Влить воду, довести до кипения. Затем тушить в течение часа, пока мясо не отделится от косточки.
  7. Через час добавить сметану и карри. Протушить еще несколько минут.

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Тушеный кролик с грибами

Фото: instagram.com/lover_of_delicious_life/

Ингредиенты

  • Мясо кролика – 800 г
  • Лук – 1 шт.
  • Помидор – 1/2 среднего
  • Перец сладкий – 1/2 среднего
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Уксус винный – 1 ст. л
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Паприка – 1/2 ч. л
  • Базилик сушеный – 1/3 ч. л
  • Кориандр – 1/3 ч. л
  • Грибы – 100 г (шампиньоны или вешенки)
  • Соевый соус – 2 ст. л
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Ножки натереть солью, паприкой, кориандром, базиликом. Добавить перцы и лавровый лист.
  2. Залить водой и добавить уксус. Оставить мариноваться на час.
  3. Обжарить их до румяной корочки, выложить в мультиварку или сотейник.
  4. Добавить нарезанный кубиками лук и морковь (вода должна закрывать ножки), посолить.
  5. Тушить в мультиварке 50 минут, если же в сотейнике или духовке, то 1,5 – 2 часа.
  6. Грибы обжарить в растительном масле с луком.
  7. Выложить мясо и грибы на тарелку. Добавить порезанные кубиками свежие помидоры и перец.
  8. Смешать соевый соус с растительным маслом, паприкой. Полить мясо.

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Кролик в горчично-винной заливке

Фото: іnstagram.com/kate_history/

Ингредиенты

  • Кролик – 600-700 г
  • Горчица готовая – 2 ст. л
  • Горчица в зернах – 2 ст. л
  • Лук – 2 шт.
  • Вяленые томаты – 150 г
  • Розмарин – 2 веточки
  • Вино белое сухое – 60 мл
  • Масло растительное или оливковое – 1 ч. л
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Соль, перец

Способ приготовления

  1. Мясо промыть, обсушить, нарезать на порционные кусочки, натереть солью и перцем.
  2. Смешать два вида горчицы, добавить чайную ложку масла и обмазать этой смесью кролика с двух сторон.
  3. В сковороду выложить мясо, добавить лук и чеснок. Немножко полить маслом.
  4. Накрыть сковороду фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час 15 минут.
  5. Достать сковороду, снять фольгу, добавить вяленые томаты, розмарин и вино. Перемешать так, чтобы томаты оказались под мясом.
  6. Поставить в духовку, не накрывая, на 1 час. Каждые 20 минут поливать мясо образовавшимся соком.
  7. После приготовления оставить кролика в духовке на 10 минут.

Здесь собраны 5 рецептов пампушек.

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