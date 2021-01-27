Как приготовить кролика: 5 оригинальных рецептов

Эти блюда будут уместны для тех, кто придерживается правильного питания

Крольчатина – мясо диетическое. Оно усваивается почти на 100% и малокалорийно. Спортсмены выбирают это мясо, потому что в нем содержится белок, приверженцы здорового питания и те, кто практикует детокс-питание – потому что крольчатина низкокалорийна, а для некоторых – это единственное мясо, которое позволяется по состоянию здоровья. А вот как правильно приготовить мясо кролика, с чем это мясо сочетается наилучшим образом – узнаете из рецептов. Они собраны ниже.

Кролик в томатном соусе

Фото: instagram.com/anastasiya_crete/

Ингредиенты

Кролик – 2 кг

Лук-шалот – 20 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Помидоры – 3-4 средних

Сухое вино – 1 стакан

Лавровый лист – 3-4 шт.

Корица – 1 палочка

Томатная паста – 1 ст. л

Оливковое масло

Соль, перец, тмин

Вода – 1 стакан

⠀Способ приготовления

Кролика нарезать на порционные куски. Обжарить на оливковом масле до золотистого цвета. Затем выложить на тарелку. Лук-шалот и чеснок пассировать 5 минут в кастрюле с толстым дном, посолить, поперчить Добавить тмин, лавровый лист и палочку корицы. Влить стакан сухого вина. Добавить томатную пасту и тушить 5 минут. Добавить обжаренное мясо кролика, а через пару минут протертые помидоры. Все залить двумя стаканами воды. Тушить один час под закрытой крышкой. Соус должен загустеть.

Кролик в сливочном соусе

Фото: instagram.com/romawova/

Ингредиенты

Мясо кролика – 2 кг

Сливки не менее 20% – 200 мл

Для маринада

Чеснок – 3 зубчика

Соль, черный перец, укроп по вкусу

Горчица – 2 ст. л

Соевый соус – 2 ст. л

Масло оливковое – 2 ст. л

Майонез – 2 ст. л

Сок лимона – 2 ст. л

Вода – 200мл

Способ приготовления

Хорошо промыть мясо, порезать на куски и просушить бумажным полотенцем. Смешать ингредиенты для маринада, смазать мясо и оставить мариноваться на час в холодильнике. На хорошо разогретой сковороде поджарить мясо до золотистого цвета. Сложить мясо обратно в сковородку и залить 200 мл воды. Закрыть крышку и тушить 30 минут. Когда вода выпарится, добавить измельченный чеснок, соль, перец черный и перемешать. Залить сливками мясо, посыпать зеленью и тушить на медленном огне 20 минут под закрытой крышкой.

Тушеный кролик в сметане

Фото: instagram.com/polivoda.ru/

Ингредиенты

Тушка кролика – 1 шт.

Морковь – 2 шт. средних размеров

Луковица – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Перец черный молотый, красный молотый, соль – по вкусу

Карри – 2 ч. л

Масло растительное – 4 ст. л

Лавровый лист

Сметана – 400 мл

Вода – 1,5 стакана

Масло оливковое – 3 ст. л

Способ приготовления

Кролика разделать на кусочки, просушить бумажным полотенцем. Выложить в миску. Чеснок пропустить через пресс, смешать с оливковым маслом, добавить черный и красный перец, соль. Полученной пастой натереть мясо. Оставить мариноваться на 30 минут. Морковь и лук нарезать полукольцами. В сковороде обжарить мясо до золотистой корочки. Добавить лук и морковь, тушить, пока овощи не станут мягкими. Влить воду, довести до кипения. Затем тушить в течение часа, пока мясо не отделится от косточки. Через час добавить сметану и карри. Протушить еще несколько минут.

Тушеный кролик с грибами

Фото: instagram.com/lover_of_delicious_life/

Ингредиенты

Мясо кролика – 800 г

Лук – 1 шт.

Помидор – 1/2 среднего

Перец сладкий – 1/2 среднего

Чеснок – 3 зубчика

Уксус винный – 1 ст. л

Лавровый лист – 2 шт.

Паприка – 1/2 ч. л

Базилик сушеный – 1/3 ч. л

Кориандр – 1/3 ч. л

Грибы – 100 г (шампиньоны или вешенки)

Соевый соус – 2 ст. л

Растительное масло

Соль, перец

Способ приготовления

Ножки натереть солью, паприкой, кориандром, базиликом. Добавить перцы и лавровый лист. Залить водой и добавить уксус. Оставить мариноваться на час. Обжарить их до румяной корочки, выложить в мультиварку или сотейник. Добавить нарезанный кубиками лук и морковь (вода должна закрывать ножки), посолить. Тушить в мультиварке 50 минут, если же в сотейнике или духовке, то 1,5 – 2 часа. Грибы обжарить в растительном масле с луком. Выложить мясо и грибы на тарелку. Добавить порезанные кубиками свежие помидоры и перец. Смешать соевый соус с растительным маслом, паприкой. Полить мясо.

Кролик в горчично-винной заливке

Фото: іnstagram.com/kate_history/

Ингредиенты

Кролик – 600-700 г

Горчица готовая – 2 ст. л

Горчица в зернах – 2 ст. л

Лук – 2 шт.

Вяленые томаты – 150 г

Розмарин – 2 веточки

Вино белое сухое – 60 мл

Масло растительное или оливковое – 1 ч. л

Чеснок – 3 зубчика

Соль, перец

⠀Способ приготовления

Мясо промыть, обсушить, нарезать на порционные кусочки, натереть солью и перцем. Смешать два вида горчицы, добавить чайную ложку масла и обмазать этой смесью кролика с двух сторон. В сковороду выложить мясо, добавить лук и чеснок. Немножко полить маслом. Накрыть сковороду фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час 15 минут. Достать сковороду, снять фольгу, добавить вяленые томаты, розмарин и вино. Перемешать так, чтобы томаты оказались под мясом. Поставить в духовку, не накрывая, на 1 час. Каждые 20 минут поливать мясо образовавшимся соком. После приготовления оставить кролика в духовке на 10 минут.

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